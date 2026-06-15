من نام أفضل بعد برشلونة: فريدريك فاسور

إعداد وترجمة: خلدون يونس

لم يتحقق أول انتصار للويس هاميلتون مع فريق فريد فاسور في برشلونة يوم 14 يونيو 2026. بل تحقق قبل أكثر من 20 عامًا في بطولة الفورمولا 3 الأوروبية.

في ذلك الوقت، فاز هاميلتون البالغ من العمر 20 عامًا بالجولة الافتتاحية في هوكنهايم وهو يقود لفريق "إيه إس إم" التابع للفرنسي، قبل أن يهيمن على الموسم محققًا 15 انتصارًا من أصل 20 سباقًا.

وفي العام التالي صعد إلى فئة جي بي 2، وهذه المرة مع مشروع "آرت غراند بري" الذي تأسس حديثًا بقيادة فاسور، وحقق لقبًا آخر ساعده في تأمين مقعده مع مكلارين في الفورمولا 1 لموسم 2007.

وعندما أصبح لويس هاميلتون مرة أخرى سائقًا ضمن فريق يقوده فاسور، كان بالفعل بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات، وأنجح سائق في تاريخ الرياضة، وأحد أكثر الشخصيات الرياضية شهرة في العالم.

لقد كان السير لويس هاميلتون بالفعل.

وقال هاميلتون خلال شتاء عام 2024 بعد توقيع عقده مع فيراري، بينما كان لا يزال يستعد لإكمال موسمه الأخير مع مرسيدس:

"حققنا نجاحًا مذهلًا في الفورمولا 3، وكذلك في جي بي 2. هناك حقًا بدأت أسس علاقتنا. بقينا دائمًا على تواصل. كنت أعتقد أنه سيكون مدير فريق رائعًا في مرحلة ما وسيتقدم إلى الفورمولا 1، لكن في ذلك الوقت لم يكن مهتمًا بذلك.

"كان من الرائع حقًا رؤيته ينتقل إلى فريق ألفا روميو. ثم عندما حصل على الوظيفة في فيراري، كنت سعيدًا جدًا من أجله. أعتقد أن الأقدار حصلت بالشكل الصحيح. أعتقد أن ذلك لم يكن ليحدث من دونه. لذلك أنا ممتن جدًا ومتحمس جدًا للعمل الذي يقوم به هناك."

ومع ذلك، فإن هاميلتون الذي حصل عليه فاسور في فيراري لم يكن ذلك الذي ما زال كثيرون يعتبرونه هاميلتون في ذروة مستواه.

قبل عامه الأول مع سكوديريا فيراري، بلغ لويس الأربعين من عمره، ومن العدل القول أن الموسمين الأخيرين له مع مرسيدس لم يكونا الأفضل. نعم، فاز في سيلفرستون وورث انتصارًا آخر في سبا بعد استبعاد جورج راسل، لكن خلال هذين العامين كان البريطاني الأصغر سنًا هو المتفوق في أغلب الأحيان.

لويس هاميلتون يحتفل مع فريدريك فاسور، آرت غراند بري الصورة من قبل: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

ربما لم يكن من الخطأ الكبير الافتراض أن هاميلتون تجاوز ذروة مستواه. وربما كان قد فعل ذلك بالفعل. لكن ما قد يحتاج كثير من المراقبين إلى إعادة النظر فيه الآن هو وتيرة هذا التراجع.

هل كان هاميلتون، لو كان أصغر بعشر سنوات، أو حتى بخمس سنوات، سيحقق قطب الانطلاق الأول في برشلونة بدلًا من أن يفوته بفارق 0.064 ثانية؟ ربما. لن تتمكن أبدًا من الإجابة عن هذا السؤال. لكن ما أثبته يوم الأحد الماضي هو أنه لا يزال يمتلك السرعة الكافية لتحقيق الفوز عبر استراتيجية ثلاث توقفات، متجاوزًا سائقين في ما كان أسرع سيارة في موسم 2026.

لكن العام الماضي بدا قاتمًا تمامًا. فبعد ومضة تمثلت في الفوز بسباق السرعة في الصين، لم تكن هناك لحظات كثيرة للاحتفال. عانى هاميلتون مع السيارة، ولم يستطع مجاراة سرعة شارل لوكلير، ودخل في عدد كافٍ من النقاشات المتوترة عبر اللاسلكي مع ريكاردو أدامي جعلت من الصعب تصديق الرواية الرسمية لفيراري بأن التوترات لم تكن موجودة.

وكان فاسور هو من اتهم وسائل الإعلام بالمبالغة في تلك القصص اعتمادًا على ما كان يُبث خلال السباقات، لكن هذا بالضبط ما يفترض أن يفعله مدير الفريق: الدفاع عن فريقه.

ومهما يكن الأمر، بدا هاميلتون أكثر فأكثر كبطل عظيم يقترب من نهاية مسيرته. أشبه قليلًا بفالنتينو روسي خلال السنوات الأخيرة من رحلته في موتو جي بي. أو مايكل شوماخر خلال عودته مع مرسيدس. فقد بدا أن السرعة الخام تتلاشى، وغالبًا ما يترافق معها تراجع الحافز.

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

انتهت فترة شهر العسل التي رافقت انضمامه إلى الفريق الأسطوري بعد بضعة أشهر فقط، لتحل محلها روتينية البحث عن أعشار الثانية المفقودة.

ولم يكن العثور على تلك الأعشار أمرًا سهلًا.

كانت الأدلة تشير إلى استنتاج واحد: أصبح هاميلتون ببساطة أكبر سنًا من أن يمنح فيراري ما تحتاجه حقًا.

وفي الوقت ذاته، كان يفرض ضغطًا على الفريق.

كان ذلك في سبا خلال يوليو الماضي عندما تحدث عن عقد اجتماعات مع رئيس فيراري جون إلكان، والرئيس التنفيذي بينيديتو فينيا، وفاسور. وكشف أنه أرسل وثائق تتضمن تعديلات هيكلية يحتاج الفريق إلى تنفيذها. وتحدث عن الجلوس مع المدير التقني للهيكل لويك سيرا ورؤساء الأقسام الأخرى، "نتحدث عن المحرك للعام المقبل، ونتحدث عن نظام التعليق الأمامي، ونظام التعليق الخلفي". وعن "الأشياء التي أريدها، والمشاكل التي أواجهها مع هذه السيارة".

بالنسبة إلى فاسور، فإن استيعاب كل التغييرات التي كان هاميلتون يطلبها تطلب على الأرجح أكثر من مجرد الإيمان بأن لويس لا يزال يمتلك ما يلزم. لقد احتاج إلى أن يؤمن الفريق بذلك أيضًا.

لأن هذه التغييرات، نعم، كان يطلبها بطل عالم سبع مرات وأنجح سائق في تاريخ الفورمولا 1. لكنها كانت تُطلب أيضًا من قبل سائق يبلغ من العمر 40 عامًا وربما تجاوز بالفعل ذروة مستواه. ولم يقدم موسمه الأول مع فيراري الكثير لدحض هذه الفرضية.

كارلو سانتي، مهندس بفريق فيراري الصورة من قبل: Glenn Dunbar / Motorsport Images

لعل التغيير الأكثر وضوحًا هذا العام كان تعيين كارلو سانتي مهندس سباقات لهاميلتون.

لكن فاسور نفسه قلل من أهمية ذلك خلال الجلسة الإعلامية بعد السباق يوم الأحد.

حيث قال: "لا أريد أن أضع كارلو في الواجهة أو أي شيء من هذا القبيل، أعتقد أن الأمر يمثل جهدًا ضخمًا من الجميع. كارلو جزء من العملية، والتوافق بين كارلو ولويس جيد. لكن كما تعلمون، علينا أن نتفاعل كمجموعة في الأوقات الجيدة والسيئة.

"عندما تكون هناك لحظة سيئة، أحاول حماية الفريق وتحمل اللوم بنفسي. واليوم لا أريد أن أضع قسمًا معينًا أو شخصًا معينًا في الواجهة. إذا كنا نحقق النتائج، فذلك لأننا نقوم بعمل جيد بشكل جماعي."

وهذا أمر مفهوم.

فإبراز دور سانتي في انتعاشة هاميلتون ربما كان سيضع ضغطًا على المهندس نفسه، بينما يقلل من مساهمة الآخرين. وبصفته مديرًا، لا يحتاج فاسور إلى ذلك.

لكن حقيقة أن الرجل البالغ من العمر 52 عامًا من فيرونا كان يقف إلى جانب لويس على منصة التتويج بعد أول انتصار له مع فيراري تقول الكثير.

وكان آخر ظهور لسانتي على منصة التتويج في الفورمولا 1 بتاريخ 21 أكتوبر 2018، عندما صعد مع كيمي رايكونن بعد آخر انتصار للفنلندي مع فيراري. ومنذ عام 2019 انتقل إلى دور داخل المصنع لدعم فريق السباقات من مارانيللو، قبل أن يعود إلى الحلبات هذا الموسم في البداية لمساعدة هاميلتون بينما كانت فيراري تبحث عن بديل دائم لأدامي.

وبالنظر إلى الطريقة التي تسير بها الأمور، ومع أن لويس كان يصف سانتي بأنه "بونو الإيطالي" حتى قبل برشلونة، فمن غير المرجح أن يعود إلى المصنع في أي وقت قريب.

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

كما أن التخلي عن مكابح بريمبو، بالنظر إلى العلاقة الطويلة بين فيراري والشركة، لم يكن سهلًا على الأرجح. لكن من الواضح أن هاميلتون يعجبه شيء ما في حزمة كاربون إندستري، ومن المرجح أن ذلك كان ضمن قائمة طلباته أيضًا.

وكان هناك على الأرجح عشرات الأمور الأخرى الأقل وضوحًا، كما قال مؤخرًا، والتي "توسل" إلى فاسور من أجل تنفيذها.

والآن، يشكر لويس صديقه القديم على قيامه بذلك بالضبط. وقال يوم الأحد في برشلونة خلال أول مؤتمر صحفي له كسائق فائز مع فيراري:

"حسنًا، أولًا، لم أكن لأكون في هذا الفريق لولا فريد. فريد هو من جعل ذلك يحدث، وأنا ممتن له بشكل لا يصدق على ذلك. أعتقد أن العام الماضي كان صعبًا جدًا جدًا بالنسبة له".

"قدومي كان صدمة كبيرة للنظام لأنني صريح جدًا جدًا. إذا رأيت شيئًا لا أعتقد أنه صحيح، أو إذا كنت أضغط بقوة شديدة. فهذا جزء أساسي من شخصيتي، وأنا لا أتنازل عنه أبدًا. وأعتقد أنه ليس من السهل أن تكون الطرف الذي يتلقى ذلك بينما تدير في الوقت نفسه مؤسسة كاملة، كما تعلمون، وثقافة قائمة بذاتها تسير بطريقة معينة".

"وأيضًا، كما تعلمون، هو فرنسي داخل ثقافة إيطالية. كان عليه أن يوازن بين الكثير من الأمور، وأعتقد أن ذلك كان صعبًا جدًا جدًا، لأنه بالطبع كان يتعامل أيضًا مع وسائل الإعلام. لكنه استمر في الإيمان، واستمر في كونه صديقًا جيدًا، واستمر في كونه زميل فريق رائعًا وحليفًا وداعمًا للغاية".

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"وفي النهاية، كما تعلمون، لقد استمع حقًا. وفي النهاية كان عليّ أن أطلب، وأن أطلب حقًا بعض التغييرات. وقد مكّن حدوثها، وسأبقى ممتنًا له إلى الأبد، لأن هذا الانتصار ما كان ليتحقق من دون تلك التغييرات. لذلك شكرًا كبيرًا جدًا له."

وعندما نُقلت هذه الكلمات إلى فاسور نفسه بعد دقائق قليلة، قلل مرة أخرى من دوره.

وقال: "لا أستحق أي فضل في هذا. أعتقد أن الفضل يعود إلى لويس نفسه. لقد تمكن من العودة بعد فترة صعبة، ورحلة صعبة، وعطل نهاية أسبوع صعبة. تمكن من العودة، وإعادة ضبط كل شيء بالكامل، والاستمرار في الضغط، والاستمرار في المجيء إلى المصنع صباح الثلاثاء. هذا الالتزام يمثل دعمًا هائلًا. وعندما يأتي من بطل عالم، يصبح أكبر قيمة، على ما أعتقد. وكان أيضًا مصدر تحفيز هائل للجميع في المصنع."

وهذا مفهوم أيضًا. لأن إبراز دوره الشخصي في انتعاشة هاميلتون ليس حقًا ما يفعله المدير الجيد.

ومع ذلك، لا بد أن انتصار برشلونة كان مصدر ارتياح هائل له أيضًا.

لأن جلب بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون إلى فيراري كان قرارًا سهلًا.

أما الاستمرار في الإيمان بسائق يبلغ من العمر 40 عامًا وربما تجاوز بالفعل ذروة مستواه، فلم يكن كذلك على الأرجح.