من نام أسوأ ليلة بعد موناكو: شارل لوكلير

إعداد وترجمة: خلدون يونس

هناك عدد من الأشخاص الذين ربما لم ينعموا بنوم جيد بعد سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026. جورج راسل بالتأكيد أحدهم.

فقد عاش يوم أحد كارثياً مليئاً بسوء الحظ والحوادث والفرص الضائعة، بدءاً من القرار الدقيق للغاية بشأن تجاوزه الخط الأبيض عند مخرج منطقة الصيانة، وصولاً إلى الحقيقة الغريبة إلى حد ما المتمثلة في أن ميكانيكييه، وسط حرارة اللحظة، نسوا على ما يبدو أنه لا يزال يتعين عليه تنفيذ عقوبة.

لكن ما ينبغي أن يقلق الرجل الذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه المرشح الأبرز للقب في بداية الموسم هو أنه يتأخر الآن بفارق 68 نقطة عن زميله في الفريق كيمي أنتونيللي في ترتيب السائقين.

ومع بقاء 424 نقطة متاحة، فإن فارق 68 نقطة لا يُعد حاسماً بأي حال من الأحوال. لكن شيئاً واحداً واضح: هامش الخطأ لدى راسل اختفى. وكان من المفترض أن يكون عام 2026 هو عامه.

ففي سن الثامنة والعشرين، وهو يقود ما يمكن اعتباره أفضل سيارة على الشبكة، كان من المؤكد أنه توقع أن لحظته قد حانت. وبدلاً من ذلك، يواصل قطار أنتونيللي السريع اجتياح المنافسين كأنه انهيار جليدي لا يمكن إيقافه.

Watch: اف1 في أسبوع: أنتونيللي لا يُقهر في موناكو، استراتيجيات فيراري، حوادث وعقوبات بالجملة وصدمة لـ راسل

المشكلة هي أن راسل بات بالفعل محشوراً في هذه الزاوية بعد سوزوكا، ولا فائدة كبيرة من تكرار القصة نفسها. وبينما شهدت اللفات الختامية الغريبة لسباق الأمس تفتت الأسفلت في المنعطف الأخير، فإنه سيكون من غير العادل تحميل أنتوني نوغيس مسؤولية ليلة بلا نوم لأي شخص.

كما لا يمكن تحميل رئيس "فيا"، محمد بن سُليّم، أو الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي المسؤولية المباشرة.

وبدلاً من ذلك، فإن شارل لوكلير سائق فيراري هو من أمضى ليلة بلا نوم، وفي موناكو تحديداً.

سبق للوكلير أن فاز بسباق موطنه مرة واحدة، في عام 2024. لكن بخلاف ذلك الانتصار، يبدو في كثير من الأحيان وكأنه ملعون في شوارع الإمارة العريقة. سواء كان السبب الأسفلت المتفكك الذي دفعه إلى الانزلاق نحو الحواجز في المنعطف الأخير، تماماً كما حدث مع لانس سترول قبله، أو مشكلة في المكابح، فالنتيجة كانت واحدة.

"أبدو كالأحمق"، قال لوكلير بعد ذلك. "وعندما تبدو كالأحمق بسبب خطأ منك، فهذا أمر مقبول. لكن الأمر يقترب من أن يكون خطيراً".

السائق البالغ من العمر 28 عاماً، والذي لم يعد يُعد من الوجوه الشابة في الفورمولا 1، ويحمل الآن عقداً جديداً طويلاً مع فيراري، لديه أسباب أخرى للشعور بالإحباط. فعندما وقع الحادث، كان يسير خلف لويس هاميلتون، وهو سائق كان كثيرون قد شطبوه بهدوء بالفعل.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Steve Etherington / Motorsport Images

وعلى الأقل في حرارة اللحظة، شعر لوكلير بأن فيراري خانته استراتيجياً عندما استدعاه أثناء فترة سيارة الأمان ضمن توقف مزدوج في منطقة الصيانة، ما قضى فعلياً على أي فرصة واقعية للاستفادة من عقوبة هاميلتون البالغة خمس ثوانٍ. وفي النهاية، لم يكن لذلك أهمية تُذكر.

وصل لوكلير إلى الفورمولا 1 كالمذنب

بدأ موسمه الأول مع ساوبر في عام 2018 ببطء. لكن بمجرد أن أدرك أن الإصغاء بشكل أكبر إلى مهندسي الفريق أصحاب الخبرة في مسائل إعدادات السيارة ربما ليس فكرة سيئة، أصبح تقدمه لا يمكن إيقافه.

خلال شتاء 2018-2019، وقبل موسمه الأول مع فيراري، أخبرني جوزيف ليبيرر، المعالج الفيزيائي السابق في ساوبر، خلال عشاء في جبال تيرول، بأنه لن يتفاجأ إذا فاز لوكلير بأول سباق له إلى جانب سيباستيان فيتيل في فيراري.

وقد تبين أن جو كان مخطئاً في ذلك التوقع.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Glenn Dunbar / Motorsport Images

لكن بعد عام واحد فقط، كان لوكلير قد فاز بسباقين كبيرين، بينما فاز بطل العالم أربع مرات فيتيل بسباق واحد فقط. وإلى جانب فيرستابن، أصبح لوكلير النجم الكبير القادم في الفورمولا 1.

بحلول عام 2026، جمع لوكلير عدة عقود مربحة مع فيراري وعدة ملايين إضافية في حسابه المصرفي. ومع ذلك، فإن مسيرته التي تضم ثمانية انتصارات فقط في 177 مشاركة، ومركز الوصيف في بطولة العالم عام 2022، والمركز الثالث عام 2024، لا تزال تبدو غير مكتملة.

من غير المرجح أن يُذكر لوكلير بوصفه غيرهارد بيرغر الجديد، السائق القادر على سحق المنافسة في أفضل أيامه، لكنه في النهاية غير ثابت بما يكفي لخوض حملة حقيقية على اللقب. ومع ذلك، فقد وقفت عقبتان في طريقه حتى الآن: أولاً، كانت فيراري غالباً سيارة تنافسية لكنها لم تكن مهيمنة أبداً؛ وثانياً، وعلى الأقل من الخارج، يبدو لوكلير أحياناً أقل هدوءاً تحت الضغط من فيرستابن الشاب أو من إحساس البطولة الحالي أنتونيللي.

أما الموهبة الخام، فليست المشكلة بالتأكيد

فالسائق القادر على التفوق باستمرار على أبطال مثل فيتيل وهاميلتون يمتلك بلا شك مقومات بطل العالم. لكن النجاح في الفورمولا 1 أحجية معقدة. جمع لوكلير 90% من القطع بسرعة وبشكل مثير للإعجاب. أما الآن، فيبدو وكأنه محكوم عليه بقضاء سنوات في البحث عن القطع الأخيرة اللازمة لإكمال الصورة.

ستزعج موناكو 2026 لوكلير لسبب آخر أيضاً. فعادةً ما يكون شبه مستحيل الهزيمة على أرضه. لكن هذا الأسبوع عانى لمجاراة سرعة هاميلتون. نعم، لا يزال هاميلتون بطلاً للعالم سبع مرات. لكنه أيضاً سائق شطبه كثيرون سراً، حتى لو لم يكن القليل منهم مستعدين لقول ذلك علناً احتراماً لما حققه طوال مسيرته.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

على الأقل بالنسبة لهذا الموسم، قد يحتاج لوكلير إلى تقبل أن اللقب يفلت منه مرة أخرى.

وللمرة الثامنة منذ انضمامه إلى فيراري.

يحتل الآن المركز الرابع في الترتيب، متأخراً بفارق 81 نقطة عن أنتونيللي. ومن الناحية الحسابية، يمكن تعويض هذا الفارق، كما أثبت فيرستابن في عام 2025. أما عملياً، فليس هذا وضعاً سيدفعني إلى المخاطرة بمدخراتي والرهان عليه.

ربما يكون ما يحتاجه في النهاية هو تغيير البيئة

كان على ألان بروست أن يغادر ما بدا وكأنه موطنه الطبيعي في رينو قبل أن يحقق لقبه العالمي الأول مع مكلارين عام 1985. وقبل ذلك الانتقال، كان كثيرون يرونه جزءاً من أثاث رينو. تماماً كما يُنظر الآن إلى لوكلير على أنه لا ينفصل عن فيراري.

من يدري كيف سيكون أداؤه في بيئة مثل مرسيدس أو مكلارين، بعيداً عن منطقة راحته؟

لكن في الوقت الحالي، يبدو أن هذا النقاش مغلق.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

أتذكر مقولة نسبها المذيع النمساوي هاينتس برولر إلى بيرغر عام 1989: "ما فائدة بضعة ملايين إضافية إذا لم أستطع أن أصبح بطلاً للعالم؟".

انتقل بيرغر إلى مكلارين عام 1990. ولم يعد مضطراً لمواجهة أوجه القصور التقنية في فيراري. لكنه وجد نفسه في مواجهة أيرتون سينا.

لا أعتقد أن لوكلير سينهار إلى جانب لاندو نوريس أو أوسكار بياستري. فبوصفه حزمة متكاملة، ربما يكون أقوى مما كان عليه بيرغر في أي وقت مضى. ومع ذلك، تتزايد الشكوك ببطء حول ما إذا كان سيضيف اسمه يوماً ما إلى قائمة أبطال العالم في الفورمولا 1.

راسل ولوكلير: سائقان موهوبان للغاية يواجهان خطر أن يتم تجاوزهما خلال مرحلة انتقال الشعلة بين الأجيال الذهبية للفورمولا 1.

يشبه الأمر قليلاً عالم التنس، حيث وجد لاعبون موهوبون مثل دومينيك تيم وألكسندر زفيريف طريقهم مسدوداً أولاً بسبب روجر فيدرر ورافاييل نادال ونوفاك ديوكوفيتش، قبل أن يصل سينر وألكاراز ويبدآ في جمع الألقاب بسهولة تكاد تكون مطلقة.

ومع ذلك، هناك تفصيل مشجع.

أمس، فاز زفيريف ببطولة فرنسا المفتوحة، وهو أول لقب كبير في مسيرته. يبلغ زفيريف الآن 29 عاماً. ومن هذا المنظور، لا يزال أمام راسل ولوكلير، وكلاهما يبلغ 28 عاماً، عام واحد لتحقيق أكبر أحلامهما.