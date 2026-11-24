مقال رأي

فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

من نام أسوأ ليلة بعد سباق لاس فيغاس: شارل لوكلير

شهد سباق لاس فيغاس فصلًا جديدًا من الصراع الداخلي ضمن صفوف فيراري.

Christian Nimmervoll

منشور: 24-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي





موتورسبورت.كوم "برايم"



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أشار فريدريك فاسور مدير الفريق، مساء السبت (صباح الأحد في أوروبا) إلى أنه بوسعه، عقب جائزة لاس فيغاس الكبرى، أن يكرر عمليًا التوبيخ ذاته الذي وجهه بالفعل إلى سائقيه بعد المكسيك. ذلك لأن شارل لوكلير ولويس هاميلتون كررا ما فعلاه. ومرة أخرى، كانت الأدوار متطابقة تمامًا.

لو لم تكن صحيفة ديلي ميل قد قررت مقاطعة الفورمولا 1 في هذه الأثناء، لربما وجد الصحفي جوناثان ماكيفوي، الذي فرض الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حظرًا عليه، نفسه راغبًا مجددًا في وصف لوكلير بأنه "وغد صغير مخادع".

وهو اختيار للكلمات يمكن، كما نعلم جميعًا الآن، أن تترتب عليه عواقب غير سارة على اعتماد صاحبه لدخول البادوك.

ولتجنب أي التباس، لن أستخدم شخصيًا ذلك التعبير تحديدًا. ليس لأن لوكلير فوق النقد، بل لأنني أعتبره مهينًا بلا داعٍ. لكن من المؤكد أن وصفه بأنه "مشاغب صغير ماكر" بعد تصرفاته غير الضرورية على الإطلاق مساء السبت، ينبغي أن يبقى أمرًا مسموحًا به من دون القلق بشأن سحب اعتمادات عام 2027.

ولم تكن لاس فيغاس المرة الأولى في عام 2026 التي تعامل فيها لوكلير مع هاميلتون بطريقة قد لا تتوقعها بالضرورة من شخص يتشارك معه المرآب ذاته. ففي مونزا، أجبر هاميلتون على الخروج إلى المنطقة الحصوية عند المنعطف المزدوج الأول. ثم جاءت المكسيك. والآن لاس فيغاس.

وقبل ذلك، سبق لسيباستيان فيتيل أن اختبر بنفسه طموح سائق موناكو، الذي لم يكن يومًا ممن يميلون إلى الوقوف بإجلال أمام أبطال العالم المتعددين الذين يشغلون السيارة الأخرى. وهو أمر ليس سيئًا بالضرورة في حد ذاته. فقد كانت هناك حادثة البرازيل عام 2019، حين أدى تصادم إلى تعرض فيتيل لانثقاب في أحد إطاراته، لكن من الناحية الموضوعية، كانت المسؤولية عن الحادثة أقرب إلى أن تكون مناصفة بين السائقين. ثم جاءت حادثة ستيريا عام 2020، التي كان لوكلير مسؤولًا عنها بصورة واضحة للغاية.

لكن الجانب المثير للاهتمام ليس أن لوكلير تسبب في خروج زميل له من السباق في بعض الأحيان. فقد سبق لسائقين عظماء آخرين أن فعلوا ذلك أيضًا. بل إن المثير للاهتمام هو كيف ازدادت وتيرة هذه الحوادث فجأة منذ وصول هاميلتون إلى فيراري. وما قد يعنيه ذلك في نهاية المطاف بالنسبة إلى مكانة لوكلير داخل الفريق.

قبل لاس فيغاس: مقابلة لم تصمد تصريحاتها طويلًا أمام الواقع

في الساعات الأولى من صباح الأحد، قبيل جائزة لاس فيغاس الكبرى، بثت شبكة سكاي سبورتس للفورمولا 1 مقابلة مع لوكلير. واستقل السائق البالغ من العمر 29 عامًا سيارة فيراري مخصصة للطرق برفقة ناومي شيف، وانطلق الاثنان في جولة على امتداد شارع لاس فيغاس الشهير، وتحدثا عن الأمور التي عادة ما يتحدث عنها الآباء والأمهات الجدد: أطفالهما الرضع.

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وفي نهاية المطاف، طرحت شيف السؤال الذي لا مفر منه بشأن علاقته بهاميلتون. فأجاب لوكلير: "إنها جيدة جدًا. جيدة جدًا. وأعلم أنه كلما قلت ذلك، يقول الناس: أجل بالطبع، لقد تلقى تدريبًا جيدًا جدًا على التعامل مع وسائل الإعلام، وما إلى ذلك".

وبعد المكسيك، قال: "لم يتطلب الأمر سوى نقاش واحد. وبالطبع، لن نتفق أنا ولويس دائمًا على كل شيء. وهذا طبيعي. نحن جميعًا بشر، ولدينا جميعًا آراؤنا. لدي رأيي، ولويس لديه رأي آخر، ولا بأس بذلك. لطالما كانت علاقتنا رائعة مع لويس. ومجرد الحديث يخفف من حدة التوترات الموجودة، وهي توترات طبيعية عندما تتنافس على الانتصارات".

وأضاف: "أحب فيراري، ولطالما قلت إنه كان فريق أحلامي على الدوام. لكن من الصحيح أيضًا أنه كلما حدث شيء في فيراري، يجري تضخيمه دائمًا إلى ما يتجاوز حجمه الحقيقي، وهذا يجعل الأمور أكثر صعوبة. لكن مجددًا، بعد دقيقة واحدة من بدء الحديث بيني وبين لويس، أدركنا أن الأمر قد انتهى وأصبح وراءنا. لم يتطلب الأمر سوى نقاش".

وكان ما حدث في السباق بعد ذلك مباشرة بمثابة موسيقى تطرب آذان أولئك الذين لطالما اشتبهوا في أن سائقي فيراري لا يفعلان سوى تقديم عرض أمام الجمهور، كلما أصرا علنًا على أن وسائل الإعلام تبالغ في تصوير التوترات المفترضة بينهما، وأن كل شيء يسير بانسجام تام خلف الأبواب المغلقة.

ولا أريد هنا الإيحاء بأن لوكلير كان يكذب في تلك المقابلة. فمن يدري، ربما يتمتع هو وهاميلتون فعلًا بعلاقة رائعة بعيدًا عن الحلبة. لكن يبدو أن هذا الانسجام يتبخر بسرعة مذهلة بمجرد أن يرتديا خوذتيهما ويجدا نفسيهما يقتربان من المنعطف ذاته جنبًا إلى جنب.

ففي وقت مبكر من السباق، وتحديدًا في اللفة الثانية عشرة، عندما كان لوكلير في موقع مثالي لمشاهدة هاميلتون وهو يختصر مسار الحلبة خلال معركته مع لاندو نوريس، قال عبر الاتصال اللاسلكي: "عليه [هاميلتون] أن يكون حذرًا بشأن التضييق على الآخرين، لأن ذلك لن ينتهي على خير".

وتلقى هاميلتون بالفعل عقوبة عشر ثوانٍ على خلفية الحادثة، وسط استغرابه الشديد: "هذا هراء. [...] أليس ذلك مثيرًا للاهتمام؟ في أحد السباقات، عندما يكون هناك سائق لديه ظروف مخففة، يمنحونه عقوبة خمس ثوانٍ، بينما يمنحونني عشر ثوانٍ لتفادي حادثة".

لويس هاميلتون، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Manuel Eletto

وفي مرحلة لاحقة من السباق، جاء دور هاميلتون ليفقد صبره تجاه لوكلير، الذي كانت سيارته الفيراري تملأ كل جزء تقريبًا من مرآته الخلفية: "شارل فقط... هل يمكنكم أن تطلبوا منه أن يبتعد عني بحق الجحيم؟ لأنني أحاول اللحاق بهؤلاء السائقين في الأمام".

والآن، بصراحة، ألا يبدو ذلك ولو قليلًا وكأن كل ذلك التدريب المتقن على التعامل مع وسائل الإعلام يؤدي دورًا جيدًا للغاية في إخفاء بعض التوترات الحقيقية؟

وهناك تفصيل مثير للاهتمام: لو شاهدت تسجيلات الكاميرات المثبتة على سيارتي لوكلير وهاميلتون خلال الفترة المحيطة بتصادمهما عند المنعطف السابع، في اللفة الـ38 من أصل 50 لفة في جائزة لاس فيغاس الكبرى، فستجد أن الاتصالات اللاسلكية للفريق ظلت صامتة على قناتي السائقين. لا اعتذار من لوكلير. ولا انفجار غاضب من هاميلتون. ولا يمكنني الجزم بما إذا كان السائقان لم يقولا شيئًا بالفعل، أم أن الرسائل المعنية غائبة ببساطة عن التسجيلات المتاحة.

وعلى الأقل، أظهر هاميلتون قدرًا كبيرًا من الروح الجماعية عندما علم بفرض عقوبة عشر ثوانٍ على لوكلير، إذ قال: "لا، لا، لا أريد ذلك". وهو أمر جدير بالإشادة حقًا. فقد كانت لدى هاميلتون كل الأسباب التي تدفعه إلى الانفجار غضبًا بعد حادثة أخرى مع زميله في الفريق.

لكن لا ينبغي اعتبار ذلك دليلًا على أن هاميلتون راضٍ تمامًا عن الوضع. فعندما سُئل بعد السباق عما إذا كانت فيراري بحاجة إلى وضع قواعد أكثر صرامة لسائقيها، أجاب: "لقد فعلت كل ما بوسعي، وقلت كل ما لدي وأكثر".

ويبدو ذلك إلى حد كبير كلام رجل يعتقد أنه أوضح موقفه بما لا يدع مجالًا للشك. ويرى الآن أن معالجة هذه الفوضى باتت مسؤولية شخص آخر.

كيف يضع لوكلير مكانته داخل فيراري على المحك؟

لا أعتبر لوكلير "وغدًا صغيرًا مخادعًا". لكنني أعتبر سلوكه في عام 2026 أحمق إلى حد ما. والخطر الحقيقي لا يكمن في عقوبة الثواني العشر في لاس فيغاس. بل في التأثير الذي قد تتركه حوادث كهذه في نهاية المطاف على الثقة التي يضعها فريقه فيه.

لويس هاميلتون وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

فبعدما فرض تفوقه بصورة شاملة على هاميلتون على الحلبة في عام 2025، رسخ لوكلير مكانته فعليًا بوصفه الفتى الذهبي لسكوديريا. ورغم أن أحدًا لم يقل ذلك صراحة قط، فقد خرج العديد من متابعي فيراري بانطباع مفاده أنه عندما تحين اللحظات الحاسمة، يكون لوكلير السائق الذي تحبه الإدارة أكثر بقليل.

ولا تفهموني خطأ، لم يكن السائق الأول بلا منازع. بل كان أقرب إلى أن يكون السائق الأول في قلب فيراري، من بين سائقين متقاربين للغاية في المستوى، على الورق على الأقل.

وهو وضع يشبه إلى حد ما ما كان قائمًا في ريد بُل عام 2010، قبل أن يحرز سيباستيان فيتيل لقبه العالمي الأول، ويرسخ لاحقًا ترتيبًا هرميًا أكثر وضوحًا في معركته مع مارك ويبر. وفي إطار مقارنتنا هذه، كان لوكلير ليؤدي دور فيتيل، بينما يؤدي هاميلتون دور ويبر.

آنذاك، تصادم فيتيل وويبر خلال معركتهما على الصدارة في جائزة تركيا الكبرى، ليجد فريق ريد بُل نفسه أمام مهمة لا يُحسد عليها، تتمثل في شرح الأمر لسائقين يتمتعان بشخصيتين قياديتين وطموح شديد، وإبلاغهما بأن من حقهما تمامًا التسابق ضد بعضهما بعضًا، شريطة أن يتجنبا تدمير فرص فريقهما في خضم ذلك.

ألا يبدو ذلك مألوفًا؟

وبالطبع، للمقارنات التاريخية حدودها. لوكلير ليس فيتيل، وهاميلتون ليس ويبر، وظروف فيراري في عام 2026 تختلف عن ظروف ريد بُل في عام 2010. لكن المعضلة الأساسية تبقى ذاتها: عندما يقدم سائقان مستوى متقاربًا، فإن التراتبية الداخلية لا تتحدد بأزمنة اللفات وحدها. فالثقة مهمة أيضًا.

وهنا تحديدًا قد يكون لوكلير بصدد مواجهة مشكلة. فبعد مونزا جاءت المكسيك. وبعد المكسيك جاءت لاس فيغاس. وبحلول الآن، تحولت سلسلة من الحوادث غير الضرورية إلى نمط متكرر، لم يعد حتى فاسور قادرًا على التغاضي عنه باعتباره مجرد حادثة سباق أخرى.

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

إن تكرار ما حدث في مونزا بالمكسيك، ثم تكرار ما حدث في المكسيك بلاس فيغاس، يتطلب قدرًا من الجرأة يصل إلى حد الوقاحة. إلى درجة أن فاسور نفسه بات يعتبر ذلك تصرفًا ينطوي على عدم احترام للفريق.

وقال فاسور: "شارل، أريد رؤيتك مباشرة بعد السباق، قبل أي شيء آخر". ولا يترك ذلك مجالًا يُذكر للشك بشأن كيفية تحميل مدير فريق فيراري المسؤولية عن الفصل الأخير من الصراع الداخلي.

خصوصًا أن فيراري كانت قد استدعت سائقيها بالفعل لإجراء نقاش بعد المكسيك. وأُعيد طرح المسألة في ساو باولو. وحتى خلال سباق لاس فيغاس، جرى تذكير لوكلير صراحة بضرورة مراعاة مصالح الفريق خلال معاركه على الحلبة.

لكن كل ذلك لم يجدِ نفعًا على الإطلاق.

وهو ما يطرح حتمًا سؤالًا آخر: ما مدى السلطة الفعلية التي تحملها توبيخات فاسور؟ فإذا شرحت لسائقيك بعد المكسيك ضرورة مراعاة كل منهما للآخر، لتجد نفسك تخوض النقاش ذاته تمامًا بعد بضعة أسابيع، فمن الواضح أن الرسالة لم تصل. فالسلطة لا تتجلى في مدى الصرامة التي تتحدث بها إلى شخص ما عند توبيخه، بل في ما إذا كان ذلك التوبيخ يُحدث فرقًا بالفعل.

ولا يهدف أي مما سبق إلى إعفاء لوكلير من المسؤولية. لكنه يشير إلى أن فيراري قد تواجه الآن ما هو أكثر من مجرد سائق مفرط في طموحه. فقد تكون لديها مشكلة تتعلق بطريقة تعامل سائقين من الطراز العالمي مع بعضهما بعضًا، وبالحدود التي يضعها الفريق لهما.

وبصفته موهبة فيراري الاستثنائية للحاضر والحقبة المقبلة، كان لوكلير قد بنى لنفسه مكانة في مارانيللو بصلابة جدار من الطوب. لكنه الآن يهدم ذلك الجدار، لبنة تلو الأخرى. وبيديه الاثنتين.

ليس لأن فيراري نسيت فجأة، بعد ثلاث حوادث، مدى الموهبة الاستثنائية التي يتمتع بها لوكلير كسائق سباقات. ولا لأن فاسور على وشك شطب مستقبله الرياضي من حساباته. بل لأن هناك فارقًا بين أن تكون السائق الأسرع في الفريق، وأن تكون السائق الذي تضع فيه المؤسسة بأكملها ثقتها المطلقة عندما يتعلق الأمر باللحظات الحاسمة.

شارل لوكلير، فيراري وفريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وبالنسبة إلى هاميلتون، فإن كل ذلك رائع للغاية.

فعلى أي حال، لم يكن من الممكن الفوز ببطولة العالم لعام 2026 في مواجهة ثنائي كيمي أنتونيللي ومرسيدس المتفوق. لكن عام 2027 قد يحمل قصة مختلفة. وبحلول ذلك الوقت، ربما لن يعود لوكلير السائق الذي يمكنه الاعتماد على دعم سكوديريا المطلق والثابت الذي لا يتزعزع.

وبطبيعة الحال، سيتعين على هاميلتون نفسه تقديم الأداء الذي يبرر حصوله على ذلك الدعم. فأخطاء لوكلير لن تتحول بصورة سحرية إلى مكاسب في أزمنة لفات هاميلتون. لكن عندما يكون سائقان متقاربين للغاية من حيث السرعة الصرفة، فإن الثقة والولاء وطريقة تعاملهما مع الصراعات الداخلية يمكن أن ترجح كفة أحدهما بسهولة كبيرة.

ولم تكن العلاقة بين هاميلتون وفيراري قصة حب عظيمة منذ اليوم الأول. لكن إذا كانت المرأة التي تحبها في السر أكثر بقليل تواصل رفضك ومعاملتك بقلة احترام، فقد تقرر عاجلًا أم آجلًا الزواج من الأخرى بدلًا منها. ومن يدري؟ ربما ينتهي بك المطاف أكثر سعادة بكثير.

وهو سؤال ربما ينبغي لفيراري أن تطرحه على نفسها الآن.

ليس ما إذا كان لوكلير لا يزال سريعًا بما يكفي ليصبح بطلًا للعالم. فهذا أمر لا جدال فيه. بل ما إذا كان يتصرف حاليًا كشخص ترغب في منحه ثقتك المطلقة عندما تصبح بطولة العالم على المحك مجددًا.

ظرف مخفف واحد دفاعًا عن لوكلير

لكن هناك نقطة مهمة تستحق الإشارة إليها دفاعًا عن لوكلير: المسؤولية عن حادثة اللفة الـ38 واضحة. والحكام يتفقون على ذلك. لكن إذا خصصت بعض الوقت لدراسة تسجيلات الكاميرا المثبتة على سيارته بعناية، فسيتضح لك أنه لم يندفع ببساطة بسيارته الفيراري نحو المسار الداخلي لهاميلتون، في لحظة جامحة من الطموح المستوحى من ألعاب بلايستيشن.

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Manuel Eletto

فقد كان في الواقع يخفف سرعته بصورة ملحوظة. ومع ذلك، انتهى به المطاف وهو ينزلق ليصبح بمحاذاة هاميلتون تقريبًا، وعند تلك النقطة وقع التصادم.

هل كانت مناورة غير حكيمة؟ بالتأكيد. هل كانت تنطوي على سوء نية متعمد؟ لا أعتقد ذلك.

كما أن لوكلير، بالمناسبة، لم يتخذ موقفًا متحديًا بصورة خاصة بعد الحادثة. فقد تقبل مسؤوليته عنها. وهذا جزء من الحقيقة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة إلى الانتقادات المبررة بالكامل لمناورته.

وفي نهاية المطاف، كان ما حدث أيضًا نتيجة لمنظومة لوائح غير سليمة في الفورمولا 1، لم يعد معها مصارعو القوة الحصانية في العصر الحديث يكبحون عند الحدود القصوى المطلقة لدى اقترابهم من المنعطفات، بل ينسابون إليها كما لو كانوا يقودون طائرات شراعية من دون محركات. وكان لوكلير سيحتاج تقريبًا إلى تنفيذ مناورة كبح بقوة غير طبيعية لتجنب الوصول إلى جوار هاميلتون.

وهذا أيضًا جزء من قصة فيراري في لاس فيغاس عام 2026.

وربما كان ذلك ما يقصده لوكلير عندما قال: "لا أعتقد أن هذه المعركة كانت على الحدود القصوى كما هي الحال في أي معركة أخرى، بطريقة ما، فقد شعرت بأن هناك مساحة للوصول إلى ذلك الموضع من دون تحمل الكثير من المخاطر".

وأعتقد أنه يمكننا على الأرجح الإقرار بوجاهة هذه النقطة. بوصفها ظرفًا مخففًا. لا تبرئة له.

فحتى إن لم يكن لوكلير ينوي التسبب في تصادم قط، تبقى هناك حقيقة واحدة غير مريحة: ينبغي لسائق من طرازه أن يعرف متى يكون من المرجح أن تتسبب مناورة تجاوز بضرر يفوق بكثير أي مكاسب يمكن أن تحققها. خصوصًا عندما يكون السائق في السيارة الأخرى زميله في الفريق.

إعداد وترجمة / خلدون يونس

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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