من نام أسوأ ليلة بعد سباق سبا؟ جوليون بالمر

ترجمة وإعداد: خلدون يونس

سيكون الأول من أغسطس هو موعد عودتي إلى العمل بدوام كامل كصحفي في الفورمولا 1. وهذا يعني أن لدي حاليًا الكثير من الوقت للاستماع إلى البرامج الصوتية أثناء التنزه في الجبال النمساوية. على سبيل المثال، الاستعراض الرسمي الذي قدمه برنامج "أف 1 نيشن" قبل جائزة بلجيكا الكبرى، والذي شارك فيه خبراء أعتبرهم من بين الأفضل على الإطلاق في هذا المجال: جيمس هينشكليف وجوليون بالمر.

من المحتمل أن يكون بالمر لا يزال مألوفًا لدى العديد من المشجعين. فقد شارك في سباقات الفورمولا 1 مع رينو عامي 2016 و2017، قبل أن يتم استبداله بكارلوس ساينز قرب نهاية موسمه الثاني. أما هينشكليف، فقد فاز بستة سباقات خلال مسيرته في سلسلة إندي كار، والتي امتدت من عام 2011 حتى عام 2021.

لذلك، نحن أمام شخصين يعرفان رياضة السيارات بلا شك. لكن ما قالاه قبل سباق سبا-فرانكورشان يستحق، على أقل تقدير، المزيد من التدقيق.

حيث قال هينشكليف: "فيراري، وبقدر ما أكره هذه الفلسفة، إذا كانت لديها أي فرصة لتحقيق ذلك نظريًا، فأعتقد أنه يتعين عليها دعم سائق واحد. وفي الوقت الحالي، مع الفارق بين شارل ولويس، يجب عليها دعم لويس."

وقد قال ذلك بعد أسبوع واحد فقط من تحقيق شارل لوكلير أول انتصار له هذا الموسم في سيلفرستون.

واستشهد هينشكليف بمثال لدعم وجهة نظره:

"إذا عدنا إلى العام الماضي، كان الأمر يتعلق بماكس ضد سائقي مكلارين الاثنين، أليس كذلك؟ لقد كانا يسحبان النقاط من بعضهما البعض، وهذا ساعده. لكنه لم يكن لديه زميل في الفريق يمكنه مساعدته أو إعاقة المنافسين وسحب النقاط منهما أيضًا."

"أما في حالة فيراري حاليًا، فلديها ذلك. لديها سائقان يقدمان أداءً على مستوى عالٍ جدًا. وإذا قررت فعل ما نعرف أن فيراري لا تواجه مشكلة في القيام به وقد فعلته مرات عديدة في الماضي، فهذا أفضل خيار لها. لا تزال فرصة بعيدة، لكنها أفضل فرصة متاحة لها".

حيمس هينشكليف وجوليان بالمر الصورة من قبل: Mark Sutton / Motorsport Images

وافق بالمر على هذا التقييم دون تقديم أي اعتراض. ولو كانت فيراري قد كرست نفسها بالكامل للويس هاميلتون، وأصدرت تعليمات للوكلير للسماح له بالفوز في سيلفرستون، فإن:

"هاميلتون الآن سيكون متأخرًا بفارق 22 نقطة فقط عن أنتونيللي في البطولة. وسيكون، على ما أعتقد، متقدمًا بست نقاط على جورج راسل."

وأضاف: "ولو كنت مكان أنتونيللي، ولديك الآن لوكلير يعمل لصالح هاميلتون، وهاميلتون متأخر بفارق 22 نقطة، فإن الحديث الذي بدأنا به هذا البرنامج، حول من سيكون التهديد الأكبر، أعتقد أنه سيكون هاميلتون وفيراري. أعتقد أن الفارق سيكون بهذا الحجم."

"أما إذا كان فريدريك قادرًا فعلًا على تنظيم ذلك مع وجود سائقين طموحين، فهذا هو الجزء الثاني من السؤال. وهذه مهمة صعبة."

ومع كامل الاحترام لكلا الرجلين، فإن هذا الأمر سيكون أيضًا مجرد هراء تام.

أشار هينشكليف إلى مثال حيث كان مثل هذا القرار غير التقليدي بمنح الأفضلية لسائق واحد قد نجح تقريبًا بشكل رائع بالنسبة لفيراري:

"عندما كان شوماخر خارج المنافسة تمامًا عام 1999 بعد عودته من كسر ساقه، لعب دور السائق الداعم لإيرفاين لمحاولة الفوز بالبطولة، وكانوا قريبين جدًا من تحقيق ذلك."

لكن المشكلة أن مايكل شوماخر لم تكن لديه أي فرصة رياضية أو حسابية على الإطلاق للفوز بلقب العالم عندما عاد في ماليزيا واليابان كزميل لإدي إيرفاين.

ولو كان لا يزال في المنافسة، فلم يكن ليقبل أبدًا، تحت أي ظرف، دور السائق الثاني. كما أن مدير فريق فيراري آنذاك جان تود لم يكن ليطلب منه ذلك أبدًا.

والفارق الأساسي مقارنة بالوضع الحالي هو أن ترتيب فيراري الداخلي كان واضحًا تمامًا في ذلك الوقت. ففي عام 1999، كان السبب هو أن القدر تدخل ضد شوماخر، ولم يكن هناك سوى سائق واحد من فيراري لا يزال يمتلك فرصة حسابية للفوز باللقب.

وفي السنوات التي تلت ذلك، لم يكن روبنز باريكيللو قادرًا ببساطة على منافسة السائق الألماني عندما يتعلق الأمر بالسرعة الخالصة وإمكانية الفوز بالسباقات. كانت أوامر الفريق غير محبوبة بالفعل في ذلك الوقت، لكن بعد 21 عامًا من الانتظار الطويل لفوز فيراري بلقب جديد، ومع رغبتها في عدم ترك أي شيء للصدفة، أصبحت تلك الأوامر مفهومة إلى حد ما.

مايكل شوماخر، روبنز باريكيلو، فيراري أف 2000 الصورة من قبل: Motorsport Images

بعد مرور سبعة وعشرين عامًا، أصبح الوضع مختلفًا. لم يكن إيرفاين وباريكيللو يومًا في مستوى شوماخر. أما لوكلير وهاميلتون، وعلى النقيض، فهما سائقان متكافئان تمامًا.

ومن الناحية الموضوعية، فإن موسمهما الأول معًا في 2025، والذي أنهى خلاله لوكلير الموسم متقدمًا، بعدما سجل 242 نقطة مقابل 156 نقطة لهاميلتون، يقدم أدلة قليلة جدًا على أن فيراري يجب أن تطلب الآن من لوكلير تقديم التضحية القاسية بالتخلي عن طموحاته الشخصية والقيادة فقط لدعم هاميلتون.

وبالتأكيد ليس بعد تسعة سباقات فقط من أصل 22 سباقًا على الأقل، كما اقترح هينشكليف وبالمر في ذلك الوقت.

صحيح أن لوكلير كان متأخرًا عن هاميلتون بفارق 46 نقطة بعد جائزة النمسا الكبرى. وهذا يبدو فارقًا كبيرًا. لكن إذا قمنا بتحويل ذلك إلى نظام النقاط القديم من حقبة شوماخر، عندما كان الفوز بالسباق يمنح 10 نقاط فقط، فإن الفارق يعادل 18 نقطة فقط.

وكان ذلك قبل الروزنامات المتضخمة والسباقات القصيرة.

لم يقدم لوكلير أي مؤشر على الإطلاق بأنه نسي فجأة كيفية التسابق. ومن دون شك، تمكن هاميلتون خلال الشتاء، ومع الجيل الجديد من السيارات، من تقليص جزء كبير من فارق السرعة الذي أظهره الموسم الماضي.

لكن لا يوجد اتجاه واضح يشير إلى أنه أصبح الآن بشكل قاطع السائق الأقوى في فيراري، أو أنه سيسيطر بسهولة على لوكلير بعد العطلة الصيفية.

تخيلوا للحظة أن فاسور قرر بالفعل خفض مكانة لوكلير إلى سائق ثانٍ ووضعه بالكامل في خدمة هاميلتون، بحيث يتم تبديل مراكزهما في كل مرة يجد فيها هاميلتون نفسه مباشرة خلف لوكلير.

في المرة الأولى، ربما يمكن الدفاع عن هذا القرار.

أما في المرة الثانية، فسيكون رد الفعل العنيف هائلًا، وسيكون من حق صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت وبقية وسائل الإعلام الإيطالية التساؤل عما إذا كان الجميع في مارانيللو قد فقدوا عقولهم.

وإذا اتخذنا سيلفرستون وسبا كمرجع، فأعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يتمكن لوكلير من التقدم على هاميلتون في عدة مناسبات أخرى خلال موسم 2026.

لا يمكنك ببساطة تمديد عقد لوكلير حتى نهاية عام 2028، وبالتالي الإعلان بشكل غير رسمي عن أنه مستقبل الفريق، ثم تستدير لاحقًا وتخبره بأنه، في الوقت الحالي، ليس أكثر من سائق مساعد.

وبالنسبة للسائق المونغاسكي الحساس تحديدًا، فإن ذلك سيكون ضربة مدمرة لن يتعافى منها أبدًا بشكل حقيقي. وكذلك لن تكون علاقته مع إدارة فيراري كما كانت.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وفي الوقت نفسه، أعتقد أن هاميلتون نفسه لن يفكر حتى في طلب مثل هذه الاستراتيجية.

ففي عمر 41 عامًا، يمتلك الحكمة التي تأتي مع الخبرة. وبصفته أحد أعظم الأبطال في تاريخ رياضة السيارات، فهو لا يحتاج إلى التوسل للحصول على دعم غير مشروط من زميله في الفريق.

وحتى لو نجح مثل هذا النهج، فسيكون لقب عالم ملوثًا إلى الأبد. وسيكون وصمة على السمعة الخالية من العيوب التي بناها باعتباره رياضيًا عظيمًا وفارسًا حقيقيًا.

ولزيادة تعقيد الأمور، فإن المثال الذي ذكره هينشكليف عن عام 1999 يحتوي على خلل كبير في منطقه.

كانت فيراري قد أصدرت بالفعل أوامر فريق في السباق السابع من ذلك الموسم، في مانيي كور، حيث طلبت من إيرفاين عدم إنهاء السباق أمام شوماخر، ما أدى إلى التضحية بنقطة ثمينة في البطولة بسبب أوامر الفريق.

وقال إيرفاين قبل عدة أعوام في مقابلة عبر قناة موتورسبورت.كوم توتال على يوتيوب: "قيل لي أن أبقى خلفه."

وذلك رغم أن شوماخر: "كان يعاني بالفعل لسبب ما."

وأضاف: "في النهاية، كلفني ذلك اللقب."

لأن شوماخر تعرض في السباق التالي مباشرة في سيلفرستون لكسر في ساقه، وخرج من المنافسة على البطولة.

أما إيرفاين، فوصل إلى السباق الختامي في سوزوكا وهو يتقدم بفارق أربع نقاط على ميكا هاكينن.

هناك، حقق هاكينن فوزًا مريحًا، بينما أنهى إيرفاين السباق في المركز الثالث خلف شوماخر الذي كان قد عاد حديثًا.

ولو سمح شوماخر له بالمرور، لكان إيرفاين سينهي البطولة في المركز الثاني فقط، متساويًا في النقاط، لكنه يخسر اللقب لأن هاكينن كان يمتلك عدد انتصارات أكثر.

لكن مع النقطة الإضافية التي ضحت بها فيراري في مانيي كور، كان إصدار أمر فريق لصالح إيرفاين في سوزوكا كافيًا لتتويج الرجل الذي تم اعتباره، عند النظر إلى الأمر بأثر رجعي، سائقًا ثانيًا في وقت مبكر جدًا.

كان أن يصبح إيرفاين بدلًا من شوماخر أول بطل عالم لفيراري منذ جودي شيكتر سيكون حدثًا تاريخيًا غريبًا بحد ذاته.

لكن هذه الحادثة توضح مدى سوء الأمور التي يمكن أن تنقلب عندما يلتزم الفريق بسائق رقم واحد في وقت مبكر جدًا.

خصوصًا أن فيراري ستعرض نفسها بلا شك لعاصفة انتقادات عالمية إذا تبنت استراتيجية واضحة بهذا الشكل لصالح هاميلتون.

هناك عامل آخر يجب أخذه بعين الاعتبار:

الفورمولا 1 في عام 2026، مع السيارات الجديدة بالكامل ووحدات الطاقة التي لا تزال في مراحلها الأولى من التطور، شديدة التقلب.

وقد يجد السائقون مثل لوكلير، الذين ربما واجهوا صعوبة في البداية في التأقلم، المفتاح مع تقدم الموسم.

ويبقى السؤال هو ما إذا كان الانطباع الحالي، الذي يبدو هشًا بالفعل، بأن هاميلتون يمتلك الأفضلية عليه سيستمر طوال الموسم بأكمله أم لا.

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: James Sutton / LAT Images via Getty Images

أنا مقتنع بأن فاسور لن يفكر أبدًا في اتباع نصيحة هينشكليف وبالمر في هذه المرحلة المبكرة من الموسم، مع بقاء 316 نقطة في البطولة متاحة.

وأن هاميلتون لن يرغب في مثل هذا الترتيب، وأن لوكلير لن يقبله أبدًا. وفوق كل ذلك، أعتقد أن الأمر لن يصنع أي فرق في النهاية.

تُحسم البطولات عند خط النهاية، وليس في منتصف الموسم.

يتقدم هاميلتون على لوكلير بفارق 33 نقطة فقط، وليس هناك أي ضمان على الإطلاق بأنه سينهي العام في النهاية باعتباره سائق فيراري صاحب المركز الأفضل.

سأواصل الاستماع إلى البرنامج الصوتي مستقبلًا على أي حال. لا يزال بالمر أحد أكثر الخبراء معرفةً في حظيرة الفورمولا 1. إنه يلاحظ تفاصيل يتجاهلها الآخرون.

كما أنه ذكي بما يكفي لفهم حتى أكثر جوانب هذه الرياضة تعقيدًا، وهي رياضة معقدة للغاية، وشرحها للجماهير.

حتى لو حدث أنه تحدث "بلا معنى" في الحلقة الأخيرة من ذلك البرنامج الصوتي، وربما كان عليه أن ينام ليلة أخرى ويفكر في الأمر مجددًا!