من نام أسوأ ليلة بعد سباق زاندفورت: أوسكار بياستري

إعداد وترجمة: خلدون يونس

في 31 أغسطس 2025، فاز أوسكار بياستري بجائزة هولندا الكبرى في زاندفورت، بينما انسحب لاندو نوريس بسبب تسرب للزيت.

وأمام خيبة الأمل المريرة تلك، قال نوريس أن كل ما كان يريده هو "تناول برغر والعودة إلى المنزل".

كان يتأخر بفارق 34 نقطة عن بياستري في البطولة، وكان عنوان تقريرنا الخاص بالسباق في ذلك اليوم يتساءل عما إذا كانت زاندفورت قد حسمت اللقب فعليًا.

يا له من فارق يمكن أن يصنعه عام واحد!

عندما ننظر إلى الوراء الآن، يبدو ذلك العالم وكأنه عالم موازٍ سريالي. عالم كان فيه بياستري على وشك أن يصبح بطل العالم للفورمولا 1؛ وكان نوريس قد وُصف بطريقة ما بأنه الموهبة الدائمة التي لا تستطيع، عندما تحين اللحظة الحاسمة، أن تنجز المهمة بالكامل؛ وكان كيمي أنتونيللي يملك 64 نقطة مقابل 184 نقطة لجورج راسل.

وسأعترف بكل صراحة بأنني كنت أيضًا من بين أولئك الذين تساءلوا بهدوء عما إذا كان توتو وولف قد أخطأ في النهاية بشأن السائق الإيطالي الشاب.

أما الآن، نوريس هو بطل العالم، وحتى نيكو روزبرغ يرى أن أنتونيللي يشبه إلى حد ما إيرتون سينا المقبل، وإذا كان أكثر المتفائلين حماسًا يعتقدون حقًا أن مكلارين لا تزال قادرة على لعب دور في معركة لقب 2026، فمن المرجح أنهم يفكرون في نوريس وحده.

خلال 12 شهرًا فقط، انتقل بياستري من بطل قيد التكوين إلى ما يبدو بشكل متزايد أنه السائق الثاني غير الرسمي في مكلارين.

ويبدو أن مدير أعماله مارك ويبر، الذي اعتبره كثيرون ذات يوم قطعة مهمة من اللغز في طريق الأسترالي نحو بطولة العالم، قد تحول إلى شخصية هامشية في فريق بياستري.

ومع إنهاء السائق البالغ من العمر 25 عامًا سباق زاندفورت بفارق 32 ثانية خلف نوريس، وتراجعه الآن عنه بفارق 55 نقطة في البطولة، فقد تعتقد أن هذا يقول كل شيء. الأرقام عادة لا تكذب.

أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: Pauline Ballet - Formula 1

لا بد أن سماع بياستري لأندريا ستيلا وهو يشيد باستغلال نوريس الكامل لموهبته الاستثنائية عندما يكون التماسك منخفضًا والإطارات صلبة يؤلمه.

ثم يشرح ستيلا، في الجملة نفسها، أن بياستري مضطر إلى القيام بأشياء مع مكلارين 2026 تتعارض مع غريزة قيادته الطبيعية، لمجرد الاقتراب من استخراج الإمكانات الكاملة للسيارة.

وليس معنى ذلك أن ستيلا يفعل شيئًا خاطئًا. فالرجل السابق في فيراري ربما يكون مدير الفريق الأكثر دبلوماسية في الفورمولا 1. إنه يجيد لعبة الكلمات بمهارة شديدة لدرجة أنه لن يسمح أبدًا، حتى بأضعف انطباع، بأن يظهر بأنه يعتبر أحد سائقيه السائق الأول والآخر السائق الثاني.

لكن بعد عام، يشعر الكثير من هؤلاء المشجعين الذين أصروا دائمًا على موقع ريديت وغيره على أن نوريس كان المفضل السري لمكلارين طوال الوقت، وخصوصًا في نظر الرئيس التنفيذي زاك براون، بأنهم حصلوا على ما يثبت صحة موقفهم.

وكأن نوريس هو الابن البكر، بينما بياستري هو "مجرد" الطفل المتبنى الذي لم يتعلموا قط كيف يحبونه بالطريقة نفسها تمامًا.

أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

يبدو من غير المرجح أن يكون بياستري قد نسي كيفية قيادة سيارة سباق خلال 12 شهرًا. لكن ربما كان أحد أسباب خسارته بطولة 2025 هو أنه بعد زاندفورت، اختفى فجأة الهدوء السهل الذي كان من الممكن أن يحميه من الانتقال من وضع الهجوم إلى وضع إدارة النقاط استجابة لتقدمه في البطولة.

ولأن الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1 لعام 2026 لا يبدو من النوع الذي يستمتع أكثر باللعب به.

"لسوء الحظ، هذا ليس السباق الأول الذي لم تكن فيه الوتيرة موجودة ببساطة"، تنهد بياستري بعد السباق بينما حاول شرح إنهائه في المركز السادس في منطقة المقابلات التلفزيونية.

وعلى بعد أمتار قليلة، كان نوريس يجلس بمفرده في المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي للسيارات، مبتسمًا ويقول أشياء مثل: "أنا بالتأكيد أتخلص من نقاط ضعفي على الحلبة، ولم يعد لدي الكثير منها."

عندما انتقل بياستري من رينو إلى مكلارين في واحدة من أكثر الانتقالات إثارة للجدل في تاريخ الفورمولا 1 الحديث، وهي صفقة معقدة تعاقديًا جرت في أجواء من السرية والتكتم، وصل وهو يحمل سمعة موهبة استثنائية محتملة. وقبل وصوله إلى الفورمولا 1، كان قد فاز تقريبًا بكل شيء يمكن الفوز به، وبعد موسم ناشئ متماسك، وإن لم يكن استثنائيًا، إلى جانب نوريس، أمضى معظم عام 2025 وهو يبدو وكأنه يبرر كل ذرة من الضجة التي أحاطت به.

وبينما كان نوريس يتحدث بصراحة عن مشاعره ونقاط ضعفه، وهو أمر فسره كثيرون على أنه تصدع واضح للغاية في درعه، لم يقل بياستري الكثير. لقد اكتفى بالفوز بسباقات السيارات. بدم بارد، بلا ارتباك، ومنزوعًا من الاستعراضات غير الضرورية.

أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: Erik Junius

لكن الفورمولا 1 في عام 2026 ابتعدت كثيرًا عن نسخة سباقات السيارات المألوفة لدى السائقين الهواة في حلبات سباق السيارات الصغيرة المغلقة، حيث يفوز في النهاية الرجل الأكثر جرأة من خلال اجتياز المنعطفات بسرعة أكبر وأنظف من الجميع مع تجنب المشاكل.

أصبحت الفورمولا 1 الجديدة أشبه بلعبة شطرنج. لا تزال الجرأة القصوى مهمة، لكن التعامل بذكاء مع معايير معقدة مثل استخدام الطاقة واستخراج أقصى أداء من الإطارات اكتسب أهمية طاغية.

أو، بعبارة أخرى: كان هناك وقت يمكن فيه لكونك أسرع رجل في قيادة سيارة سباق أن يجعلك بطل العالم. أما في مجموعة من السائقين التي ربما يكون مستواها العام أعلى من أي وقت مضى، فلم يعد ذلك وحده كافيًا على الإطلاق.

سيكون من المثير للاهتمام إجراء تجربة تتمثل في إعادة جميع سائقي شبكة 2026 بالكامل إلى سيارات 2025. هل سيبدأ بياستري في الفوز مجددًا؟ هل سيبقى لويس هاميلتون يعاني مع فيراري؟ في النهاية، هذا غير مهم.

تُحسم بطولات العالم للفورمولا 1 في العالم الحقيقي. أما العوالم الموازية فلا توجد إلا على موقع ريديت. وبالنسبة للمشجعين، يمكن أن يكون من الممتع جدًا أن تضيع في عوالمها.

هناك فرق بين أمثال بياستري وأمثال أنتونيللي. فقد اقتحم أنتونيللي المشهد كصاعقة برق في أول حصة تجارب له في الفورمولا 1 على الإطلاق في مونزا. كان الجميع يستطيع أن يرى أن هذا الفتى يتمتع بشيء استثنائي. موهبة طبيعية، وُلد بغرائز القيادة الصحيحة.

أما بياستري، فيبدو أشبه بنوع سائق السباقات الذي يحتاج إلى مزيد قليل من الوقت للتكيف مع الظروف الجديدة قبل أن يتمكن من التألق حقًا.

هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه أقل موهبة بالفطرة. ولن يفاجئني أدنى مفاجأة إذا كانت العناوين، بعد عام أو عامين، تروي قصة مختلفة تمامًا مرة أخرى. لقد أثبت هاميلتون أن السائقين العظماء حقًا يجب ألا يتم شطبهم أبدًا.

ربما يكون ذلك مثالًا يمكن لبياستري التمسك به في المرة المقبلة التي يبقيه فيها الإفراط في التفكير مستيقظًا طوال الليل...