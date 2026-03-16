من نام أسوأ ليلة بعد سباق الصين: ماكس فيرستابن

إعداد وترجمة: خلدون يونس

ارتكب أحدهم خطأ عندما اقترح على ماكس فيرستابن في منطقة الإعلام بعد السباق في الصين أن بعض السباقات بدت "مصطنعة بشكل أقلّ" هذا الأسبوع، على الأقل بما يكفي لجعل الأشخاص في المدرجات متحمسين ويهتفون.

فردّ قائلاً: "إنه أمر مروّع. إذا كان أحدهم يحب هذا، فإنه حقاً لا تعرف ما هو التسابق".

وأكمل: "ذلك ليس ممتعاً على الإطلاق. إنه مثل لعب ماريو كارت. هذا ليس تسابقاً".

ويبد أن موسم الفورمولا 1 لعام 2026 يواصل تكديس الإهانات فوق الإهانات لبطل العالم أربع مرات.

فبعد أن أعلن بالفعل أن القوانين التقنية الجديدة فشل كامل، تعرض لحادثة في التجارب التأهيلية لسباق افتتاح الموسم، ثم أصبح من بين عدة سائقين انطلقوا ببطء عند انطفاء الأضواء عندما وصل إلى شبكة الانطلاق ببطارية منخفضة.

قد يبدو التقدم إلى المركز السادس مثيراً للإعجاب لأولئك الذين يشاهدون مقطعاً سريعاً يُظهر ماكس وهو يتجاوز السيارات للوصول إلى هناك، لكن فيرستابن تجاهل ذلك، واصفاً عملية تجاوز سيارات "أبطأ بثانيتين" بأنها "مجرد تجاوز للزحام".

وبدأ بالفعل في التحول نحو سباقات تثير اهتمامه أكثر، بما في ذلك المشاركة في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة بسيارة مرسيدس جي تي 3.

لكن معاناته التنافسية في الفورمولا 1، وحالة السباقات، لا تزال تشغل جزءاً كبيراً من تفكيره.

عادةً ما قد تحصل منه على دقيقة أو دقيقتين في منطقة الإعلام، لكن في الآونة الأخيرة أصبح متحمساً جداً للتنفيس عن غضبه لدرجة أنه قد يجلب كرسياً ويقضي فترة بعد الظهر هناك.

في الصين، وصف تجارب يوم الجمعة والتجارب التأهيلية للسباق القصير بأنها "كارثة".

وكان ذلك مجرد مقدمة ليوم السبت، حيث أدت انطلاقة بطيئة أخرى إلى تراجعه بعيداً عن مراكز النقاط في السباق القصير - وهذه المرة، وعلى الرغم من دخوله إلى منصة الصيانة أثناء سيارة الأمان، لم يتمكن من المنافسة للعودة.

ثم في التجارب التأهيلية للسباق الرئيسي، وصل إلى القسم الثالث، لكنه لم يكن قريباً على الإطلاق من وتيرة المقدمة في مواجهة المراكز العشرة الأولى.

وكما حدث يوم الجمعة، كان هو وزميله في الفريق إسحاق حجار، يتنافسان على المراكز مع ألبين بقيادة بيير غاسلي وسيارة هاس التي يقودها أوليفر بيرمان، وهما فريقان كانا في آخر ترتيب بطولة الصانعين العام الماضي.

حيث قال فيرستابن غاضباً بعد ذلك: "لقد غيرنا الكثير في السيارة ولم يحدث أي فرق".

وأكمل: "طوال عطلة الأسبوع كنا بعيدين - السيارة غير قابلة للقيادة تماماً. لا أستطيع حتى وضع أي مرجع للأداء. تبدو كل لفة وكأنها مجرد محاولة للبقاء على قيد الحياة".

هذه العبارة الأخيرة استخدمها عدة مرات خلال مقابلاته الإعلامية العديدة، وكأنّ آخر تسجيل استمع إليه قبل النوم كان أغنية تضم كلماتها هذه العبارة!

ربما تكون الخطوة الأولى للحصول على ليلة نوم أفضل هي الاستماع إلى شيء آخر قبل التوجه إلى عالم النوم...

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

ويبدو أن ميزان مشاكل ريد بُل يكمن في جانب هيكل السيارة أكثر من وحدة الطاقة، وأن بعض العلامات المشجعة القليلة في ملبورن - مثل تأهل حجار في المركز الرابع وعودة ماكس من مؤخرة شبكة الانطلاق إلى المركز السادس - كانت نتيجة لخصائص استثنائية للحلبة.

وبينما لا يزال الحكم النهائي غير واضح بشأن أداء وحدة طاقة ريد بُل فورد عند الانطلاقة - إذ أن حجار انطلق بشكل جيد في ألبرت بارك - فمن الممكن الاستنتاج، بناءً على الاختبارات وأداء السباقات حتى الآن، أن وحدة الطاقة فعالة للغاية من حيث استعادة الطاقة، لكنها ربما تفتقر إلى القوة المطلقة.

وهذا قد يفسر وتيرة ريد بُل التنافسية نسبياً في ألبرت بارك، وهي من بين أسوأ ثلاث حلبات من حيث استعادة الطاقة، يليها تراجع نحو وسط الترتيب في شنغهاي، حيث تكون استعادة الطاقة أسهل.

الكفاءة أمر جيد، لكن الحلبات الغنية بالطاقة أكثر عدداً من الحلبات الفقيرة بالطاقة في روزنامة السباقات، لذلك فهذه ليست ميزة حاسمة.

وعندما طُلب منه تحديد مكان المشكلة في حزمة السيارة ككلّ، كان ماكس واضحاً كعادته.

حيث قال: "قليلاً من ناحية المحرك، لكن هذا ليس الجانب الأكبر على الأرجح".

وأكمل: "نخسر الكثير مع السيارة حالياً. إضافة إلى ذلك لا أستطيع الضغط إطلاقاً لأن السيارة لا تسمح لي بذلك. لهذا السبب أيضاً لا أشعر بأنني أسيطر على السيارة. الأمر ليس كما ينبغي أن يكون".

وأردف: "منذ اللفة الأولى مع هذه القوانين الجديدة لم أستمتع بهذه السيارة، بالتأكيد".

الأمر الأكثر إرباكاً لـ فيرستابن هو أنه يواجه مجموعة مختلفة إلى حد كبير من المشاكل مقارنة بالعام الماضي، على الأقل من حيث وضع السيارة منذ منتصف الموسم فصاعداً.

الآن، لا شيء يعمل ماكس فيرستابن

فهو يتحدث عن أن المقدمة والقسم الخلفي للسيارة "غير متصلين"، وأن السيارة تنتقل بشكل غير متوقع بين الانزلاق الأمامي والانزلاق الخلفي (أندرستير وأوفرستير).

لكن هذا كان شيئاً يمكن للفريق غالباً معالجته بإجراء تغييرات ضخمة على إعدادات السيارة بين التجارب، أو في التجارب التأهيلية، أو بعد جلسات مكثفة على جهاز المحاكاة في المصنع.

لكن يبدو أن ذلك لم يعد ممكناً الآن.

حيث قال: "في الماضي، أحياناً كنا نقلب السيارة رأساً على عقب وكانت تعمل".

وأكمل: "الآن، لا شيء يعمل".

ولتوضيح مدى شعور فيرستابن نفسه بالانفصال وخيبة الأمل، يكفي النظر إلى رده على سؤال مباشر حول ما إذا كان الفريق قد حدد سبب مشكلة الانطلاق التي واجهها في السباق القصير وقام بإصلاحها.

قال وهو يهز كتفيه بلا مبالاة: "بصراحة، لم أسأل حتى".

وأضاف: "قالوا أنهم سيصلحونها".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وعندما انطفأت الأضواء يوم الأحد في الصين، تعثرت السيارة مرة أخرى - وهي مشكلة مختلفة عن مشكلة البطارية في أستراليا كما أوضح لاحقاً، لكنها في الأساس مشابهة لما حدث في السباق القصير: طلبُهُ الوصولَ إلى أقصى قوة ممكنة من دواسة التسارع، تأخرَ في الوصول.

ثم بعد أن تراجع إلى المركز السادس عشر، شق طريقه عائداً إلى المراكز العشرة الأولى، قبل أن يُطلب منه الانسحاب من السباق في منتصفه.

لم يكن هناك أي شيء في الحدث بدا وكأنه منحه أي قدر من الرضا.

حيث قال متذمراً: "كنا نتنافس مع هاس وألبين طوال السباق".

وأردف: "بالطبع مع بعض السيارات الأخرى أيضاً. انظروا إلى السباق. تتجاوز باستخدام ميزة التعزيز، ثم تنفد البطارية في المقطع المستقيم التالي، فيتجاوزك الآخرون باستخدام التعزيز مرة أخرى. بالنسبة لي، هذا مجرد مزحة".

وهكذا يكون الأمر.

ماكس ثريّ بما يكفي بالفعل لعدم اضطراره إلى الاستمرار في الفورمولا 1 من أجل كسب لقمة العيش

إنه ببساطة يحب التسابق، والجيل الحالي من السيارات لا يمنحه ذلك الشعور.

ما سيبقيه مستيقظاً على الأرجح ليلاً هي أفكار شبيهة بالكلمات الشهيرة: "ما الفائدة من كلّ هذا بحق الجحيم؟"

لقد بدأ الإحباط يتسلل إليه.

فبعد أن قضى الموسمين الماضيين يحذر من تداعيات القوانين التقنية الجديدة، ورأى ذلك يتحقق على أرض الواقع، سيتساءل فيرستابن عما إذا كانت فورمولا 1 "ماريو كارت" تستحق وقته.

وكما قال في أستراليا: "أنا أحب السباقات - لكن لكل شيء حدود، أليس كذلك؟".