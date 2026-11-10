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من نام أسوأ ليلة بعد سباق البرازيل؟ فرناندو ألونسو

حالة جديدة من خذلان السيارة واجهها فرناندو ألونسو، بعد أداء استثنائي يوم السبت في ساو باولو.

Christian Nimmervoll

منشور: 10-11-2026

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فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي





موتورسبورت.كوم "برايم"



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إعداد وترجمة / خلدون يونس

عندما أصبح فرناندو ألونسو بطل العالم للفورمولا 1 في عام 2005، كان يبلغ من العمر 24 عاماً فقط، ليحل مكان إيمرسون فيتيبالدي بوصفه أصغر بطل في تاريخ هذه الرياضة. وأخيراً، وجد مايكل شوماخر منافساً حقيقياً. ورغم أن ملك الفورمولا 1 آنذاك أطلق على الثور الإسباني الشاب اسم "فيرديناندو" عن طريق الخطأ، لأنه لم يتمكن تماماً من تذكر اسمه، فإن ألونسو كان في نهاية المطاف من وضع حداً لعصر شوماخر الذهبي!

كانت مجموعة السائقين الصاعدين في عام 2001 استثنائية بكل المقاييس، وضمت ألونسو وخوان بابلو مونتويا وكيمي رايكونن. كما شارك البرازيلي إنريكي بيرنولدي في الجولة الافتتاحية للموسم في ملبورن، قبل أن ينضم الماليزي أليكس يونغ والسائق التشيكي توماس إنغه في وقت لاحق من العام. وهي أسماء تلاشى معظمها إلى حد كبير في غياهب النسيان. لكن 50 في المئة على الأقل من مجموعة عام 2001 تمكنوا من بلوغ المجد.

كانت الفورمولا 1 عالماً مختلفاً تماماً في ذلك الوقت. وكان مدراء الفرق رجالاً من أمثال رون دينيس وفرانك ويليامز وإيدي جوردان وتوم واكينشو. أما فريق مرسيدس، الذي أصبح اليوم بطلاً للعالم، فكان يُعرف باسم بار، في حين كان ريد بُل لا يزال يحمل اسم جاغوار، وكان فريق آلان بروست يستخدم محرك فيراري تحت اسم العلامة التجارية لأجهزة الكمبيوتر "آيسر". ولم يكن فيسبوك أو إنستغرام موجودين، وكانت فتيات شبكة الانطلاق يرتدين البيكيني والسراويل القصيرة الضيقة، ويحملن أرقام السائقين بشكل عفوي، كما كانت الشبكة لا تزال تضم أسماء مخضرمة مثل جان أليزي ويوس فيرستابن، والد ماكس.

ولو أن أحداً توقع في ذلك الوقت أن ألونسو سيبقى أحد أفضل سائقي الفورمولا 1 بعد 25 عاماً، لكنه لن يفوز بأكثر من لقبين عالميين، لربما وصفه صحفيون مثل موراي ووكر أو هاينز برولر بالمجنون.

من سبق له أن أدى خدمة مدنية في دار لرعاية المسنين، فإنه يدرك المقولة المعروفة: "عندما يكبر الناس في السن، يعودون كالأطفال من جديد". وبطريقة ما، ينطبق ذلك أيضاً على فرناندو ألونسو.

في عام 2001، خاض ألونسو ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع ميناردي. وكان رجل الأعمال الأسترالي في قطاع الطيران بول ستودارت قد اشترى الفريق الذي نعرفه اليوم باسم ريسينغ بولز، وتمكن ألونسو من تسجيل صفر من النقاط خلال موسم تألف من 17 جولة، من دون وجود سباقات قصيرة في الفورمولا 1، واختُتمت البطولة في سوزوكا يوم 14 أكتوبر. ولم يكن ذلك بسبب عدم وضوح موهبته الكبيرة منذ البداية، بل لأن السيارة ببساطة لم تكن قادرة على المنافسة.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

والآن، بصفته أحد أقدم السائقين وأكثرهم خبرة في الفورمولا 1، يجد ألونسو نفسه في الوضع نفسه تماماً الذي عاشه عندما كان وافداً صغيراً إلى سباقات الجائزة الكبرى: زميله في الفريق لا يملك أي فرصة لمنافسته، ولا يشكك أحد بجدية في قدراته خلف المقود، ومع ذلك يجد نفسه عالقاً بشكل ميؤوس منه في آخر الترتيب، لأن سيارته ببساطة عاجزة عن تقديم الأداء المطلوب.

في الفترة الفاصلة بين المرحلتين، حقق لقبين عالميين و32 انتصاراً في سباقات الجائزة الكبرى، واكتسب ربع قرن من الخبرة الحياتية. لكن اللافت أن القليل جداً قد تغير: ألونسو أسرع من سيارته. وبعد مرور 20 جولة من أصل 24 في الموسم، لا يملك في رصيده سوى سبع نقاط. ولم يسجل نقاطاً أقل من ذلك إلا في عام 2001 مع ميناردي.

ومع ذلك، قدمت حلبة إنترلاغوس، المكان نفسه الذي حسم فيه أول ألقابه العالمية عام 2005، دليلاً على أن ألونسو لم يفقد شيئاً من قدرته على استخراج كل جزء من الثانية من سيارة الفورمولا 1.

وعندما هطلت الأمطار، وفتحت الباب أمام السائقين الذين يمتلكون سيارات أقل تنافسية للتغلب على أوجه القصور في معداتهم، تألقت موهبة ألونسو بوضوح. وخلال حصة التصفيات يوم السبت، تصدر جداول الأزمنة لفترة وجيزة في مناسبات عدة، قبل أن يضمن في نهاية المطاف ظهوره الأول في القسم الثالث من التصفيات هذا الموسم.

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وفي سباق الأحد، وجد نفسه أحياناً ينافس سائقين من أمثال لويس هاميلتون على متن سيارة فيراري. وبعد السباق، أشار ألونسو إلى أن سيارة أستون مارتن لا بد أنها كانت "استثنائية" في المنعطفات على الحلبة المبللة، أما محرك هوندا، فكان أداؤه أقل من ذلك بكثير، باعترافه.

ربما كان الأمر كذلك. لكن ثمة نقطة مهمة هنا: السيارة لم تكن استثنائية إلا بين يدي ألونسو.

أظهر ألونسو يوم السبت لماذا لا يزال يستحق مكانه في الفورمولا 1 وهو في سن 45 عاماً. أما يوم الأحد، فأظهر له فريق أستون مارتن لماذا قد يكون من الأفضل له، في سن 45 عاماً، أن يفعل شيئاً آخر. وكانت النتيجة احتلال المركز الثاني عشر، من دون حصد أي نقاط. عطلة نهاية أسبوع أخرى أثبت خلالها ألونسو أنه أفضل من السيارة التي يقودها.

كان من المفترض أن يكون كل ذلك كافياً لإرضاء غروره ومساعدته على النوم براحة في الليل. لكن مهما حاول ألونسو، ومهما كان الجميع واثقين من قدراته، فإن فرصه في أن يصبح بطلاً للعالم للمرة الثالثة، وأن يكتب أخيراً نهاية سعيدة لحكاية تحولت خلال العقدين الماضيين إلى قصة لا تنتهي، تبدو ضئيلة.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

قلّما نجد سائقين في الفورمولا 1 خاضوا، على مر السنين، تجارب مع هذا العدد الكبير من الفرق الكبرى الموجودة اليوم، أو أجروا محادثات معها على الأقل في مرحلة ما. ففي فيراري، اقترب ألونسو بشدة من إحراز لقبه الثالث، لكن ذلك لم يتحقق قط. أما في مكلارين، فقد ترك خلفه أرضاً محترقة. وحدث ذلك مرتين.

بلغت محادثاته مع ريد بُل ذروتها في عام 2007، أو على الأقل هذا ما أخبرني به هيلموت ماركو ذات مرة. كان أدريان نيوي يعمل مع ريد بُل، لكن ألونسو، على ما يبدو، لم يكن واثقاً من أن رؤية ديتريش ماتيشيتز الجريئة، القائمة على تحدي الفرق والشركات المصنّعة الراسخة، يمكن أن تتحول فعلاً إلى واقع. وبحلول الوقت الذي بدأ فيه ريد بُل صعوده نحو حقبة من النجاح الاستثنائي عام 2009، كان ألونسو يستعد بالفعل للانتقال إلى فيراري.

أما المفارقة؟ بعد ما يقرب من 20 عاماً، بات ألونسو يعقد آماله على الفوز بلقب العالم مجدداً على أدريان نيوي نفسه، ولكن هذه المرة في أستون مارتن. إنه المصمم ذاته الذي يبدو أن ألونسو لم يقدّر إمكاناته في ريد بُل قبل كل تلك السنوات. ومن المفترض أن يشكل ذلك مادة شيقة للغاية في سيرته الذاتية التي وعد بها منذ فترة طويلة، والتي طلب الكثيرون نسختها مسبقاً عبر أمازون في يوليو 2021، لكنها لم تُنشر حتى يومنا هذا.

في أواخر عام 2016، وخلال واحدة من أدنى المراحل في مسيرة ألونسو الطويلة مع مكلارين وهوندا، عندما كان قد بدأ بالفعل التفكير ذهنياً في الابتعاد عن الفورمولا 1، أعلن بطل العالم آنذاك نيكو روزبرغ فجأة اعتزاله. وفي مساء اليوم نفسه، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات، اتصل فلافيو برياتوري بمدير فريق مرسيدس توتو وولف، محاولاً تأمين مقعد روزبرغ الشاغر لألونسو. لكن ألونسو كان قد أحرق جسوراً كثيرة خلال فترته مع مكلارين ومرسيدس، كما أن الرئيس التنفيذي لشركة دايملر، ديتر زيتشه، لم ينسَ فضيحة التجسس.

في بعض الأحيان، فتح ألونسو الباب الخطأ. وفي أحيان أخرى، أُغلق الباب في وجهه بعنف. وأحياناً كان قد أغلقه بنفسه بقوة إلى درجة أنه لم يعد من الممكن فتحه بعد سنوات.

عندما انضم ألونسو إلى أستون مارتن في عام 2023، وحقق على الفور ثماني منصات تتويج في موسمه الأول، بدا وكأنه تخلص أخيراً من لعنة التوقيت السيئ. لكننا نعرف اليوم، بعد مرور ثلاث سنوات، أن الأمر لم يكن كذلك. ولن يكون من المستغرب إطلاقاً أن ينجح الفريق في نهاية المطاف بعد سنوات من رحيله عنه. تماماً كما حدث مع مكلارين.

لم يكن ألونسو دائماً مجرد ضحية للظروف غير المواتية. فقد أغلق بعض الأبواب بنفسه، وأحرق بعض الجسور بيديه.

لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو، مكلارين

الصورة من قبل: Timothy A. Clary / AFP via Getty Images

ألونسو ليس من الأشخاص الذين يفقدون النوم بسهولة. فقد عاش الكثير، وحقق الكثير، وأثبت لنا جميعاً الكثير، إلى درجة أنه لن ينفعل لمجرد أنه لن يفوز بلقب عالمي ثالث خلال حياته. ومع ذلك، ثمة شيء مؤسف للغاية في قصته. فلو كان محظوظاً مثل سيباستيان فيتيل أو هاميلتون، ووجد نفسه في المكان المناسب والوقت المناسب، لربما كان يملك الآن خمسة ألقاب عالمية أو أكثر. لكنه لا يملكها.

في عام 2001، عندما كان ألونسو يبدأ مسيرته في الفورمولا 1، كانت المقالات الصحفية التي أقرأها تصف دائماً السير ستيرلينغ موس العظيم بأنه أفضل سائق في سباقات الجائزة الكبرى لم يسبق له الفوز بلقب عالمي.

وربما، في مرحلة ما من المستقبل البعيد، سيكتبون عن فرناندو ألونسو باعتباره أفضل سائق في تاريخ سباقات الجائزة الكبرى لم يفز سوى بلقبين عالميين.

ومع ذلك، كان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ..!

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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