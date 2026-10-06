إعداد وتقديم / خلدون يونس

هل تعرف ذلك الشعور عندما تحاول مشاهدة مسلسل تحبه، لكنه يكون عبارة عن حلقة مملة نوعًا ما ولا يحدث فيها الكثير من الأمور، على الأقل في البداية، فتغفو أمام التلفاز؟ وبعد ذلك تجد صعوبة في النوم طوال الليل...

حسنًا، ربما كان ذلك أحد المشاكل التي واجهها مشجعو الفورمولا 1 حول العالم الليلة الماضية، بعدما اضطروا لتحمل توقف دام قرابة ساعة في البرنامج المقرر لجائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، وهم يشاهدون صورًا للسيارات متوقفة في ممر الحظائر والميكانيكيين يتجولون هنا وهناك.

ولن تلوم أحدًا إذا غلبه النوم، بعدما استيقظ صباح الأحد لمشاهدة رياضته المفضلة في عالم رياضة السيارات وهي تفشل في الانطلاق في موعدها.

كان هناك تأخير بسبب الأمطار، نعم، لكن أولئك الذين تابعوا الفورمولا 1 منذ عقود بالتأكيد لم يكونوا سيشعرون بخيبة أمل عند رؤية الأمطار الغزيرة تهطل عندما شغّلوا أجهزة التلفاز. إذا كنت تتابع الفورمولا 1 منذ نحو ثلاثة عقود، فأنت بالتأكيد تعرف ذلك الشعور: إنه شعور رائع!

التلفاز مضبوط على القناة. موسيقى غيتار ممتعة للأذن، تشبه إشارة إلى فئران المختبر اليائسة للحصول على جرعة الدوبامين، ترتفع نبرتها سريعًا. يظهر شعار "فيا" الذي يتوسطه هيكل سيارة فورمولا 1 على شاشتك. وعندما ترى قطرات المطر على كاميرا المروحية، يندفع الأدرينالين فورًا في دمك!

سواء كنت فأر مختبر أم لا، فأنت تعرف، بل تعرف تمامًا، أنك على وشك مشاهدة شيء مميز.

شهدنا تأجيلات بسبب الأمطار في الماضي. وكانت تضيف إلى الترقب. وكانت تجعلك تتوتر على حافة مقعدك. كما كانت سيارات الفورمولا 1 قبل المعركة، متوقفة على شبكة انطلاق مبللة، مشهدًا رائعًا بحد ذاته. عيون السائقين شديدي التركيز، مع بقاء واقيات خوذهم مرفوعة وهم يحدقون إلى الأمام. ميكانيكيون يتحركون في كل الاتجاهات، ويغطون الإطارات بالبطانيات. مهندسون ينظرون إلى السماء. في الماضي، كانت هذه أفضل صور شبكة الانطلاق على الإطلاق، أليس كذلك؟ وليس تلك التي يظهر فيها مغنون وممثلون ومؤثرون لا يمكنك التعرف إليهم في يوم صافٍ، ناهيك عن يوم ممطر.

كان الانتظار يستحق العناء دائمًا، وأعني دائمًا. لأن شيئًا مذهلًا كان على وشك الحدوث.

تخيل سيارتي فيراري، بقيادة مايكل شوماخر وروبنز باريكيللو، تخرجان عن المسار بشكل شبه متزامن في سيبانغ بعد وقت قصير من الانطلاق، بعدما عجز السائقان عن السيطرة على سيارتيهما فوق السطح الزلق، ثم تتحول الأمور بعد ذلك إلى مهرجان للتجاوزات، وهما يشقان طريقهما مجددًا عبر مجموعة السيارات وسط الفوضى الكاملة للسباق.

كانت تلك هي فورمولا 1 في عام 2001، أيها المشجع العزيز!

دايفيد كولتارد (سيارة مكلارين MP4-16 مرسيدس) في منافسة مع مايكل شوماخر (سيارة فيراري F2001). الصورة من قبل: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

وبعد ربع قرن، كان ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون يتقدمان ببطء شديد على المسار ذاته بسرعة تشبه سرعة عربات الغولف خلال لفة التحمية التي سبقت سباقًا كان على وشك أن يتحول إلى سباق مثير. وعجز فرسان الفورمولا 1 الحديثة عن التحكم في سياراتهم باستخدام دواسة الوقود، ليبدوا عاجزين عن فعل أي شيء، بكل معنى الكلمة. واضطر السباق المثير إلى التوقف تحت العلم الأحمر.

عزيزتي الفورمولا 1، لقد أفسدتِ كل شيء!

في هذه المناسبة تحديدًا، ومع هذا الخلل البرمجي تحديدًا، الذي تسبب في فوضى داخل وحدات الطاقة شديدة التعقيد، حرمتِ أكثر مشجعي الفورمولا 1 إخلاصًا من مشاهدة شيء مذهل.

ربما كان ذلك أبًا يؤجل رحلة مع عائلته من أجل مشاهدة السباق. وربما كان طفلًا تمثل له الفورمولا 1 عالم الهروب الخاص به. وربما كان رجلًا مسنًا في دار للمسنين لا يزال يتذكر مشاهدة أمثال جايمس هانت ونيكي لاودا وهما يتنافسان على لقب العالم في فوجي عام 1976.

وقال أليكس ألبون، سائق الفورمولا 1 وبالتأكيد أحد مشجعيها أيضًا، بعد العلم: "أتمنى لو كنا قد انطلقنا عندما كان بإمكاننا ذلك، لأنكم كنتم ستحصلون على سباق جيد".

وأضاف: "كان المسار جيدًا بما يكفي للانطلاق على الإطارات المخصصة للأمطار، والسباق في تلك الظروف. كان من الرائع أن نحصل فعليًا على وقت قيادة مناسب في الظروف الممطرة بهذه السيارات وبهذه اللوائح".

كان هناك سباق جيد إلى حد ما رغم ذلك، ولا بد من الاعتراف بذلك. كانت هناك معركة في المقدمة وتجاوز على الصدارة، واندفاعة من الخلف إلى الأمام من جانب هاميلتون، واستراتيجيات مختلفة، وأخطاء وبعض الإثارة. لكن المشكلة أنه لم يكن قريبًا بأي شكل من الأشكال مما كان يمكن أن يكون عليه، تاركًا مذاقًا مريرًا.

شعر راسل أن يوم السباق في نهاية هذا الأسبوع لم يكن مرضيًا الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

لخّص جورج راسل الأمر بشكل جيد إلى حد ما.

وقال في المنطقة المخصصة للإعلام: "شعرت وكأن اليوم بأكمله كان نوعًا من العبث، مع التأخير ثم العلم الأحمر ثم عدد لا ينتهي من اللفات خلف سيارة الأمان. لم أشعر اليوم بأنه كان فورمولا 1 فعلًا. ولو كنت في المدرجات أشاهد ذلك يتكشف أمامي، لشعرت ببعض خيبة الأمل".

تشهد الفورمولا 1 ازدهارًا. ولا شك في أن السلسلة نفسها في حالة رائعة. إنها في أفضل حالاتها على الإطلاق. يصور براد بيت تتمة لفيلم الفورمولا 1، رغم كل شيء! ولا تزال سلسلة نتفليكس تحقق نجاحًا قويًا، رغم التراجع المتوقع، لكنها، كما يقولون، لا تزال أفضل بكثير من الأفلام الوثائقية شبه الواقعية المشابهة التي تقف خلف الكواليس في الرياضات الأخرى.

لأن الفورمولا 1 رائعة.

ومن المعروف أيضًا لدى العاملين داخل هذه الصناعة أن استطلاعات الرأي الخاصة بمشجعي الفورمولا 1 تعكس أرقامًا جيدة بشأن مدى إثارة السباقات فعلًا بالنسبة إلى المشاركين فيها. تبدو الإحصائيات جيدة بالفعل. لكن هل تعكس أيضًا الطريقة التي يشعر بها أولئك الذين تابعوا الفورمولا 1 لعقود تجاهها؟

ستبدو الحال دائمًا أكثر جمالًا عندما تغلق عينيك وتتذكر سباقات الأيام الخوالي الجميلة. كانت هناك الكثير من السباقات المملة أيضًا. لا شك في ذلك. لكن كانت هناك بعض السباقات الرائعة للغاية أيضًا! وهذه هي التي تبقى في الذاكرة بشكل أفضل.

من الصعب توجيه أصابع الاتهام إلى أي شخص بسبب ذلك الخلل البرمجي الذي حوّل الساعة التي سبقت الانطلاق الفعلي في ماليزيا إلى إحراج. ستتحول "فيا" إلى كبش فداء الملاكمة معتاد، لكن أولًا، هذا المنتج ليس منتجها بالكامل، كما أن البرمجيات طُورت بالتعاون مع الفرق. وثانيًا، ظهرت وحدات الطاقة هذه في الفورمولا 1 لأسباب مختلفة كثيرة، وعلى رأسها الأسباب التجارية، في الوقت الذي كانت فيه السلسلة تحاول إرضاء شركات تصنيع السيارات.

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هذه الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية هي منظمات قوية، ولا يوجد في نهاية المطاف أي خطأ في ارتباطها بالفورمولا 1، لأنها تساعد فعلًا في استمرار هذا الازدهار بفضل آلاتها التسويقية المدعومة بالأموال. إنها تجلب مشجعين جددًا. على الأقل، يُفترض ذلك.

قدّم سباق سيبانغ لعام 2026 عرضاً جيداً رغم كل شيء! الصورة من قبل: Liam Fabre

لكن أولئك الذين تابعوا الفورمولا 1 لعقود هم الآن من يطرحون على أنفسهم أسئلة صعبة حول ما إذا كانت لا تزال البطولة هي ذاتها التي أحبوها ونشأوا على متابعتها.

إنهم هؤلاء المشجعون المثقفون والعارفون، الذين يشعرون بالانزعاج عند رؤية السيارات تخفف سرعتها على الخطوط المستقيمة. إنهم هؤلاء الذين يتنهدون عند مشاهدة التجاوزات التي تساعد عليها وحدة الطاقة. إنهم هؤلاء، الأقلية كما يبدو الآن، الذين لم يعودوا يستمتعون بها بالقدر الذي اعتادوا عليه. وهم أنفسهم الذين يهزون رؤوسهم بعدم تصديق أمام ما أصبحت عليه الأمور، وهم يقرأون تصريحات السائقين حول كيفية اتخاذ الحواسيب لقرارات أكثر مما ينبغي.

صحيح أيضًا أن ليس الجميع يشعرون بالانزعاج أو يهزون رؤوسهم. لكن بعد العرض الذي قدمته الفورمولا 1 في الفترة التي سبقت جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، فإن الكثيرين ممن لا يمانعون فعلًا سباقات التقدم والتراجع ربما لا يزالون يتساءلون عما إذا كانت هذه اللوائح قد تجاوزت الحدود بالفعل.

وقال أوليفر بيرمان بعد السباق: "لم أكن أعرف حتى أن ’فيا’ تستطيع التحكم في دواسة الوقود لدينا، كان ذلك مخيفًا جدًا في الواقع. لا أعتقد أنه ينبغي أن يكون بإمكانهم إيقاف دواسات الوقود لدينا. أعلم أن ذلك لم يكن الهدف. وربما يمكن استخدامه لأمور جيدة، مثل سيارة الأمان أو حالة العلم الأحمر. إذا وقع حادث ضخم، يمكن إيقاف دواسة الوقود لدى الجميع. أعتقد أن ذلك ليس أمرًا سيئًا".

"لكن في هذه الحالة، ربما يخبرنا ذلك بأننا ربما تجاوزنا الحدود قليلًا فيما يتعلق بالتدخل، وبشأن وضع التماسك المنخفض وكل تلك الأمور. من الصعب فهم كل ذلك".

أنا شخصيًا لست من مشجعي خروج السائقين وانتقاد الفورمولا 1 علنًا في وسائل الإعلام، كما فعلوا في بداية العام. كان من الأفضل بكثير لو تمكن المعنيون من إبقاء النقاش خلف الأبواب المغلقة، لكن ربما لا يكون أمرًا سيئًا إلى هذا الحد إذا تحدث شخص مثل فيرستابن بصراحة عندما يشعر بأن هذه اللوائح هي في الواقع ما يهدد مستقبل البطولة التي يحبونها. التي نحبها.

كان يُطلق على هؤلاء الأشخاص في السابق اسم عشاق السيارات والوقود.

كان انتقاد فيرستابن العلني للفورمولا 1 حاداً، لكن ربما كان محقاً في وجهة نظره الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

ومن غير المجدي أيضًا إنكار التقدم والتقنيات الجديدة. العالم يتغير بالتأكيد، والفورمولا 1 يجب عليها بالتأكيد أن تواكب ذلك.

لكن ربما تحتاج أيضًا إلى أن تدرك وتعترف بأنها تجاوزت الحدود ببساطة. أو على الأقل أن تحاول تقديم بعض الخدمات لأولئك الذين مثلوا جوهر قاعدة مشجعيها عندما لم تكن تشهد هذا الازدهار بالضبط. الأمر لا يتعلق بـ"إعادة محركات في10"، أو "حظر الحواسيب"، أو "إعادة كل شيء إلى ما كان عليه في 2001". ربما يمكن البدء بشيء صغير: التأكد من أنه عندما تمطر السماء، يبقى أفضل السائقين في العالم قادرين على ترويض سيارات السباق حول مسار مبلل.

وبعد ذلك ربما يمكن جعل هذه السيارات أبسط قليلًا بحد ذاتها، حتى لا يضطر أحد إلى التساؤل عما إذا كان السائق هو من صنع الفارق أم الخوارزمية التي أطلقت بضعة أحصنة إضافية في اللحظة المناسبة. سيوافق عشاق السيارات والوقود بالتأكيد على ذلك. ولن يكون ذلك أمرًا سيئًا أيضًا. لأنه، في نهاية المطاف، هم من المرجح أن يبقوا ويصمدوا عندما تتوقف حالة الازدهار!