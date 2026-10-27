مقال رأي

فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

من نام أسوأ ليلة بعد سباق أوستن؟ لاندو نوريس

لن يبقى الرقم 1 على سيارة مكلارين التي يقودها لاندو نوريس لفترة أطول.

Christian Nimmervoll

تم التحرير: 27-10-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أنجيلا فايس





موتورسبورت.كوم "برايم"



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إعداد وترجمة / خلدون يونس

وسط كل الإعجاب بأندريا كيمي أنتونيللي، الذي اضطر إلى تأجيل احتفالاته بلقب بطولة العالم في أوستن مساء الأحد إلى حين الوصول إلى المكسيك، كادت تطورات مهمة للغاية في موسم 2026 للفورمولا 1 أن تمر دون أن يلاحظها أحد: فقد صدر أول حكم حاسم في معركة اللقب.

قد يبقى جورج راسل ولويس هاميلتون ضمن المنافسة على البطولة، على الأقل من الناحية الحسابية. لكن أحد السائقين خرج رسميًا من الصراع.

بعد مرور 18 سباقًا من أصل 23 سباقًا مقررًا ضمن بطولة العالم، يتأخر لاندو نوريس بفارق 154 نقطة عن أنتونيللي، الذي بات بطلًا منتظرًا بما لا يدع مجالًا معقولًا للشك. ومع تبقي سباقات المكسيك والبرازيل ولاس فيغاس وقطر وأبوظبي، لا تزال هناك 125 نقطة فقط متاحة لأي سائق بمفرده.

وهذا يعني أن عهد نوريس بصفته بطل العالم للفورمولا 1 قد انتهى رسميًا. أما الرقم 1، الذي انتظر طويلًا حتى يضعه على سيارته، فلم يتبقَ أمامه سوى بضعة أسابيع قبل أن تنتهي جولته الوداعية.

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في الحقيقة، كان واضحًا منذ فترة طويلة أن السائق البالغ من العمر 26 عامًا لن يتمكن على الأرجح من الدفاع عن لقبه. فمنذ الجولة الافتتاحية للموسم في ملبورن، كانت المؤشرات واضحة: سيكون من الصعب للغاية التغلب على مرسيدس في موسم 2026. ولم يتمكن نوريس من الصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى إلا في السباق الرابع من الموسم، في ميامي.

ثم قدمت مكلارين في يوليو تحديثًا وصل متأخرًا أكثر مما ينبغي، وربما كان ذلك صحيحًا بالفعل، لكنه منح الفريق مع ذلك لمحة مغرية عن إمكانية استعادة أمجاده السابقة.

فاز نوريس في المجر قبيل العطلة الصيفية، ثم كرر الفوز في هولندا فور استئناف المنافسات. وعلى الرغم من أن الاحتفاظ باللقب كان يبدو بعيد المنال بصورة متزايدة، فإن كثيرًا من المراقبين ظلوا يضعونه ضمن المرشحين لإنهاء البطولة في المركز الثاني. وأنا منهم، لا بد أن أعترف بذلك.

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

نعلم الآن أن انتصاري المجر وزاندفورت لم يكونا أكثر من ومضة عابرة.

لا تُعد سيارة مكلارين مرسيدس "إم سي إل 40" بطيئة بطبيعتها على الإطلاق. لكن عدم القدرة على التنبؤ بأدائها جزء متأصل في تركيبتها. أو لنستعِر تفسير نوريس نفسه: تنجح في اجتياز ثلاثة منعطفات خلال اللفة بصورة مثالية، ثم تعدّل الإعدادات لتحسين أداء السيارة في المنعطفات الثلاثة التالية. وبالفعل، يتحسن الأداء في تلك المنعطفات التالية. لكن المشكلة تكمن في أن التوازن الذي جعل السيارة تعمل بصورة رائعة في المنعطفات الثلاثة الأولى يكون قد اختفى فجأة.

إنها حالة كلاسيكية من إصلاح مشكلة لتجد نفسك قد تسببت في مشكلة أخرى.

ثم جاءت سنغافورة لتشكل نقطة جديدة من التراجع في مسيرة نوريس نحو فقدان لقبه. ففي السباق القصير خلال جائزة سنغافورة الكبرى، قام بمناورة أدت إلى الاصطدام بزميله أوسكار بياستري، ليتلقى على إثر ذلك عدة توبيخات شديدة.

بطبيعة الحال، جرت تلك التوبيخات خلف الأبواب المغلقة. فلم يكن من المتوقع أن يحدث الأمر بطريقة أخرى في فريق يقوده أندريا ستيلا. لكن يبدو أن الرسالة وصلت إلى نوريس.

وربما ترك ذلك الحادث أثرًا في العلاقة بين نوريس، الذي طالما اعتبره المشجعون الابن المدلل بلا منازع في مكلارين، والفريق الذي أمضى سنوات طويلة من مسيرته بين صفوفه.

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

لم يكن نوريس يومًا من السائقين الذين يشعون بثقة لا تتزعزع بالنفس في كل لحظة من حياتهم. فهو لا يشبه ماكس فيرستابن، على سبيل المثال، في هذا الجانب.

ومع ذلك، بدا خلال جزء كبير من موسم 2026 وكأنه في حالة تصالح ملحوظة مع نفسه. كان مرتاحًا لذاته، ومطمئنًا إلى أنه حقق بالفعل الطموح الأكبر في حياته.

لكن شيئًا ما بدا مختلفًا في نهاية الأسبوع الماضي.

فبعد أسبوعين من جائزة سنغافورة الكبرى والتوبيخات التي يبدو أنها أعقبتها، ظهر نوريس وكأنه شخص آخر. اختفى حسّ الفكاهة الساخر الذي كان يضيفه عادة على مقابلاته. وحتى عبر جهاز الاتصال اللاسلكي مع الفريق خلال السباق، كانت هناك لحظات بدا فيها وكأنه يشعر بالرهبة. وكأنه فقد ثقته بنفسه.

كان أشبه بطفل صغير تلقى للتو توبيخًا شديدًا من والديه، فلم يعد يجرؤ على التعبير عن رأيه، حتى عندما يكون مقتنعًا في قرارة نفسه بأنه على حق.

لنأخذ المراحل الأولى من السباق على حلبة الأمريكيتين مثالًا على ذلك.

كان نوريس يسير خلف بياستري، ومن الواضح أنه يمتلك سرعة أكبر من زميله، فسأله الفريق عن مقدار الفارق الذي يمكنه تحقيقه في السرعة.

أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

لم تكن هناك دعوة أوضح من ذلك لتمهيد الطريق أمام تبديل موقعي السائقين.

فغريزة سائق السباقات الطبيعية كانت ستدفعه إلى الرد بشيء من قبيل: "أستطيع أن أكون أسرع بأربعة أعشار من الثانية على الأقل". لكن نوريس تمتم عبر جهاز الاتصال اللاسلكي بنبرة تكاد تكون اعتذارية: "نعم، أعني... نعم. إنه يعيق تقدمي الآن. أنا أقرب إليه مما يبدو أنه قريب مني".

وفي وقت لاحق من السباق، بينما كان نوريس يحاول الحفاظ على إطاراته المستهلكة حتى خط النهاية من دون التوقف مجددًا، نصحه الفريق بدخول منطقة الصيانة بعدما رصد وجود منطقة مسطحة على أحد الإطارات. فكان ردّه: "لا توجد منطقة مسطحة على الإطار. لكن يمكنكم فعل ما تريدون".

وبعد ذلك، ذهب إلى حدّ القول: "أرجوكم، لا مزيد من التعليمات".

لم يكن في صوته أي عدوانية، ولا حتى غضب صريح. لكن كان هناك تحدٍ. ذلك النوع من التحدي الهادئ والعنيد الذي يكشف الكثير تحديدًا لأنه لا يُعبّر عن نفسه بصخب. لقد انسحب نوريس إلى نمط من التواصل المقتضب، ولم يعد يقول سوى الحد الأدنى الضروري.

لقد مررنا جميعًا بمواقف كهذه. عندما يتسبب شريكي في إزعاجي إلى درجة تجعلني أغلي من الداخل بصمت، لكنني أعلم تمامًا أن التعبير عن رأيي سيشعل جدالًا قد أفقد خلاله أعصابي تمامًا، فإنني أتصرف بالطريقة نفسها بالضبط.

إجابات قصيرة. شفاه مطبقة. لا حديث لا داعي له.

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: James Sutton / LAT Images via Getty Images

وفي الوقت نفسه، أعرف جيدًا أن الطرف الآخر يدرك تمامًا ما يجري تحت السطح.

لكن ربما يحدث كل هذا في التوقيت المناسب تمامًا. فقد تكون تلك عاصفة تزيل الأجواء المشحونة، في لحظة يستطيع فيها كل من نوريس ومكلارين تحمّل دوي الرعد.

هل تتذكرون نيكو روزبرغ في عام 2015؟ بعد موسم خرجت فيه الأمور عن مسارها تمامًا، عاد إلى الانتصارات في المكسيك، ثم واصل تحقيق الفوز تلو الآخر. ونحن جميعًا نعرف كيف انتهت تلك القصة في عام 2016.

يتمتع بعض أبطال العالم في الفورمولا 1 بهالة تكاد تكون أسطورية من عدم القابلية للهزيمة. وكان آيرتون سينا أحد هؤلاء السائقين. فعندما كانت السيارات المتأخرة في الترتيب ترى تلك الخوذة الصفراء الشهيرة في مراياها، كانت تفسح له الطريق تقريبًا في إشارة إلى الاحترام، بينما كان يتجاوزها لانتزاع لفة منها. لأنها كانت تعرف مدى صرامة سينا وعدم استعداده للتنازل.

خذوا فيرستابن مثالًا آخر. حتى لويس هاميلتون، تحديدًا، يفكر مرارًا قبل الدخول في مواجهة مباشرة معه على الحلبة. فالكل يعلم أن ماكس مستعد تمامًا، عندما تصل الأمور إلى لحظة الحسم، للسماح للمنافسة بأن تصبح صدامية وقاسية.

أما نوريس، فلا يمتلك تلك الهالة. فهو ليس من النوع الذي يصطحب مخاوفه إلى مكان لا يراه فيها أحد، ويصارعها خلف الأبواب المغلقة، ثم يتأكد تمامًا من أن العالم الخارجي لن يرى أي تصدع في درعه النفسي.

بل على العكس تمامًا.

إن استعداده للحديث بصراحة عن شكوكه ونقاط ضعفه هو تحديدًا ما يجعله محبوبًا للغاية على المستوى الإنساني. لكن ربما يجعله ذلك أيضًا أكثر انكشافًا قليلًا. وأسهل في زعزعة توازنه. وأكثر عرضة للتأثر بمن يعرفون أين يضغطون عليه.

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أم أن قصته ستشبه إلى حد كبير قصة جنسن باتون: موسم واحد مجيد لا يُنسى في قمة الفورمولا 1، تعقبه سنوات لم يعد خلالها ذلك الإنجاز الأسمى قريبًا منه بالقدر الكافي؟

من الواضح أن جزءًا كبيرًا من الإجابة سيعتمد على السيارة التي يقودها. لكن ربما يكمن جزء صغير من الإجابة في مكان آخر أيضًا.

في تعلم كيفية اكتساب قدرة أكبر على تحمل الضغوط. وفي أن يصبح أكثر صلابة قليلًا، وأصعب في زعزعة توازنه. وفي اكتشاف أن أفضل ردّ أحيانًا، عندما يكون شخص ما غاضبًا منك، هو ببساطة أن تهز كتفيك وتتركه غاضبًا كما يشاء.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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