إعداد وترجمة: خلدون يونس

كان فريد فاسور يعلم ذلك بالفعل بعد التجارب الحرة، إذ قال: "لسنا نبحث عن أفضل يوم جمعة، بل نبحث عن أفضل يوم أحد". لكن يبدو أن يوم الأحد المثالي كان مهمة صعبة يجب تنفيذها بإتقان شديد. لكن الأقل، لم تفلح فيراري في تحقيق.

قدمت سكوديريا في بودابست درسًا متكاملًا، ولكن في كيفية إهدار عطلة نهاية أسبوع واعدة بالكامل.

لم تبدُ فرص فيراري لتحقيق الفوز في أي عطلة نهاية أسبوع هذا الموسم أفضل مما كانت عليه قبل سباق المجر. فللمرة الأولى، دخلت سكوديريا السباق باعتبارها المرشح الحقيقي للفوز، وأثبتت ذلك بأدائها يوم الجمعة.

فقد اكتسحت المنافسين في التجارب الحرة، متفوقة على مكلارين ومرسيدس وبقية الفرق بفارق نصف ثانية في كل من التجارب الحرة الأولى والثانية. ورغم أن كيمي أنتونيللي أظهر وتيرة أفضل في المحاكاة الطويلة، فإنك في المجر تحتاج أولًا إلى تجاوز منافسيك.

ولو راهن أحد مساء الجمعة مع أصدقائه على فوز فيراري، فمن المرجح أنه لم يكن سيحصل سوى على ابتسامة ساخرة!

لكن بطريقة ما، تغير كل شيء بدءًا من يوم السبت. ورغم أن شارل لوكلير حذر يوم الجمعة من أنه لا يتوقع الاحتفاظ بذلك الفارق الكبير في التجارب التأهيلية، فإن مركز الانطلاق الأول ذهب إلى شخص آخر، هو الفائز بالسباق لاحقًا لاندو نوريس.

لكن، لم يكن هناك سبب للذعر بعد. فقد قدمت فيراري أداءً جيدًا في التجارب التأهيلية بحصولها على المركزين الثاني والثالث، كما أن فارق 0.012 ثانية بالكاد يمكن اعتباره كارثة.

لاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

بدا لويس هاميلتون أيضًا وكأنه يعتقد أنه صاحب قطب الانطلاق الأول، إذ أوقف سيارته بعد نهاية التجارب بجوار اللوحة التي تحمل الرقم 1.

وفي مخيلتي، كنت أرى سيباستيان فيتيل، تمامًا كما حدث في كندا عام 2019، وهو يسحب اللوحة من أمام سيارة هاميلتون وينقلها إلى مكان آخر. لكن للأسف، انتهى الأمر بشخص آخر وهو من قام بذلك...

لكن هاميلتون لم يُسمح له بالانطلاق من المركز الثاني يوم الأحد. فقد تبين أن بطل العالم سبع مرات أعاق أوسكار بياستري خلال القسم الثالث من التجارب التأهيلية، ليتلقى عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق.

وتحمل فاسور المسؤولية باسم فيراري، مؤكدًا أن الفريق أخفق في إبلاغ هاميلتون في الوقت المناسب بوجود سائق يقترب منه في لفة سريعة.

وهكذا، بدلًا من الانطلاق ثانيًا، بدأ البريطاني السباق من المركز الخامس.

لكن، لم يكن هناك سبب للذعر بعد. فما زال يوم الأحد بأكمله أمامهم، كما أن سيارة فيراري عادة ما تقدم انطلاقات أفضل من منافسيها.

إلا أن أصوات المشككين بدأت ترتفع حتى قبل الانطلاق. فقد كان فيراري الفريق الكبير الوحيد الذي اختار الإطارات اللينة في الفترة الأولى من السباق، وإذا كانت فيراري هي الفريق الوحيد الذي يفعل شيئًا مختلفًا، فغالبًا ما يكون ذلك القرار خاطئًا.

حيث أوضح لوكلير بعد السباق: "بعد التجارب التأهيلية الصعبة، استخدمت مجموعة جديدة من الإطارات المتوسطة وجميع الإطارات اللينة الجديدة، لذلك لم يتبقَّ لدي سوى إطارات مستعملة".

وأضاف: "بالنسبة للانطلاقة، أردت الاستفادة من أفضلية الإطارات اللينة، وبصراحة كنا نعتقد أنها ستكون الخيار الجيد".

لكن رغم الإطارات اللينة، لم ينجح الانطلاق، بل تراجع لوكلير من المركز الثاني إلى الخامس.

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

وقال متحسرًا: "دفعنا ثمن ذلك خلال السباق".

ومع تطور مجريات السباق، واصلت فيراري افتقارها إلى التنوع الاستراتيجي، وتمكنت من إعادة سائقيها إلى الحلبة وسط زحام السيارات في كل مرة، وكأنها تفعل ذلك عن قصد.

ففي جميع توقفات هاميلتون الثلاثة، خرج البريطاني مباشرة خلف سيارة أخرى.

ومع ذلك، بدا أن فيراري اتخذت القرار الصحيح أخيرًا عندما نجحت في إخراج هاميلتون أمام ماكس فيرستابن بعد التوقف الأول، لكن البريطاني فوجئ مجددًا بهجوم شرس من بطل العالم السابق عند المنعطف الأول، ليستعيد الهولندي مركزه.

غير أن ذلك القرار الجيد أُفسد بسبب التوقف الأخير، عندما ارتكبت فيراري خطأ إدخال سائقيها إلى الصيانة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية.

وكان هاميلتون قد خسر المركز الثاني في سيلفرستون بسبب قرار مشابه، وبعد سباقين فقط كررت سكوديريا الخطأ نفسه.

وحدث كل ذلك رغم أن الجميع كان يعلم أن التجاوز في سباق الأحد كان بالغ الصعوبة، إلا إذا كنت تتجاوز مجموعة من سيارات وسط الترتيب كما فعل جورج راسل، أو إذا كنت ماكس فيرستابن.

وربما خشي الفريق من أن يتعرض هاميلتون مرة أخرى لهجوم من السائق الهولندي، رغم أن فيرستابن كان يسير على إطارات لينة قطعت 14 لفة، ومع ذلك فضل البقاء على الحلبة.

وضاع المركز الثاني، ثم ضاع المركز الثالث أيضًا لصالح كيمي أنتونيللي، الذي كان قد توقف لتركيب إطارات جديدة قبل دخول سيارة الأمان الافتراضية مباشرة.

ولزيادة الطين بلة، تلقى هاميلتون أيضًا عقوبة خمس ثوانٍ بسبب تجاوز السرعة المسموح بها داخل منطقة الصيانة.

وبالنسبة إليه، كانت تلك العقوبة الثالثة على التوالي في ثلاثة سباقات متتالية. ولا ينبغي نسيان أنه تلقى أيضًا عقوبة يوم السبت.

ومرة أخرى، الفوضى الكاملة داخل فيراري.

وبطريقة ما، يبدو أن سكوديريا لا تجيد لعب دور المرشح الأبرز للفوز. ففي برشلونة وسيلفرستون، احتفل الفريق بانتصارات مفاجئة بصفته الطرف الأقل ترشيحًا، لكن بمجرد أن يصبح المرشح الأول للفوز، يجد أكبر عدد ممكن من الطرق لإفساد عطلة نهاية الأسبوع.

وقد اعترف فاسور قائلًا: "لم يكن هذا يوم أحد جيدًا".

وأضاف: "عندما تكون في المركزين الأول والثاني يوم الجمعة، فإنك تتوقع أكثر بكثير من إنهاء السباق في المركزين الرابع والخامس".

أما تحليله فكان بسيطًا: "ارتكبنا عددًا كبيرًا من الأخطاء اليوم".

وفي الحقيقة يبدو أنه لا يوجد ما يمكن إضافته بعد ذلك…!