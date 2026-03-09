من نام أسوأ ليلة؟ أدريان نيوي يعيش بداية كارثية مع أستون مارتن في الفورمولا 1

وضعت البداية الكارثية للفريق في سباق جائزة أستراليا الكبرى نيوي في دوامة من الأمور التي يكرهها: الاجتماعات المتواصلة، التعامل الإعلامي، والضغوط السياسية خلف الكواليس.

يشبّه البعض الوضع بسيناريو محبط تتكرر فيه الأحداث نفسها مراراً. وهو سيناريو قد يكون مألوفاً بالنسبة للسائق فرناندو ألونسو، الذي عاش تجربة مشابهة عندما تحولت عودة شراكة مكلارين وهوندا عام 2015 إلى كابوس حقيقي.

نيوي معروف بأنه يكره الأضواء والاجتماعات غير الضرورية والعمل الإعلامي، ويفضل قضاء وقته في حل المشاكل الهندسية على طاولة التصميم. لكن الوضع الحالي لفريق أستون مارتن يعني أن عليه القيام بعكس ما يحب تماماً.

فالمشكلة لا يمكن حلها ببضع ساعات من العمل الهندسي الهادئ، بل تحتاج إلى اجتماعات عديدة وربما أيضاً إلى استخدام مكانته للضغط من أجل منح هوندا تنازلات استثنائية لحل مشاكل وحدة الطاقة.

كانت سيارة الفريق الجديدة إيه إم آر 26 محاطة بتوقعات كبيرة، خصوصاً بعد التعاقد مع نيوي بصفته "الشريك التقني الإداري" العام الماضي، إضافة إلى الاتفاق الحصري مع هوندا لتزويد الفريق بالمحركات.

لكن السيارة تأخرت في الجاهزية، واضطر الفريق إلى إنهاء اختبارات وتجارب ما قبل الموسم مبكراً بسبب اهتزازات في المحرك تسببت في تضرر مخزون البطاريات.

لانس سترول، أستون مارتن الصورة من قبل: Lars Baron / Getty Images

وكانت هناك شائعات بأن وحدة الطاقة من هوندا أثقل من الحد المطلوب بنحو 15 كيلوغراماً، لكن المشكلة الأكبر ظهرت لاحقاً في الاهتزازات العنيفة. فقد تسببت هذه الاهتزازات في تدمير البطاريات، بل أدت إلى سقوط مرايا السيارات وجعلت أيدي السائقين تشعر بالخدر بعد بضع لفات فقط.

وبعد الاختبارات، عملت هوندا على عدة حلول على منصة الاختبار، لكن عند ظهور نيوي في المؤتمر الصحفي قبل سباق أستراليا كان واضحاً أن الوضع لا يزال بعيداً عن الحل.

ازداد المشهد تعقيداً بعد التغييرات الإدارية داخل الفريق. فبعد إقالة آندي كاول من منصب الرئيس التنفيذي ومدير الفريق، تولى نيوي العديد من هذه المسؤوليات، رغم أنه لا يفضل الظهور الإعلامي أو الإدارة اليومية.

وكان من المفترض أن تنتقل هذه المهام إلى مايك كراك، المسؤول عن العمليات على الحلبة، لكن الواقع أظهر أن نيوي أصبح في الواجهة أكثر مما كان متوقعاً.

وخلال المؤتمر الصحفي في ملبورن، ظهر نيوي إلى جانب رئيس شركة هوندا لسباقات السيارات كوجي واتانابي، في محاولة لإيصال رسالة واضحة حول حجم المشكلة التقنية.

لكن حتى المؤتمر نفسه لم يسر بسلاسة، إذ واجه نظام الصوت أعطالاً متكررة، ما جعل نيوي يواجه موقفاً محرجاً بينما ينقطع الصوت باستمرار.

كوجي واتانابي، شركة هوندا ريسينغ الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

ورغم أن فرناندو ألونسو ولانس سترول حاولا لاحقاً التقليل من خطورة الاهتزازات، فإن الرسالة كانت قد وصلت: الفريق يواجه أزمة حقيقية.

ويبدو أن الهدف من الكشف العلني عن حجم المشاكل التقنية هو الضغط من أجل السماح لهوندا بتحديث محركها في وقت أبكر مما تسمح به القوانين الحالية.

إذ وفق نظام فرص التطوير الإضافية في الاتحاد الدولي للسيارات، لا يمكن إجراء التقييم الأول إلا بعد السباق السادس من الموسم، أي في ميامي على الأقل، وربما في موناكو إذا تم إلغاء سباقي البحرين والسعودية.

وبذلك يجد نيوي نفسه مضطراً للقيام بلعبة سياسية معقدة: الضغط على هوندا لتحسين المحرك، دون تدمير العلاقة بين الطرفين كما حدث سابقاً بين مكلارين وهوندا عام 2017.

كل هذه المناورات لا تضيف أي أداء فوري للسيارة. فالفريق بالكاد يستطيع إكمال بضع لفات في كل حصة، ما يجعل جمع البيانات وتطوير السيارة أمراً بالغ الصعوبة.

في السباق نفسه، قدم ألونسو بداية قوية وصعد مؤقتاً إلى المركز العاشر بعد انطلاقه من المركز السابع عشر، لكنه دخل المرآب بعد 15 لفة لإجراء تعديلات. وبعد عودته لبضع لفات أخرى، انسحب الفريق من السباق للحفاظ على المكونات، لأن الفريق لا يملك بطاريات إضافية.

أما سترول فقد أمضى وقتاً طويلاً في المرآب ولم يكمل سوى 43 لفة من أصل 58، وتم تسجيله رسمياً كمنسحب.

وتبدو الجولة القادمة في الصين أكثر صعوبة، خصوصاً مع وجود سباق قصير إلى جانب السباق الرئيسي.

المفارقة أن هوندا تعيش أيضاً تجربة مشابهة لما حدث عند دخولها عصر المحركات الهجينة في 2015، عندما واجهت مشاكل في نقل أداء المحرك من منصة الاختبار إلى ظروف الحلبة الفعلية.

ورغم أن مشروع أستون مارتن في الفورمولا 1 لا يعاني من نقص التمويل، فإن مالك الفريق لورنس سترول معروف بقلة صبره، وقد شهد الفريق بالفعل مغادرة العديد من الأسماء الكبيرة بعد فترات قصيرة.

أدريان نيوي، مدير فريق أستون مارتن الصورة من قبل: Joe Portlock / Getty Images

أما نيوي، ورغم ثروته الكبيرة وإمكانية الانفتاح على فكرة الاعتزال، لكنه لا يزال منافساً شرساً ويريد إثبات قيمته.

لذلك فإن إنهاء مسيرته المهنية بفشل كبير أمر لا يمكن تخيله بالنسبة له.

إلا أن الواقع الحالي يشير إلى مستقبل صعب لفريق أستون مارتن، حيث بالكاد تكمل السيارة بضع لفات في الحصص، ولا تظهر في السباقات بشكل تنافسي.

في سيناريوهات الأفلام الهوليوودية، ينجح البطل في كسر الحلقة المفرغة عندما يصبح شخصاً أفضل.

أما نيوي، فما يحتاجه ليس تغييراً في شخصيته…

بل ببساطة محركاً أفضل!

