نحاول اختيار المواضيع لهذا العمود بقدر أكبر قليلًا من الابتكار، بدلًا من الاكتفاء بالسؤال عن صاحب أسوأ تجربة في الجائزة الكبرى الأخيرة. ففي النهاية، لا نريد لقراءنا أن يشعروا بالملل من الكتابة عن لانس سترول ورفاقه كل أسبوع.

ولهذا لم نكن ننوي الواقع الكتابة عن جورج راسل. فبعد سوزوكا وبرشلونة، سبق وأن جعلناه ينام بشكل سيئ مرتين هذا العام. ومع ذلك، لا يمكننا هذه المرة أن نتجاهله. رغم أننا فكرنا للحظة في اختيار فلافيو برياتوري بدلًا منه، بعد ظهوره الغريب في المؤتمر الصحفي لمديري الفرق يوم الجمعة.

إذا كان برياتوري يعتقد حقًا أن أحد قضاة الاستئناف كان متحيزًا، فلا بأس. لكن طرح اتهام بهذا الحجم في الساحة العامة لمؤتمر صحفي تابع لفيا، وتعظيم الضرر المحتمل الذي قد يلحق بسمعة كل من فيا ومكلارين في هذه العملية، انطلاقًا من مبدأ "لا بد أن يعلق شيء ما"، هو أسلوب في إدارة الأمور لم يعد يتوافق، حتى في حوض أسماك القرش الخاص بالفورمولا 1، مع المعايير الأخلاقية لعام 2026.

ونحن على قناعة تامة بأنه لو انعكست الأدوار، لكان رجل مثل أندريا ستيلا قد طرح نظريات المؤامرة من هذا النوع في إطار أكثر خصوصية أولًا، قبل أن يسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التغطية الإعلامية.

لكن لا بأس. فلافيو هو فلافيو، وإرث حياته المهنية لا جدال عليه، وربما ينبغي لكتّاب لوحات المفاتيح غير المهمين أمثالنا أن يكونوا ممتنين لأن شخصيات مثله لا تزال موجودة في فورمولا 1 التي تزداد تجانسًا يومًا بعد يوم. سواء كان ذلك أمرًا جيدًا أم سيئًا. ونؤكد أننا نعني ذلك دون أية سخرية على الإطلاق. حقًا.

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إذًا، جورج راسل. مرة أخرى.

إذا تخيلنا عالمًا موازيًا لا وجود فيه لكيمي أنتونيللي، فستكون حياة البريطاني البالغ من العمر 28 عامًا مثالية تمامًا. فقد كان السائق الأبرز في جيل استثنائي القوة من سائقي الفورمولا 2، ضم أيضًا لاندو نوريس، الذي يصادف أنه بطل العالم الحالي للفورمولا 1. وكما كان متوقعًا، طورت مرسيدس الحزمة الأقوى إجمالًا في ظل القوانين الجديدة، وكان راسل سيتصدر البطولة بفارق مريح، وسيكون في طريقه لتحقيق حلمه أخيرًا بأن يصبح بطلًا للعالم.

ولكن هذا لو لم يكن أنتونيللي موجودًا. لأن العودة الاستثنائية للإيطالي البالغ الآن 20 عامًا عبر صفوف المنافسين في مونزا كانت لحظة فارقة بالنسبة إلى راسل، وأعتقد أنه بدأ للتو في إدراك ذلك.

كانت هناك لحظة في المؤتمر الصحفي لفيا بعد السباق أعطت لمحة عن ذلك. فلم يكن أنتونيللي قد وصل حتى ذلك الوقت، إذ كان لا يزال يتنقل بين مقابلة تلفزيونية وأخرى بصفته الفائز المتوج، بينما كان راسل وماكس فيرستابن، صاحب المركز الثالث، يجلسان بالفعل داخل الغرفة المكيفة في الجزء الخلفي من حظيرة مونزا، والتي تُستخدم عادة لإجراء الجلسات الإعلامية الرسمية لفيا بعد السباق.

وأشار مدير الجلسة توم كلاركسون إلى فارق النقاط البالغ الآن 66 نقطة، وسأل سائق مرسيدس عن تقييمه لفرصه في أن يصبح بطريقة ما بطل العالم للفورمولا 1 في 2026. أصبح راسل أكثر تأملًا، وقال عبارات مثل: "بالتأكيد، كيمي هو المتحكم في الأمر"، و"أنا لا أفكر حتى في العودة"، وإن قلب الأمور سيكون "صعبًا للغاية".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس و ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

وقال فوق كل ذلك: "أنا فقط نوعًا ما أتقبل أن الأمور هي ما هي عليه، وسأستمتع بها من الآن فصاعدًا، وأحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من السباقات".

انتهى الأمر. حيث أنه منغرس في الحمض النووي لكل سائق سباقات تقريبًا إيمان بأنه الأعظم والأفضل. وحتى عندما يصل العالم الخارجي إلى استنتاج مختلف تمامًا، يمتلك سائقو السباقات عادة البحث عن تفسيرات للهزيمة تحافظ على نسختهم الخاصة من الواقع.

"نعم، لقد فاز الرجل الآخر. لكن لو سارت هذه الأمور وتلك الأمور بشكل مختلف قليلًا بالنسبة إليّ، لكان كل شيء مختلفًا تمامًا".

مشكلة راسل هي هذه: في مونزا، قدم تقريبًا أداءً مثاليًا من البداية إلى النهاية. لم يرتكب أية أخطاء مؤثرة، ولم يتعرض لأي تخريب من فريقه، ولم يقع ضحية لأية ظروف خارجية. وحتى قرار عدم التوقف في منطقة الصيانة أثناء سيارة الأمان الافتراضية، والذي ضخ زخمًا جديدًا لفترة وجيزة في السباق بينما تمكن راسل، لبعض الوقت على الأقل، من الصمود في معركته المتأرجحة مع أنتونيللي، كان منطقيًا من الناحية الموضوعية.

وعندما نزيل كل شيء آخر، يبقى هذا: لم يكن هناك شيء ولا أحد قادرًا على إيقاف أنتونيللي في ذلك الأحد التاريخي في مونزا.

كانت واحدة من تلك الأيام الخاصة التي يبدأ فيها شيء عظيم حقًا في النمو. مثل مونتي كارلو 1984 مع أيرتون سينا، وسبا 1992 مع مايكل شوماخر، أو إنترلاغوس 2016 مع فيرستابن.

كان أداء أنتونيللي استثنائيًا إلى درجة أن الحمض النووي الخاص براسل كسائق سباقات، وهو يعمل في وضع الدفاع عن النفس بأقصى طاقته، لم يعد قادرًا حتى على ابتكار تفسير مقنع لكيفية إمكانية التغلب على الرجل الموجود في السيارة الأخرى لو سارت الظروف بشكل مختلف.

ربما تكون هذه هي اللحظة التي يتعين فيها على راسل مواجهة احتمال أن تحقيق حلم حياته برفع كأس بطولة العالم في قمة رياضة المحركات سيكون صعبًا جدًا جدًا، طالما أنه يشارك الفريق مع هذا الإيطالي العفوي، الذي لم يعد نيكو روزبرغ وحده يقارن موهبته الطبيعية بموهبة سينا.

ومع ذلك، فإن قصة روزبرغ تحديدًا هي التي تقدم لراسل ربما آخر بصيص من الأمل في الأفق.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

في نهاية عام 2015، لم يكن هناك سوى عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين ما زالوا يؤمنون بأن الألماني قادر على كسر هيمنة لويس هاميلتون باستخدام السيارة نفسها. وكتب البعض حتى في ذاك الوقت أن روزبرغ ربما لن يصبح بطلًا للعالم أبدًا. وكانوا مخطئين.

هناك عدد قليل جدًا من الخبراء الذين سيصفون روزبرغ، في السياق التاريخي، بأنه الموهبة الأكبر مقارنة بهاميلتون. فسبعة ألقاب في بطولة العالم تتحدث عن نفسها. لكن في نهاية عام 2015، ابتعد روزبرغ، ونظر إلى داخله، وتمكن بطريقة ما من دفع حدود قدراته قليلًا إلى الأمام، وفي عام 2016، ومن خلال إصرار لا يُنسى وقليل من الحظ الذي يميل عادة إلى صالح المستحقين، أصبح بطل العالم للفورمولا 1 في نهاية المطاف.

ربما ينبغي لراسل أن يدعو روزبرغ لتناول مشروب والجلوس ليسأله كيف تمكن من تحقيق ذلك بالضبط.

لأن الإنجازات الاستثنائية تتطلب أداءً استثنائيًا، وتمكن روزبرغ من تقديم واحد على الأقل من هذه الإنجازات خلال مسيرته. رغم كل الصعاب.

لا شك في أن راسل أحد أفضل السائقين في جيله. وخلال العام أو العامين المقبلين، سنعرف ما إذا كان ذلك كافيًا.

تاريخ الفورمولا 1 مليء بالمواهب الاستثنائية التي لم تصبح أبطالًا للعالم. ستيرلينغ موس، على سبيل المثال. روني بيترسون. ستيفان بيلوف. أو في الأزمنة الأحدث، جان أليزي وخوان بابلو مونتويا.

هل يمكن لمسيرة جورج راسل أن تشبه مسيرة جيانكارلو فيسيكيلا؟

كان جانكارلو فيسيكيلا، الإيطالي الآخر، يُنظر إليه أيضًا لسنوات طويلة باعتباره موهبة استثنائية. وفي شتاء 2004-2005، عندما منحه فريقه رينو أخيرًا سيارة قادرة على الفوز، كتبت القصة الرئيسية لغلاف مجلة مطبوعة، وكانت معاينة للموسم تضم أبرز المرشحين لبطولة العالم.

وبعد صدور المجلة، كان مدير فيسيكيلا آنذاك إنريكو زاناريني غاضبًا لأن زميل فيسيكيلا في الفريق، فرناندو ألونسو، الذي كان لا يزال إلى حد كبير مجهول الإمكانيات في ذلك الوقت، ظهر على الغلاف. ولم يظهر فيسيكيلا أيضًا، بالمناسبة، ضمن الصور الأصغر التي ضمت بقية المرشحين للبطولة، حيث تم اختيار بدلًا منهما سائقين مثل شوماخر وكيمي رايكونن.

وفي النهاية، أصبح ألونسو بالفعل بطلًا للعالم. أما فيسيكيلا، فدخل تاريخ الجائزة الكبرى ليس كبطل، بل كموهبة أبدية لم تحقق ما كان متوقعًا منها.

ويجد راسل نفسه الآن في وضع مشابه. فعندما ننظر إلى الوراء بعد 20 عامًا، هل سنرى مسيرة مثل مسيرة فيسيكيلا، موهبة استثنائية لكنها لم تحقق اللقب في نهاية المطاف؟ أم سيتمكن راسل من إيجاد طريقه ويصبح روزبرغ آخر؟

وإذا لم يحدث ذلك، فقد يكون أحد زملائنا في غرفة الأخبار على حق عندما مازح بالأمس قائلًا: "قريبًا سيكون راسل هو من يجري المقابلات بدلًا من ديفيد كولتارد. المسيرة المهنية نفسها".

لكن هناك أمرًا واحدًا لا يستطيع أحد أن ينتزعه من راسل.

من الناحية الرياضية، ربما كان أحد الخاسرين في جائزة إيطاليا الكبرى لعام 2026. لكن على المستوى الإنساني، كان أحد أكبر الفائزين في ظهر الأحد.

لم يكن أحد ليلومه لو كان متحفظًا بعض الشيء أثناء التصفيق الإلزامي لأنتونيللي على منصة التتويج. ففي النهاية، كان قد عاش للتو واحدة من أكثر لحظات الإذلال إيلامًا في مسيرته في رياضة المحركات.

لكن راسل تحمل صيحات الاستهجان والصافرات، التي كان يمكن للجماهير الإيطالية حقًا الاستغناء عنها، مثل رجل نبيل، وأظهر مدى كونه رياضيًا عظيمًا.

وقال إن أنتونيللي يستحق أن تكون بطولة العالم تحت سيطرته: "إنه يقدم أداءً مذهلًا".

وحتى عندما سمح راسل لنفسه للحظات بالتفكير في كيفية سير السباق لو لم تُستخدم سيارة الأمان الافتراضية، سارع إلى الإضافة: "لكن، كما تعلمون، هذا لا ينتقص بأي شكل من قيادة كيمي ككل".

ربما لم يكن هو البطل الذي حمل الكأس يوم الأحد. لكنه كان بلا شك رياضيًا يعرف كيف يتعامل مع الهزائم المؤلمة بالطريقة التي ينبغي للرياضي أن يتعامل بها معها.

ويمكن في النهاية لفلافيو برياتوري أن يتعلم منه.