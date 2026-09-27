ترجمة وإعداد/ أحمد مجدي

لو أن أحدًا توقع في أبوظبي عام 2021 أن لويس هاميلتون سيتسابق بعد بضع سنوات في الفورمولا 1 مع فيراري تحت قيادة مدير الفريق كريستيان هورنر، فمن المحتمل أن يصفوه بالمجنون. ولا داعي للذعر: حتى في باكو 2026، لا يزال هذا السيناريو بعيدًا جدًا عن أن يتحول إلى واقع ملموس.

لكن على الأقل، بدأ الناس يتحدثون عنه.

والسبب هو مقابلة مسلية إلى حد ما أجراها هورنر مؤخرًا مع صحيفة "ذا تايمز" اللندنية. وقال إنه يستطيع بكل راحة تحمل تكاليف عدم العمل مجددًا ولو ليوم واحد في حياته. ومع ذلك، بطريقة ما، لا يزال يشعر بالرغبة في خوض تجربة أخرى في الفورمولا 1.

حتى الآن، كل شيء مألوف. ولكن الجديد - والذي تصدر عناوين الأخبار عبر الإنترنت خلال عطلة نهاية أسبوع باكو - هو أنه لن يعود بالضرورة كمستثمر فقط. إذ يقول هورنر إن هناك فريقًا واحدًا يمكن أن يشكل استثناءً بالنسبة إليه، بحيث يعود حتى ليكون موظفًا بالمعنى التقليدي للكلمة: فيراري.

ولا بد أن احتمال - نظري بحت في الوقت الحالي - تولي هورنر، من بين كل الأشخاص، منصب مديره، يمثل بالتأكيد مصدرًا لليالي بلا نوم بالنسبة إلى هاميلتون، بالنظر إلى تاريخهما المتوتر إلى حد ما. حتى لو كانت التكهنات في هذه المرحلة تفتقر على الأرجح إلى الكثير من المضمون.

ويستعد مدير ريد بُل السابق منذ فترة طويلة لجولة ترويجية لكتابه الجديد "درايف"، ومن المفيد بالنسبة إليه إبقاء اسمه حاضرًا في دائرة الحديث من خلال بعض القصص البارزة التي تربطه بفيراري. فهذا يبيع الكتب، ويبيع التذاكر - بغض النظر عما إذا كانت فيراري مهتمة بأدنى درجة بالتعاقد معه.

كريستيان هورنر، ريد بُل الصورة من قبل: صور غيتي

أما هاميلتون، فمن المؤكد أنه لا يبدو مهتمًا بالأمر.

وعندما أشار مراسل سكاي كريغ سلاتر مساء السبت في باكو إلى أن هورنر رفع يده عمليًا ووضع نفسه ضمن المرشحين لفيراري، وسأل هاميلتون عما إذا كان لا يزال يعتقد أن الفريق يسير في الطريق الصحيح تحت قيادة فاسور، جاءت الإجابة قصيرة لكنها حاسمة: "نعم".

والحقيقة أن فيراري تواصلت مع هورنر في عدة مناسبات سابقة. ففي عام 2010، أفادت التقارير بأن الفكرة كانت إغرائه بالانتقال من ميلتون كينز إلى مارانيللو ضمن صفقة شاملة مع أدريان نيوي. كما أن الصياغة المختارة بعناية في مقابلته مع "ذا تايمز" تشير بالتأكيد إلى أنه سيكون متحمسًا جدًا إذا قررت فيراري يومًا ما الضغط على مكابح الطوارئ وإنهاء عقد فاسور.

فريد فاسور، فيراري الصورة من قبل: صور غيتي

ووضع فاسور في هذا الموقف المحرج بمقابلة كهذه ليس أمرًا لائقًا على الإطلاق، وفقًا لمحلل سكاي ألمانيا تيمو غلوك. وأضاف: "من وجهة نظري، أعاد فاسور فيراري إلى المكان الذي توجد فيه الآن. لقد أدخل الهيكل والنظام إلى الفريق. واستبداله الآن وبدء موجة جديدة من الاضطرابات سيكون، من الناحية الاستراتيجية، أمرًا خاطئًا تمامًا من وجهة نظر فيراري".

وحتى لو كانت فيراري تفكر فعلًا في التخلص من فاسور، فلماذا تسلم زمام الأمور لهورنر تحديدًا؟

من المفترض أن يكلف الرجل البالغ من العمر 52 عامًا ثروة صغيرة - على الأقل وفق معايير الوظائف التي يتقاضى أصحابها راتبًا - كما أنه لا يستطيع تقديم أي ضمان للنجاح. ومن المرجح أن هاميلتون لن يكون سعيدًا بالأمر على الإطلاق.

وهناك مسألة أخرى تمامًا، وهي ما إذا كان الجمهور قد سامح هورنر على الاتهامات التي وُجهت إليه ذات مرة من مساعدته الشخصية. فصيحات الاستهجان التي استقبلته في ملعب "ذا أو2 أرينا" خلال حفل إطلاق موسم الفورمولا 1 في أوائل 2025 لم ترسم بالتأكيد صورة لشخصية محبوبة عالميًا.

لويس هاميلتون، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور غيتي

ولا عجب إذًا أن فاسور منزعج من الموضوع بأكمله، بعدما قال: "السيد هورنر يبحث عن وظيفة. الجميع يعرف ذلك. في كل مكان". وأضاف: "ليس من السهل العمل في ظل هذه الحالة وهذا الجو، وأن يُطرح السؤال نفسه 25 مرة يوميًا. بالنسبة لي، وبالنسبة إلى الجميع في الفريق، هذا يعني غياب الهدوء".

وهذا تحديدًا هو ما يجب أن تحصل عليه فيراري وفاسور الآن.

وربما سيكون من الحكمة أن يرفع جون إلكان الهاتف ويتصل بصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، ويطلب إجراء مقابلة، ويستغل عدد الأحد المقبل ليقول إن السيد هورنر قد يكون رجلًا رائعًا بالفعل ويمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات، لكن فاسور حصل على عقد جديد مؤخرًا فقط، وفيراري تعتزم الالتزام به بالكامل.

ومن شأن ذلك أن يضع حدًا سريعًا لقصة هورنر المملة هذه.

أنا لا أعتقد أن لويس هاميلتون يفقد النوم حاليًا بسبب هورنر على أية حال. فهناك أسباب أخرى كافية لذلك.

فأية فرصة ضئيلة كانت متبقية له لتحقيق لقب العالم بطريقة ما في 2026 تقلصت الآن إلى مجرد احتمال حسابي. وبينما قد تكون فيراري قادرة، من الناحية الانسيابية، على بناء أفضل سيارة في الفورمولا 1 قبل وقت طويل، فمن المرجح أن يستغرق تقليص الفارق مع مرسيدس في جانب وحدة الطاقة وقتًا أطول. وحتى فاسور نفسه يعترف بذلك.

لويس هاميلتون وشارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: صور غيتي

ومع ذلك، فإن الكثير من الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة إلى هاميلتون. ففي برشلونة، أثبت أنه لا يزال قادرًا، حتى بعد بلوغه الأربعين، على الفوز بسباقات الجائزة الكبرى. ويحتل المركز الثالث في بطولة العالم، متقدمًا بفارق 20 نقطة بالضبط على زميله في الفريق شارل لوكلير، صاحب المركز الخامس. وقد أثبت خطأ كل من استبعدوه بالفعل في 2025.

ومع ذلك، نادرًا ما يبدو في المقابلات كشخص يستمد قوته من شعور داخلي بالهدوء، وواثق من أن مستقبلًا ذهبيًا ينتظره.

ويتكرر النمط من أسبوع إلى آخر: خلال السباقات، يطلق هاميلتون رسائل عبر الراديو يمكن تفسيرها بشكل منطقي على أنها تعبير عن الغضب. وبعد ذلك، وأمام كاميرات التلفزيون، يقضي دقائق في الحديث عن كل ما سار بشكل خاطئ، قبل أن يضيف، كما لو كان الأمر فكرة لاحقة، أن كل شيء داخل فيراري على ما يرام تمامًا.

ثم، بعد أسبوع، وفي اليوم الإعلامي للجائزة الكبرى التالية، يتساءل كيف يمكن لهؤلاء الصحفيين الباحثين عن العناوين أن يكونوا قد أساؤوا فهمه بهذا الشكل.

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: صور غيتي

وبعد باكو، اشتكى من افتقار فيراري إلى السرعة القصوى، وأشار إلى انطلاقة سيئة - وهو أمر كانت فيراري تؤديه بشكل أفضل بكثير في بداية الموسم -، وقال إن الفريق يجب ألا يكذب على نفسه، وأشار إلى أن مكلارين وريد بُل حققتا تقدمًا أكبر.

وقال إن السباق كان ببساطة "سيئًا جدًا". وفوق كل شيء، لم يتمكن من الوصول بالإطارات إلى درجة الحرارة المناسبة.

وكان قد اشتكى بالفعل يوم السبت من "هذه الإطارات الغبية"، واصفًا إياها بأنها "مزعجة للغاية": "علينا أن نعيد الإطارات الجيدة".

ومن الصعب تخيل أن موظفي بيريللي سيأخذون ذلك على أنه مجاملة. كما أن تقييمه الداخلي لفيراري من غير المرجح أن يبدو، بالنسبة إلى معظم الناس، مثل: "عمل رائع يا رفاق".

ربما أكون مخطئًا - لكن بطريقة ما، لا أشعر حتى الآن أن قصة هاميلتون وفيراري هي إحدى قصص الحب العظيمة في رياضة السيارات.

لا شك أن لويس هاميلتون واحد من أبرز الشخصيات الرياضية خلال المئة عام الماضية. ولا يمكن لأي شخص أن ينتزع منه ألقاب العالم السبعة التي صنع بها التاريخ.

لكن هل سيكون هناك لقب ثامن؟ ما زلت متشككًا بحذر.