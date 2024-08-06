من كان الأسرع في اختبارات الفورمولا واحد: شوماخر أم دوهان؟
أظهرت نتائج الاختبارات التي أجراها ميك شوماخر وجاك دوهان في الفورمولا واحد، نتائج مختلطة غير متوقعة.
جاك دوهان، ألبين
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
في بداية شهر يوليو/تموز، أجرى فريق ألبين اختبارات لكل من ميك شوماخر وجاك دوهان خلف مقود سيارة 2022، على حلبة بول ريكار الفرنسية.
في نهاية يوم الاختبارات، كان من المتوقع أن يحصل الفريق على فكرة حيال هوية السائق الذي سيوقع معه لموسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد.
لكن النتائج كانت أكثر تعقيداً من المتوقع.
وفقاً لموقع "F1-Insider"، كان دوهان أسرع على مدار اللفة الواحدة، لكن المسألة لم تتوقف هنا.
فقد قاد الأسترالي السيارة في الصباح حين كان المسار أسرع، بينما استلم ميك المقود ضمن ظروف أكثر صعوبة بعض الشيء في الفترة المسائية.
علاوة على ذلك، كانت وتيرة شوماخر في محاكاة السباق أفضل من دوهان.
وما زالت ألبين تدرس قرارها فيما يتعلق بهوية السائق الذي سيجاور بيير غاسلي في الموسم المقبل.
وعدا شوماخر ودوهان، فإن فالتيري بوتاس خيار مطروح كذلك.
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