من غير المرجّح أن تعتمد الفورمولا واحد سباقات التصفيات القصيرة في كل جائزة كبرى

عقب موافقة بالإجماع خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد يوم أمس الاثنين، ستعتمد البطولة ثلاثة سباقات تصفيات قصيرة في وقت لاحق من هذا الموسم ضمن ثلاث جولات من أجل رؤية إذا ما ستكون هذه الصيغة في صالح الرياضة.

وسيُقام أول سباقين قصيرين على حلبتي سيلفرستون ومونزا، فيما يُقام الأخير ضمن إحدى الجولات الغير محددة بعد خارج أوروبا.

وبينما من المأمول أن تنجح السباقات القصيرة مع الجمهور ومروجي الأحداث، فقد أوضح روس برون مدير رياضة السيارات لدى الفورمولا واحد بأنه من غير المرجّح أن تكون تلك الصيغة حاضرة على الدوام في كل الجوائز الكبرى.

إذ عوضًا عن ذلك، أشار برون أنه وإذا ما قررت الفورمولا واحد مواصلة اعتماد تلك الصيغة في 2022، فعندها ستتواجد على الأرجح ضمن أحداث مختارة ومحددة.

فقال: "لست واثقًا من أن صيغة كهذه قد تنجح في موناكو على سبيل المثال. حيث أننا نعتبر نهايات الأسبوع المختارة لاعتماد تلك الصيغة أحداث غراند سلام، تكون متفرقة على مدار الموسم، لتشكّل مذاقًا مختلفًا".

وأضاف: "لا أعتقد بأنه سيتم اعتمادها في كامل الموسم، إذ أرى بأنها ستكون ضمن عدد محدود من الجولات، لكن ذلك لم يتم تحديده بعد".

وبينما حصل تصويت السباقات القصيرة على دعم بالإجماع من قِبَل الفرق، الفورمولا واحد و"فيا"، لكن ما تزال هنالك آراء منقسمة بين المشجعين حول ما إذا كان سباق السبت القصير فكرة جيّدة للبطولة.

بيد أن برون يرى بأن تلك الصيغة ستمثّل أمرًا جيّدًا للفورمولا واحد، حيث أوضح بأن الوصول لحلٍّ أرضى كلا من الفرق والسائقين كان أمرًا حاسمًا.

حيث قال: "أحد التحديات تمثّل في إيجاد صيغة تتمتع بالتوازن المناسب بين منحنا فرصة إقامة مجريات مثيرة يومي الجمعة والسبت، مع سباق أقصر لا ينتقص شيئًا من قيمة السباق الرئيسي".

وتابع: "تعين علينا إيجاد ذلك التوازن. الجميع كانت لديهم آراء مختلفة حول ما ينبغي أن تكون عليه هذه الصيغة. كما تمحورت النقاشات كذلك حول إيجاد حلول اقتصادية ولوجستية لا تؤثر على الفرق بشكل كبير".

واختتم: "السائقون كانوا منفتحي العقل حول تلك الصيغة، وهذا كل ما نطلبه، أن يبقوا على ذلك الأمر حتى يتسنّى لنا تقييم هذا الحدث ومن ثم نقرر إذا ما سيشكّل سمة في موسم الفورمولا واحد في المستقبل. وإذا لم ينجح، سنفكر من جديد في حلول أخرى".