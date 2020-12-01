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فورمولا 1 / تحليل

من سيقود بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى؟

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من سيقود بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى؟

مع اتجاه لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات للتغيب عن مجريات جائزة الصخير الكبرى بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا، فإن مرسيدس تواجه قراراً هاماً حيال هوية البديل عن البريطاني.

لطالما كان لدى الفريق سائقون احتياطيون مستعدون للقيادة في حال عدم تمكن هاميلتون أو زميله فالتيري بوتاس من ذلك، لكن ومع إعلان مثل هذا الخبر في وقت مبكر نسبياً، فإن أمام السهام الفضية بعض الوقت للتفكير في البديل المناسب.

حيث صرّحت مرسيدس اليوم الثلاثاء أنها ستعلن هوية السائق البديل عن هاميلتون "في الوقت المناسب"، لكن أمامها عدة خيارات متاحة.

 وبغض النظر عمن ستختار، فإن الفرصة لقيادة أسرع سيارة في تاريخ الفورمولا واحد، قد تكون نقطة تحوّل حقيقية في المسيرة المهنية لأيّ سائق بديلٍ مؤقت عن هاميلتون.

سنطرح هنا بعض الخيارات المنطقية أمام السهام الفضية.

ستوفيل فاندورن، مرسيدس

ستوفيل فاندورن، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

ستوفيل فاندورن

ستوفيل فاندورن هو سائق مرسيدس الاحتياطيّ، وكان يتوجب عليه بطبيعة الحال السفر إلى البحرين بعد إكمال تجارب الفورمولا إي في فالنسيا.

لم يشارك فاندورن في الفورمولا واحد منذ آخر مرة مع مكلارين نهاية موسم 2018، لكنه يمتلك الكثير من الخبرة مع فريق مرسيدس للفورمولا إي.

وأحرز البلجيكي أول انتصار لمرسيدس في الفورمولا إي، في برلين سابقاً هذا العام على طريق تحقيق المركز الثاني ضمن الترتيب العام، ولطالما كان جزءاً أساسياً من فريق الفورمولا واحد في أسابيع السباقات خلال الموسمين الماضيين.

وكان فاندورن خياراً مطروحاً للقيادة مع ريسينغ بوينت بديلاً عن لانس سترول المريض بفيروس كورونا كذلك، على حلبة نوربورغرينغ، قبل أن ينال نيكو هلكنبرغ هذا الدور.

وتتشارك ريسينغ بوينت سائقيها الاحتياطيين مع مرسيدس: فاندورن وإستيبان غوتيريز. لكن غوتيريز يفتقر إلى الخبرة الضرورية في للحصول على رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"، لذا فإنه ليس خياراً مطروحاً.

وأكدت مرسيدس أن فاندورن سيكمل اليوم الأخير من تجارب الفورمولا إي كما كان مخططاً في فالنسيا، قبل السفر إلى البحرين. لكن هذا ليس مؤشراً حاسماً على أنه سيقود بديلاً عن هاميلتون.

لكنها ستكون فرصة رائعة للسائق الذي ابتعد عن أضواء الفورمولا واحد لفترة، كما ستمنحه فرصة أقوى لتحسين أفضل نتائجه التي لم تتجاوز تحقيق المركز السابع في السباق.

نيكو هلكنبرغ، ريسينغ بوينت

نيكو هلكنبرغ، ريسينغ بوينت

تصوير: صور موتورسبورت

نيكو هلكنبرغ

أحد أكثر السائقين المرشحين خبرة، والذي قد يحظى بفرصة المشاركة للمرة الرابعة هذا الموسم، بالرغم من عدم امتلاكه لمقعد ثابت في الفورمولا واحد.

ولا تربط هلكنبرغ صلات سابقة مع مرسيدس، ما يعني أن فرصته قد تكون تجربة جديدة له.

لكن في الحقيقة، خاض هلكنبرغ ثلاثة سباقات على متن سيارة 2020، جميعها على متن سيارة ريسينغ بوينت والتي صممت بناءً على سيارة مرسيدس 2019 - ما يجعل منه خياراً جذاباً أكثر من فاندورن.

ولفت هلكنبرغ الأضواء إليه في جميع السباقات التي شارك بها مع ريسينغ بوينت. بالرغم من عدم تمكنه من الانطلاق في سباق جائزة بريطانيا الكبرى بسبب مشكلة في السيارة، لكنه كان على طريقه لتحقيق المركز الرابع في سباق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى قبل تعرضه لانثقاب في الإطار أدى إلى تراجعه.

وسجل هلكنبرغ النقاط بالرغم من مشاركته في السيارة مباشرة خلال تصفيات جائزة أيفل الكبرى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث شق طريقه من الخلف لينهي ثامناً.

وكانت مرسيدس قد وضعت السائق الألماني ضمن اللائحة القصيرة للسائقين لموسم 2013، في حال لم يرغب هاميلتون الانضمام إلى الفريق. وبعد سبع سنوات، فإن الفرصة قد تكون سانحة أمامه للقيادة مع السهام الفضية.

جورج راسل، ويليامز

جورج راسل، ويليامز

تصوير: صور موتورسبورت

جورج راسل

سائق واحد يمتلك خبرة أكثر من هلكنبرغ مع سيارات 2020 هو جورج راسل سائق ويليامز، الذي يعتبر جزءاً من أكاديمية مرسيدس للسائقين الناشئين، وبالتالي فإنه مرشحٌ بديهي كبديل عن هاميلتون.

ولطالما تألق  راسل على سيارة ويليامز، وبينما لم يسجل أية نقطة في الفورمولا واحد بعد، لكنه تلقى الثناء من هاميلتون الذي قال عنه "بأنه بطل عالم مستقبلي محتمل".

وتشير التكهنات لاحتمالية انضمام راسل إلى مرسيدس كبديل عن هاميلتون مستقبلاً، لكن عقده مع ويليامز ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وذلك يعني أنه وفي حال أرادت مرسيدس ضمه للقيادة بديلاً عن هاميلتون المريض في البحرين، فستكون هناك ضرورة لبحث الأمور القانونية في العقد أو طلب السماح بذلك من فريقه ويليامز.

وبالرغم من أن إستيبان أوكون من ضمن ناشئي مرسيدس، لكنه يرتبط بعلاقات وثيقة مع فريقه رينو حتى نهاية الموسم المقبل ولا يبدو أن هناك مجالاً لمثل تلك الاحتمالية.

وفي حال تمّت مشاركة راسل كبديل عن البريطاني في البحرين، فإن ويليامز قد تحاول وضع جاك أيتكن سائق الفورمولا 2 والذي يشغل مركز السائق الاحتياطي كبديل عن راسل. فهو يمتلك رخصة قيادة خاصة "سوبر لايسنس" وهو متواجد في البحرين من أجل ختام موسم الفورمولا 2، ما يعني أنه من الممكن نظرياً القيام بذلك.

كما أن الاستعانة بخدمات راسل تمثل فرصة ذهبية بالنسبة له لإثبات قدراته كبطل مستقبلي، وبالتأكيد ستمنحه فرصة كبيرة للغاية لتسجيل النقاط.

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