من سيحل مكان فيتيل في أستون مارتن بعد اعتزاله الفورمولا واحد؟

قلب إعلان فيتيل اليوم اعتزاله الفورمولا واحد نهاية موسم 2022 موسم الانتقالات رأسًا على عقب، كما فتح الباب أمام سلسلة من السيناريوهات المحتملة التي قد تؤثّر على عدّة فرق.

الأمر الأكيد هو أن أستون مارتن لا تملك خطة حاسمة لذلك الوضع الآن. حيث أنه وبينما كان اعتزال فيتيل احتمالية قائمة دومًا، وضمن مواضيع النقاش بين بطل العالم السابق ومالك الفريق لورانس سترول في الأسابيع الأخيرة، لكنهما كانا يناقشان كذلك بنود تمديد العقد المحتمل.

ولم يكن بوسع الفريق كذلك الانتظار إلى الأبد من أجل أن يتخذ الألماني قراره، لكن فيتيل أوضح نيّته فقط هذا الأسبوع، وعليه قد بدأت رسميًا رحلة البحث عن بديل له في الفريق.

بالطبع تتواجد أستون مارتن في وضع خاص يتمثّل في أن لانس سترول (نجل لورانس سترول مالك الفريق) يتواجد على السيارة الأخرى للفريق، ومن الحتمي أن تؤخذ في الاعتبار تلك الديناميكية المعقدة عند اتخاذ قرار بشأن السائق الآخر.

حيث أنه ومع ضم أستون مارتن لفيتيل، علم سترول الأب أنه يحصل على سائق كان بطلًا للعالم، لكنه كذلك يقدّر العمل الجماعي وسيكون له في النهاية تأثير إيجابي على نجله.

علاوة على ذلك، فإن أستون مارتن هي صانع سيارات، وهنالك اعتبارات تسويقية ساهمت في اختيار الفريق لفيتيل، وبالتأكيد سيرغب سترول - لو كان ذلك ممكنًا - بأن يجلب سائقًا رفيع المستوى، سائقًا أثبت قدرته على الفوز بالسباقات على سبيل المثال.

وبغض النظر عن أية اعتبارات أخرى، فإن الخيار الأول المنطقي في تلك القائمة يجب أن يكون السائق الاحتياطي نيكو هلكنبرغ، الذي قاد لصالح الفريق ضمن حقبة فورس إنديا في 2011، 2012، 2014، 2015 و2016.

كما عاد الألماني وخاض ثلاث مشاركات كبديل مع ريسينغ بوينت في 2020، وحل مكان فيتيل مع أستون مارتن في أول سباقين من هذا الموسم. كما أنه سيخوض تجارب بيريللي لصالح أستون مارتن في المجر الأسبوع المقبل، ما سيمنحه وقتًا قيّمًا على المسار مع سيارة "أيه.ام.آر22".

بديل آخر واضح هو فرناندو ألونسو. حيث كان سترول مهتمًا بخدمات الإسباني حتى قبل ضم فيتيل، كما أنه لديه ما يحتاجه الصانع البريطاني من بطل عالم بمقدوره جلب معرفة تقنية كبيرة إلى جانب الوجه التسويقي الذي تحتاجه أستون مارتن.

بالإضافة إلى أن مغادرته ألبين ستفتح الباب أمام أوسكار بياستري وستُبقي معسكر إنستون سعيدًا.

لكن البعض في معسكر أستون مارتن قد يخشون مما قد يجلبه ألونسو الذي يملك سمعة بأنه يزعزع الأوضاع ويهتم بمصالحه الشخصية، وذلك لن يناسب كونه زميلًا للانس سترول.

لكن إن لم يكن ألونسو، فمن إذًا؟ قائمة الأسماء الكبيرة التي تنتهي عقودها وقد ترى في أستون تحسينًا لمسيرتها قصيرة للغاية.

في المقابل، هنالك أليكس ألبون، والذي قد يكون خيارًا مثيرًا للاهتمام. فهو يناسب الوظيفة بشكل كبير من حيث أنه لا يدخل في مشاكل كبيرة مع زملائه.

ميك شوماخر كذلك سينتهي عقده مع هاس، ولا شكّ بأن فيتيل سيملأ الأجواء بإشادات لمواطنه وتلميذه الألماني. كما سيكون ذلك رائعًا على الجانب التسويقي كذلك. لكن هل قام الألماني الشاب بما يكفي في البطولة لإقناع أستون مارتن به؟ وهل سيكون هو مستعدًا لقطع علاقاته مع فيراري؟

مرشّح آخر لذلك المقعد هو دانيال ريكاردو، والذي يرتبط نظريًا بعقد مع مكلارين في 2023، لكن إما أن الفريق قد يتخلّى عنه مبكرًا أو يغادر هو بشكل مُحكم يناسب كافة الأطراف إذا ما تلقى عرضًا من أستون مارتن. وذلك سيفتح الباب أمام كولتون هيرتا أو سائق آخر تريد مكلارين ترقيته.

الأسترالي لديه كافة المميزات، لكن هل سترغب أستون مارتن بسائق عانى بهذا القدر حتى الآن مع مكلارين، ويُظهر علامات ضئيلة بأنه سيخرج من تلك الهاوية؟

هنالك كذلك الناشئ نيك دي فريز، والذي لديه سمعة جيدة جدًا في البادوك، ولا سيما بعد مشاركاته الأخيرة في التجارب الحرة مع ويليامز ومرسيدس.

كما أنه على قائمة الاحتياطيين لدى أستون مارتن في السباقات التي لا يكون هلكنبرغ حاضرًا فيها، وعليه فإن هنالك تواصل ما بين الطرفين.

ولا ننسى بأن الفريق يستعين بمحركات مرسيدس وهنالك كافة أنواع الارتباطات بين سترول وتوتو وولف والتي قد تسهّل من صفقة كهذه.

في النهاية، سيكون من المثير جدًا للاهتمام أن نرى كيف سيتبلور ذلك الوضع في أستون مارتن.