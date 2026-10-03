من "سيارة من ورق" إلى قطب الانطلاق الأول في ماليزيا – ما الذي تغيّر لدى فيرستابن وريد بُل؟

لم يمضِ أقل من شهر منذ احتل فيرستابن المركز السادس في تصفيات مونزا، وتحدث بعدها عن سيارة ريد بُل "مصنوعة من الورق". وللتوضيح، كان ذلك التعليق يخصّ تحديدًا مشكلة "تدهور السيارة"، أي المكونات التي تتدهور حالتها أحيانًا على مدار السباق، ووفقًا لفيرستابن ومدير الفريق لوران ميكيز، لم يعد بالإمكان حل هذه المشكلة بالكامل في عام 2026.

لكن من ناحية الوتيرة الخالصة، حقق الفريق خطوات كبيرة منذ تلك الإحباطات في مونزا. فقد أنهى فيرستابن كل عطلة نهاية أسبوع على منصة التتويج منذ حادثه في زاندفورت، وفي ماليزيا نجح الآن في تحقيق أول قطب انطلاق له هذا العام.

ويمثل ذلك خطوة أخرى إلى الأمام، لأنه صحيح أن فيرستابن اعتلى منصة التتويج في مونزا ومدريد وباكو، لكن ريد بُل لم تكن في أي وقت المعيار المرجعي خلال أي من عطل نهاية الأسبوع تلك.

وهذا تحديدًا هو الوضع الذي كانت عليه حظوظ الفريق المتمركز في ميلتون كينز حتى الآن على حلبة سيبانغ الدولية. فقد أكمل فيرستابن بالفعل لفات طويلة مثيرة للإعجاب يوم الجمعة، ثم أتبعها بقطب انطلاق أول مقنع في اليوم التالي.

وقال فيرستابن لعدد من الصحفيين الهولنديين في منطقة الحظائر بعد التصفيات: "أعتقد أن السيارة كانت ضمن نافذة تشغيل جيدة طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "هل يعود ذلك ربما إلى الحرارة هنا؟ قد يكون الأمر كذلك، لكنني أعتقد أننا أجرينا أيضًا خطوات جيدة على صعيد الإعدادات خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبالطبع مع تلك التحديثات على السيارة".

فيرستابن يرى أن مرسيدس تخوض ببساطة "عطلة نهاية أسبوع سيئة"

هناك جانبان لتفسير الصورة التي ظهرت يوم السبت. يعتقد فيرستابن أن الفرق الأخرى، ومرسيدس تحديدًا، تعاني من الحرارة بدرجة أكبر قليلًا من ريد بُل، وثانيًا، لا يمكن إنكار أن الفريق التقني بقيادة بيير واشيه حسّن سيارة "آر.بي22".

أما فيما يتعلق بالنقطة الأولى، فلا يريد فيرستابن التسرع في استخلاص استنتاجات بعيدة المدى في الوقت الحالي. ووفقًا له، فإن نتيجة السبت لا تعني بالضرورة أن تحديث مرسيدس الذي طال انتظاره لا يعمل.

وقال: "أعتقد أنهم يعانون دائمًا بشكل أكبر على الحلبات التي تكون فيها الأجواء حارة جدًا، لذلك علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث مع تحديثاتهم خلال السباقات المقبلة."

وبصورة عامة، لا يزال فيرستابن يرى مرسيدس معيارًا مرجعيًا.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد أنهم لا يزالون يتمتعون بكفاءة كبيرة بشكل عام في العديد من الجوانب. علينا فقط أن ننظر إلى كل سباق على حدة. كانوا أسرع بوضوح في السباق الماضي، وفي الواقع كانوا كذلك طوال الموسم، باستثناء الآن. إنهم يخوضون عطلة نهاية أسبوع سيئة بعض الشيء."

ثقة أكبر في السيارة "آر.بي22" بعد تحديث باكو

يفضل فيرستابن التركيز على فريقه، ومن هذا المنظور، من المهم أن يكون تحديث باكو، وهو آخر حزمة كبيرة لهذا العام، قد قدم ما كان الفريق يتوقعه داخليًا.

وقال: "من الواضح أنه مع التغييرات التي أجريناها، تمكنا من استخراج المزيد من السيارة، كما أصبحت السيارة أسهل في القيادة أيضًا. وهذا أمر إيجابي بالتأكيد، وكذلك بالنسبة إلى العام المقبل. هناك بعض الأمور التي لم يعد بإمكاننا تغييرها هذا الموسم، لذلك نريد معالجتها في العام المقبل، وآمل أن نتحرك عندها أكثر في الاتجاه الصحيح."

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

وبعيدًا عن الوتيرة الخالصة، جعل تحديث باكو سائقي ريد بُل يشعران براحة أكبر خلف المقود أيضًا، كما يقر فيرستابن.

وقال: "من الجيد بالطبع أن تكون لديك سيارة تفعل قدرًا أكبر مما تريده منها. في بداية الموسم، كانت هناك بالفعل عطل نهاية أسبوع كنت أدير فيها عجلة القيادة فتحدث أمور غريبة. الآن أصبحت الأمور أكثر طبيعية مجددًا".

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أقر فيرستابن بأن ذلك يسمح له بإحداث فارق أكبر بصفته سائقًا مرة أخرى، رغم أنه يرى أن السائق لا يزال قادرًا على إحداث فارق محدود فقط بسبب القيود التي تفرضها اللوائح.

وقال: "لا تزال هذه مشكلة إلى حد ما بالطبع. لكن كلما استعادت سيارتنا التوازن الصحيح، تمكنت من الضغط أكثر، وتمكنت من استخراج المزيد من السيارة."

أما فيما يتعلق بإحباطاته من اللوائح وإدارة الطاقة، فمن الجدير الإشارة إلى أن قطب الانطلاق هذا لا يغيّر شيئًا في هذا الصدد.

وشدد فيرستابن: "لا! لا علاقة لذلك بكوني في المركز الأول أو السادس أو العاشر. هذان أمران منفصلان."

هل تكفي وتيرة سباق ريد بُل لتحقيق أول فوز في 2026؟

من المهم الإشارة إلى أن مركز الانطلاق ليس كل شيء في عطلة نهاية الأسبوع هذه. فقد أوضحت بيريللي بالفعل يوم الجمعة أنه، بسبب الأسفلت الخشن للغاية والتدهور المرتفع جدًا، فإن كل شيء يعتمد على إدارة الإطارات. لكن فيرستابن يقول إنه واثق من هذا الجانب أيضًا.

وقال بطل العالم أربع مرات: "أنا شخصيًا واثق مما فعلته. إذا كان الآخرون يقدمون تضحيات أكبر [من أجل السباق]، فحظًا موفقًا لهم، لكنني مستعد".

وأضاف: "في النهاية، نحتاج إلى انطلاقة جيدة، وهذا أمر صعب بما يكفي بالنسبة لنا هذا العام. بعد ذلك، لدينا بالطبع سباق طويل جدًا مع الإطارات. بدت وتيرتي في السباق جيدة، لكنك بالطبع لا تعرف ما الذي غيّره الآخرون منذ يوم الجمعة، لذلك علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث."