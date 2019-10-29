بينوتو: من المؤسف التشكيك بقانونية محرك فيراري

كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً، فإن عدداً من منافسي فيراري طلبوا توضيحات من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حيال قانونية التقنيات التي تستعملها فيراري والتي نتج عنها المحرك الأفضل في البطولة لناحية الأداء.

فيراري بالمقابل أوضحت أنها ترحّب بالانتقادات كي تتمكن من نقضها وإثبات خطأ المشكّكين.

وفي مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في المكسيك، قال بينوتو: "بداية، جميع فرق الفورمولا واحد تعمل بشكل كبير جداً لتحقيق أفضلية تنافسية".

وأكمل: "لقد عملنا بشكل كبير جداً لتحسين وحدة الطاقة لدينا، والتي لم تكن الأفضل حين تمّ اعتماد قوانين المحركات الهجينة عام 2014".

وتابع: "إن كنا نحن الأفضل الآن، فيجب علينا الفخر بذلك".

وأضاف: "لا بد من توضيح الأمر، بطريقة ما من المؤسف قراءة ما يتمّ تداوله على الإنترنت وفي الصحف".

واسترسل: "منافسونا كانوا يمتلكون أفضلية في الماضي، ولم يقم أحد بتوجيه اللوم إليهم لقاء ذلك".

وأردف: "في فيراري، عندما نعاني لناحية وحدة الطاقة، فإن الأمر الوحيد الذي نقوم به هو تحويل جهودنا لمحاولة إيجاد السبب وتحسين عمل وحدة الطاقة".

واستكمل: "تلك التعليقات غير عادلة على الإطلاق".

بالمقابل، لا يبدو أن تلك التشكيكات حيال قانونية محرك فيراري تشكل أي تهديد حقيقي للعلامة الإيطالية، لكن الفريق غير واثق من كيفية سير المسألة خاصة وأنه لم يتلقَ أيّ رد من قبل "فيا".

حيث أوضح بينوتو أن فيراري "مرتاحة للغاية ولا تبالي" حيال الطريقة التي تقرر بها "فيا" العمل على المسألة، نظراً لأنها مشكلة "الآخرين وليست مشكلتنا".

فقال: "لطالما واصلت ’فيا’ النظر في البيانات، ولطالما تحققت من توافقية وحدة الطاقة مع القوانين، وكذلك تواصل التحقق في كل عام وكل موسم وكل سباق".

وأكمل: "ليست لدي أية معلومات واضحة ولم يشر أحد إلى أية إجراءات خاصة من ’فيا’".

وتابع: "لدينا أفضلية في هذه الناحية، ربما ليست كبيرة كما يتوقعها البعض، لكنها بسبب العمل الجاد الكبير، ونحن فخورون بذلك".

ويقدم محرك فيراري أفضلية واضحة على المقاطع المستقيمة، حيث تمّ تقديرها بما يعادل ثمانية أو تسعة أعشار الثانية.

لكن، أصرّ بينوتو على أن جزءاً من ذلك يعود إلى الفلسفة التصميمية منخفضة الارتكازية بالمقارنة مع أقرب المنافسين، وما ينتج عنها من انخفاض في مقاومة الجرّ.

فقال: "نحن لا نعتمد تصميماً بأكبر مستوى للارتكازية. وذلك يفسّر سبب عدم كوننا الأسرع ضمن المنعطفات".

وأكمل: "عندما تخفض من الارتكازية، فإن مقاومة الجرّ تنخفض بدورها. وذلك أمر واضح".

وتابع: "أعتقد أن السبب هو تركيبة من سيارتنا، الارتكازية المنخفضة ومقاومة الجر المنخفضة، وذلك يمنحنا أفضلية على المقاطع المستقيمة، إضافة إلى بعض أفضلية المحرك".

تقدم فيراري في عملية تطوير سيارتها حسن من ضعف أدائها في المنعطفات، حيث باتت تنافس مرسيدس بشكل متواصل خلال النصف الثاني للموسم.

حيث أوضح بينوتو أن الفريق ومنذ بداية الموسم يعمل على ارتكازية السيارة، بحيث باتت أقرب إلى المنافسين في هذا الصدد.

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لكنه شدد على أنّ ما تمتلكه فيراري من أفضلية على المقاطع المستقيمة، يضعها في منافسة شديدة مع ما تمتلكه كل من ريد بُل ومرسيدس من قوة ضمن المنعطفات.

"هذا التوازن الذي يدفعك لاختيار النقاط التي يجب التركيز عليها" قال بينوتو.

وأكمل: "نحن نكتسب الأفضلية في المقاطع المستقيمة، لكننا لا نلوم الآخرين على سرعتهم الكبيرة ضمن المنعطفات".

وتابع: "لذا، هل هم سريعون لأنهم يستعملون حيلة ما؟".

واختتم: "الأمر يتعلق بالطريقة التي تدير فيها سيارتك وتصميمها، وكيفية استعمالها".