"من الرائع العودة إلى القمة": راسل مستمتع بالفوز في النمسا
أعرب جورج راسل سائق مرسيدس، عن سعادته بالعودة إلى القمة بعد غياب طويل، عقب فوزه بجائزة النمسا الكبرى.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
قدم جورج راسل أداءً مميزًا يوم الأحد في ريد بُل رينغ، وحقق أحد أهم انتصاراته الأولى هذا الموسم بعدما انطلق من المركز أول، ليمنح مرسيدس الفوز.
وأشاد السائق البريطاني بالعمل الذي قام به الفريق خلال الأشهر الأخيرة بعد نهاية السباق.
حيث قال راسل: "إنه شعور لا يُصدق أن أعود إلى القمة."
وأكمل: "لقد مر بعض الوقت منذ آخر مرة حققت فيها ذلك، لذا سأستمتع بهذا الفوز الليلة بكل تأكيد."
وأردف: "لقد عملنا بجد كبير كفريق من أجل العودة إلى الطريق الصحيح."
وأوضح راسل أنه اضطر إلى الحفاظ على وتيرته طوال السباق، وأنه كان يشعر باستمرار بالضغط من السائقين الذين كانوا خلفه.
حيث قال: "كان عليّ أن أضغط بقوة في كل لفة. كنت أعلم مدى سرعة السائقين الذين كانوا خلفي."
وأضاف: "توقفنا مبكرًا لإجراء توقف الصيانة الأخير، ولذلك كنت أعلم أن أمامنا فترة طويلة حتى نهاية السباق."
واختتم: "لكن الفريق نفذ هذه الاستراتيجية في التوقيت المثالي".
يشار إلى أن راسل عاد إلى المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة السائقين، وانخفض الفارق بينه وبين زميله، كيمي أنتونيللي، المتصدر إلى 40 نقطة.
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