ترجمة وإعداد / خلدون يونس

مرّ ما يقارب أربعة أعوام بالضبط منذ انهيار إحدى أكثر الشراكات إثارة التي كان من الممكن أن تشهدها الفورمولا 1، وذلك في أواخر صيف 2022.

كانت ريد بُل وبورشه قد اتفقتا على توحيد جهودهما في سباقات الجائزة الكبرى، قبل أن تنسحب ريد بُل في اللحظة الأخيرة تمامًا بعد مفاوضات ماراثونية.

نادراً ما تحدث الأشخاص المشاركون مباشرة في الصفقة الفاشلة علنًا عن الاتفاق الضخم الذي لم يكتمل. لكن فريتز إنزينغر، الذي كان يرأس قسم رياضة المحركات في بورشه وأنشطة رياضة المحركات التابعة لمجموعة فولكسفاغن في ذلك الوقت، كشف مدى تقدم المفاوضات خلال مقابلة سُجلت في 29 يوليو 2026 ضمن جلسة نقاش خاصة بالأعضاء على قناة "فورمولا1.دي" على يوتيوب.

وصرّح إنزينغر أنه كانت هناك بالفعل "مصافحة بين [الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن] أوليفر بلوم و[الشريك المؤسس لريد بُل دييتريش] ديدي ماتيشيتز"، وهما أعلى مسؤولين تنفيذيين لكل من بورشه وريد بُل على التوالي في الوقت الذي كانت فيه الصفقة قيد التطوير.

كما أكد التقارير التي ظهرت في ذلك الوقت والتي أفادت بأنه كان قد تم بالفعل التخطيط لإصدار بيان صحفي مشترك: "صحيح أن الخطة كانت تقضي بالإعلان عن الصفقة في سبيلبرغ أو في السباق الذي يليها".

وبحسب ذاكرته، تأجل الإعلان الرسمي لأن "هناك بعض النقاط في اللوائح التي لم تكن قد حُسمت بالكامل بعد.

كان من الواضح أنه إذا التزمت وقلت أنك ستدخل إلى الفورمولا 1"، فسيكون من الصعب تمرير التغييرات التنظيمية التي كانت بورشه وفولكسفاغن تريدانها على قواعد وحدات الطاقة.

فريتز إنتزينغر، نائب الرئيس لقسم رياضة السيارات في بورشه ومجموعة رياضة السيارات في مجموعة فولكس فاغن الصورة من قبل: Porsche

"لهذا السبب، تركنا ببساطة بعض المساحة للمناورة وقلنا: حسنًا، سننتظر حتى السباق التالي".

لم تكن المشكلة في بورشه.. ريد بُل لم تعد تريد الصفقة فجأة

لكن الإعلان لم يتأجل فحسب، بل حتى أنه لم يحدث في نهاية المطاف على الإطلاق. ويتذكر إنزينغر أن "تغييرًا في الاتجاه" حدث في ريد بُل خلال تلك الأيام الحاسمة، "ولذلك لم يحدث الدخول ببساطة".

لا يريد إنزينغر التكهن بالأسباب التي دفعت ريد بُل إلى تغيير موقفها. لكن المؤكد هو أن "ديدي ماتيشيتز كان بالفعل في حالة صحية سيئة جدًا جدًا بحلول ذلك الوقت"، في حين كان يتعين أن تشمل المفاوضات ليس فقط المساهمين النمساويين، الذين كانوا يمتلكون 49% من شركة ريد بُل المحدودة، ولكن أيضًا المالكين التايلانديين أصحاب الأغلبية.

وقال متذكرًا: "كان ذلك هو الوقت الذي حدث فيه التحول ببساطة".

ونفى إنزينغر الشائعات التي أفادت بأن بورشه كانت تتفاوض أيضًا مع فرق أخرى في ذلك الوقت، واصفًا إياها بأنها محض خيال: "خلال تلك المرحلة، كانت بورشه تتحدث فقط مع ريد بُل... كانت هذه التركيبة فريدة من نوعها، وبسبب تركيزنا الشديد عليها، لم ندخل عمليًا في أي محادثات موازية".

"من جانب بورشه، كان هناك هدف واحد فقط: دخول الفورمولا 1 مع ريد بُل".

وفي النهاية، دخلت ريد بُل في شراكة مع فورد بدلاً من ذلك الصورة من قبل: Red Bull Content Pool

وقبل انهيار الصفقة، كان الطرفان قد وقعا بالفعل خطاب نوايا، وكان هيكله يتجاوز بكثير مجرد توريد وحدة طاقة. فقد كانت بورشه تخطط لتزويد مقر ريد بُل في ميلتون كينز بوحدة الطاقة، والاستحواذ في الوقت نفسه على 50% من عمليات ريد بُل في الفورمولا 1.

وقد جرى تقديم الاتفاق في ذلك الوقت باعتباره "شراكة بين طرفين متساويين".

إنزينغر: من الجيد أن علامة واحدة فقط من فولكسفاغن موجودة في الفورمولا 1

في نهاية المطاف، لم ترسل مجموعة فولكسفاغن كلتا العلامتين اللتين كانت تدرسان دخولهما إلى الفورمولا 1، بل آودي فقط. واستحوذت الشركة المصنّعة التي تتخذ من إنغولشتات مقرًا لها على فريق ساوبر السويسري، الذي يشارك في بطولة العالم كفريق آودي المصنعي مع نيكو هلكنبرغ وغابرييل بورتوليتو منذ عام 2026.

وبقدر ما كان إنزينغر يرغب في إدخال علامة بورشه "الخاصة به" إلى الفورمولا 1 مع ريد بُل في ذلك الوقت، فإنه يعتقد بعد مرور أربعة أعوام أن انهيار الصفقة كان له أيضًا جانب إيجابي.

حيث قال: "عندما تنظر إلى مدى صعوبة الوضع في صناعة السيارات الآن، أعتقد أنه من الإيجابي أن الصفقة انهارت".

"من الجيد أن آودي موجودة، أي علامة واحدة من المجموعة. لكنني أجد صعوبة بالغة، بالغة في تخيل أن وجود علامتين اثنتين كان سيكون ممكنًا".