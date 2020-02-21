منع نظام التوجيه مزدوج المحور "داس" بدءاً من موسم 2021

كان نظام "داس" محور الحديث والجدل خلال التجارب الشتوية، وذلك بعد أن ظهر على سيارة مرسيدس التي يقودها لويس هاميلتون.

وظهر البريطاني وهو يسحب المقود نحوه على المقاطع المستقيمة، ومن ثم يعيده لاحقاً في المنعطفات.

ويعمل النظام، الذي قد يكون مُشغّلًا بشكلٍ هيدروليكيّ من خلال رابط المقود، على تحريك الإطارَين الأماميين ليصبحا بزاوية خارجيّة عند المنعطف ومن ثمّ يعيدهما إلى الداخل على الخطوط المستقيمة.

وسيُساعد ذلك على توفير أداء أفضل في المنعطفات والتقليل من الجرّ على الخطوط المستقيمة.

وكانت مرسيدس قد أكدت ثقتها بقانونية النظام، حيث كشفت أنها ناقشته مع "فيا" بالفعل.

وبينما تدرس الفرق المنافسة بالفعل إمكانية تقليد الفكرة أو حتى تطويرها، لكن "فيا" تحركت مباشرة وأكدت عدم قانونية هذا النظام بدءاً من موسم 2021.

وتوضح المادة 10.2.3 من اللوائح التقنيّة أنّ أيّ تعديل في نظام التعليق لا يُمكن إجراؤه إلّا أثناء وجود السيارة في حالة توقّف.

وتنصّ المادة: "لا يُمكن إجراء أيّ تعديل على نظام التعليق أثناء تواجد السيارة في حالة حركة".

أمّا المادة 10.2.2: "يُحظر استخدام أيّ أداة مشغّلة قادرة على تعديل إعدادات أيّ جزء من نظام التعليق أو التأثير على أدائه".