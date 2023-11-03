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فورمولا 1 جائزة البرازيل الكبرى
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منع سائقي الفورمولا واحد من إعاقة بعضهم في خط الحظائر

تم منع سائقي الفورمولا واحد من التوقف على المسار السريع في خط الحظائر خلال تصفيات جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد كجزء من جهود منع إعاقة السائقين لبعضهم البعض.

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أوسكار بياستري، مكلارين

قام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بتطبيق خطوة جديدة لمنع أية مشاكل خطيرة على المسار عبر إلزام السائقين بأزمنة قصوى للفاتهم السريعة ولفات الخروج والدخول.

لكن نتجت عن هذه الخطوة مشكلة أخرى تمثلت في عدم قدرة السائقين على إيجاد منطقة خالية بعيدة عن الزحام لبدء اللفات التحضيرية، بالتالي باتوا يتجهزون لذلك في خط الحظائر.

وحصلت عدة مشاكل حين أبطأ السائقون بشكل كبير في خط الحظائر أو حتى توقفوا بالكامل عند المخرج، ما أدى لإعاقة السائقين خلفهم.

وهذا ما يُعتبر خرقاً جزئياً لقوانين عدم إعاقة السائقين لبعضهم البعض.

بالتالي، تدخل نيلز فيتيك مدير السباق قبل جائزة البرازيل في توجيهات بهذا الصدد تم إرسالها إلى جميع الفرق.

ومفادها أن الإجراءات الجديدة تمنع السائقين بالكامل من إعاقة غيرهم في المسار السريع لخط الحظائر خلال حصص التصفيات.

مع تحديد توجيهات صارمة حيال الأمكنة التي يُسمح فيها للسائقين بإيجاد الفوارق التي تسمح لهم بالخروج في مناطق خالية من الزحام.

حيث جاء في البيان: "لا يُسمح للسائقين بالإبطاء بشكل غير ضروري، بما في ذلك إيقاف السيارة على المسار السريع لخط الحظائر".

وأكمل: "خلال حصص التصفيات القصيرة والرئيسية، يمكن للسائقين إنشاء مساحة، وذلك بين أضواء خط الحظائر وخط سيارة الأمان".

وأردف: "أي سائق يريد القيام بذلك عليه القيادة نحو الجهة اليسرى بأقصى ما يمكن للسماح لغير السائقين بالتجاوز من الجهة اليمنى في مجرى مخرج خط الحظائر".

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