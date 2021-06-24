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تعرّف بالتفاصيل على التعديلات الكبيرة على مسار أبوظبي للفورمولا 1 لعام 2021

أعلنت حلبة أبوظبي عن مجموعة من التغييرات التي ستطرأ عليها على غرار منعطفٍ مائلٍ عالي السرعة وتعديل قسم المنعطف الضيّق قبل الخطّ المستقيم الخلفي لنسخة هذا العام من سباق الفورمولا واحد.

تعرّف بالتفاصيل على التعديلات الكبيرة على مسار أبوظبي للفورمولا 1 لعام 2021

بعد نسخة 2020 التي لم تشهد الكثير من التجاوزات، عمل القائمون على حلبة مرسى ياس بجهد لتعديل المسار في ثلاث مناطق بارزة:

  • عند منطقة المنعطف الضيّق التي سيتمّ فيها التخلّي عن المنعطف المزدوج الذي يسبقه، كما سيُصبح عرض المسار أكبر في تلك المنطقة من أجل توفير العديد من خطوط التسابق المختلفة وبالتالي زيادة فرص التجاوز.

  • عند نهاية الخطّ المستقيم الخلفي الثاني، فإنّ الجزء الضيّق المتعرّج سيتمّ التخلي عنه كذلك بالكامل وتعويضه بمنعطف مائلٍ عريض عالي السرعة.

  • عند منطقة الفندق من خلال توسيع المنعطفات هناك من أجل جعلها أسرع ومنسابة أكثر.

وقال سيف النعيمي المدير التنفيذي بالإنابة لمروّجي جائزة أبوظبي للفورمولا واحد أنّ الهدف من هذه التغييرات هو المساعدة على زيادة فرص التجاوز، وهو ما كانت الحلبة تفتقره في السابق.

وقال حيال ذلك: "استمعنا إلى المشاهدين والمشجّعين، واستمعنا إلى الفرق والسائقين. عملنا على هذه التعديلات مع أخذ كلّ ردود الفعل التي تلقيناها بعين الاعتبار".

وأضاف: "هدفنا في النهاية هو خلق المزيد من فرص التجاوز والتسابق المتقارب وتوفير حلبة أسرع ومنسابة بشكلٍ أكبر".

ويأمل النعيمي أن يبرز المنعطف المائل كتغيير مميّز، كونه وصفه بالتصميم الذي من الممكن أن يُصبح "أيقونيًا".

أمّا ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد فقد قال أنّ مدراء البطولة رحّبوا بالتغييرات التي يأمل أن تُساعد على زيادة الإثارة بالنسبة للمشجّعين.

وقال حيال ذلك: "كان موسمًا مدهشًا حتّى الآن، ونتطلّع قدمًا للتواجد هناك في أبوظبي مع هذا التصميم الجديد الذي سيمنح بالتأكيد الفرص للسائقين لتقديم عرض رائع".

وإليكم هذا الفيديو التوضيحي للتعديلات الجديدة:

 
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