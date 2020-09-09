منعطفات بقوى جاذبية "مذهلة" بانتظار سائقي الفورمولا واحد في موجيللو

ضمن فيديو حصري لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، أشار فيزيكيلا إلى أن السائقين سيجتازون المنعطفين المتتاليين: "أرابيتاتا 1" و"أرابياتا 2"، مع الضغط بشكل كامل على دواسة الوقود، ما سيؤدي إلى إحساس مختلف بالمنعطف نادراً ما يكون موجوداً في جولات أخرى ضمن الروزنامة.

حيث قال: "القسم الأكثر حماسة وصعوبة في المسار، منعطفا أرابياتا 1 و2، حيث سيجتازهما السائقون بضغط كامل على دواسة الوقود خلال حصة التصفيات وبسرعة تفوق 260-270 كيلومتراً في الساعة".

وبالنظر إلى البيانات من السيارة خلال اللفة، أشار فيزيكيلا إلى أن السائقين سيختبرون قوى جاذبية مذهلة وصفها بأنها أكبر مما كانت في سيارات الفورمولا واحد القديمة.

فقال: "أعلى رقم لقوى الجاذبية كان 4، لكنني أعتقد أنه وخلال حصة التصفيات ستصل القوى إلى أكثر من 5، وذلك أمر لا يصدق حقاً".

واختتم: "السرعة الحالية هي 244-245 كيلومتراً في الساعة، لكنني أعتقد أنها ستتجاوز الـ 270 كيلومتراً في الساعة خلال التصفيات".

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