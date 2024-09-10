منظّمو سباق ميامي يُصرّون على القدرة على إقامته رفقة جائزة كندا الكبرى

لا يرى منظّمو جائزة ميامي الكبرى أيّة مخاوف على صعيد إقامة سباقهم مع كندا بشكلٍ متتالٍ مباشر في المستقبل ضمن محاولة لمساعدة الفورمولا 1 على تحقيق أهداف الاستدامة.

ومع عزم الفورمولا 1 بلوغ حياديّة على صعيد انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، فإنّ معالجة مسألة السفر بين السباقات في الروزنامة سيكون السبيل الأمثل للمستقبل.

ويُعتبر جمع السباقات المقامة في ذات المنطقة الخيار المنطقي لخفض تنقّل الأشخاص والشحنات على مدار الموسم الذي يشمل الآن 24 سباقًا.

وفي حين أنّ أغلب السباقات الأوروبيّة تقام بشكلٍ متلاحق، فإنّ هناك الكثير من السباقات في القارات الأخرى، مع عقود واتّفاقات بحجز مواعيد معيّنة في الروزنامة.

وبالنظر إلى روزنامة 2025، فإنّ موعد سباق ميامي في 4 مايو يقد بين جائزة المملكة العربيّة السعوديّة – التي ستكون الأخيرة من سلسلة سباقات ثلاثيّة – قبل توجّه الفورمولا 1 إلى إيمولا بعد ذلك.

وقال تايل إب رئيس جائزة ميامي الكبرى لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحبّ موقعنا في الروزنامة. نحبّ ذلك الموعد المبكّر، أوّل سباق أمريكي ويتناظر ذلك بشكلٍ جيّد مع ما تقوم به فيغاس لاحقًا في العام".

وأكمل: "ليس لموعدنا حريّة حركة كبيرة لنكون صادقين بالنظر إلى كلّ الأشياء الأخرى الجارية".

وأردف: "لا تنتهي كرة القدم الأمريكيّة حتى مرحلة متأخّرة من يناير، ومن ثمّ تُقام بطولة ميامي المفتوحة (تنس)، لذا لا أرى الكثير من الحريّة على صعيد الموعد".

وكانت جائزة كندا الكبرى متفرّدة على الدوام، حيث تُقام في 15 يونيو العام المقبل بعد ثلاثة سباقات أوروبيّة وبعدها ستّة أوروبيّة أخرى قبل توجّه الفورمولا 1 إلى أذربيجان في سبتمبر.

وفي حين أنّ ميامي لا تملك حريّة كبيرة على صعيد موقعها في الروزنامة، لا يرى إب أيّ مشكلة في جمع سباقه مع سباق كندا.

وقال: "ذلك سؤالٌ أوسع للفورمولا 1، لسنا نحن من نفرض ذلك. نحن في موعدٍ ليست لنا فيه حركة كبيرة، لكنّنا على ذات الخطّ مع الفورمولا 1 وبقيّة الصناعة على صعيد الاستدامة، أعتقد بأنّ للفورمولا 1 بعض الأشياء للعمل عليها، لكنّ موعدنا ثابت".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك رائعٌ للرياضة، لست خائفًا من وضع مونتريال قرب ميامي، خاصة في حال أوفى ذلك بأهداف الاستدامة في الرياضة".