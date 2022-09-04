منظّمو سباق زاندفورت يحثّون المشّجعين على تقديم سلوك حسن
بالرغم من أنّ حلبة زاندفورت أوضحت بالفعل ضرورة عدم إدخال الشماريخ إلى المدرّجات، إلّا أنّ ذلك لمن يمنع بعض المشجّعين من إخفاء بعضها والدخول بها.
لكنّ المشكلة تفاقمت كثيرًا يوم السبت عندما تمّ إلقاء "شماريخ" برتقاليّة على المسار أثناء التصفيات في مناسبتين.
ووقع الأوّل في منتصف المسار ما تسبّب في رفع العلم الأحمر، بينما أُلقي الثاني عند المنعطف الأوّل قرب نهاية القسم الثالث من التصفيات لكنّه تدحرج أسفل جدار خطّ الحظائر ما أدّى إلى الاقتصار على علمٍ أصفر.
وأكّدت "فيا" ومنظّمو الحلبة أنّ الشخص الذي ألقى الشمروخ الأوّل قد تمّ القبض عليه من قبل رجال الأمن وتمّ تسليمه إلى الشرطة.
وقبيل سباق الأحد الذي من المنتظر أن يحضره 100.000 مشجّع، حثّ المسؤولون عن جائزة هولندا الكبرى الجماهير على تقديم سلوكٍ جيّد ضمن بيانٍ أُصدر صباح اليوم الأحد.
وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد قال أنّ حماس الجماهير الهولنديّة مُنعشٌ بالنسبة للفورمولا واحد، لكنّه لم يكن معجبًا ببعض "الأغبياء" الذين دمّروا ذلك.
وقال: "الأجواء راضعة هنا. الحماس تجاه ماكس أشعل البلاد بأكملها ومن الرائع رؤية ذلك".
وأضاف: "كانت تجاربي مع المشجّعين إيجابيّة. ومن المؤسف أن بعض الأغبياء سكارى أو لا يُفكّرون في ما قد يتسبّب به شمروخٌ على المسار لأحد السائقين".
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