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منظّمو سباق أستراليا يخططون للمضيّ قدمًا في إقامته

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منظّمو سباق أستراليا يخططون للمضيّ قدمًا في إقامته
12-03-2020

يُخطّط منظّمو جائزة أستراليا الكبرى المضيّ قدمًا في إكمال بقيّة مجريات الحدث بالرغم من الإلغاء الوشيك المتوقّع لسباق الفورمولا واحد.

على إثر اجتماع مدراء فرق الفورمولا واحد واتّفاقهم مع "فيا" الليلة الماضية على عدم خوض الجولة الافتتاحيّة من البطولة، لم يتمّ الإدلاء بأيّ إعلانٍ رسمي بشأن مصير الجائزة الكبرى حتّى الآن.

لكن ضمن بيانٍ تحصّل عليه موقعنا "موتورسبورت.كوم" من شركة جائزة أستراليا الكبرى صباح الجمعة، أُوضح أنّ جميع النشاطات الأخرى ستجري وفق ما هو مخطّط له.

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وجاء في البيان: "ستُفتح البوابات عند الساعة 8:45 صباحًا وستنطلق الأنشطة على الحلبة مثلما هو مخطّطٌ له عند الساعة 9:10".

وأضاف: "ستنطلق الأحداث الإضافيّة، ووظائف الرعاة، وبرنامج الضيافة وأنشطة إشراك المشجّعين في مواعدها المحدّدة".

وأكمل: "يتمّ التباحث في عواقب انسحاب مكلارين مع فيا والفورمولا واحد على إثر محادثات مطوّلة الليلة الماضية".

وأردف: "ستكون هناك سلسلة من المحادثات المتواصلة مع مجموعة من أبرز مالكي الحصص في الفترة الصباحيّة، وسيتمّ الإعلام بأيّة تغييرات في البرنامج في أسرع وقتٍ ممكن".

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ موظّفي الفورمولا واحد أُعلموا صباح الجمعة بالتعامل مع الأمور مثلما يحدث "في يومٍ طبيعي"، وذلك في أعقاب الأنباء الدراميّة بالأمس نتيجة انسحاب مكلارين.

كما تتوجّه فرق الفورمولا واحد إلى الحلبة وتتحضّر لجمع معدّاتها، وذلك في ظلّ جوٍ من الضبابيّة حول الوجهة التي ستتّخذها الفورمولا واحد من هنا.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه على إثر قرار الفريق فإنّ سيباستيان فيتيل وكيمي رايكونن قد غادرا ملبورن.

وقال دانيال أندروز رئيس وزراء حكومة مقاطعة فيكتوريا قبل وقتٍ قصير من فتح البوابات أمام المشجّعين صباح الجمعة بأنّه لن يسمح بدخوله لمتابعة أيّ أحدٍ قد تُقام على الحلبة.

وبحدثه لقناة "7نيوز سيدني"، قال أندروز: "بناءً على أسس السلامة فلن يكون أيّ مشجّعٍ حاضرًا في الجائزة الكبرى نهاية الأسبوع الجاري إن أُقيم السباق حقًا. تلك مسألة تعود إلى منظّي السباق وسيُعلنون عن ذلك في وقتٍ قريب".

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