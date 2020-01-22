منظّمو جائزة ميامي يكشفون عن تصميم جديد قبيل التصويت الأحدث

وعد المنظّمون بـ "عدم إجراء أيّ تسابق خلال ساعات المدرسة" في استجابة مباشرة للتشكّيات حيال التلوّث السمعي والهوائيّ المحتملين وتأثير ذلك على تلاميذ المدارس.

وتأتي هذه الأنباء قبيل تصويت مفصلي في اجتماع مجلس مفوّضي مقاطعة ميامي-دايد اليوم الأربعاء، عندما سيتمّ التباحث مجدّدًا في خطّة إقامة السباق.

وتمّ الكشف عن الخارطة من خلال تغريدة لتوم غارفينكل، نائب الرئيس الفخري، والرئيس والمدير التنفيذيّ لكلٍ من فريق ميامي دولفينز لكرة القدم الأمريكيّة والمنظّمة المسؤولة عن الملعب. كما أنّه المروّج لسباق الفورمولا واحد.

وكتب الأمريكي: "ستُظهر جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد منطقتَي ميامي-دايد وحدائق ميامي للعالم. شاهدوا الحلبة الجديدة في الصورة أسفله – حلبة سباق عالميّة من دون أن تستخدم الشارع 199، ولن يكون هناك تسابق أثناء ساعات المدرسة. نأمل أن يدعم مجلس المفوّضين جهودنا لتوفير هذا الحدث العالميّ الضخم لكم!".