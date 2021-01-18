منظّمو جائزة موناكو الكبرى يصرّون على إقامة السباق في موعده

استجاب نادي السيارات في موناكو للتكهّنات التي أثارتها بعض وسائل الإعلام حيال إمكانيّة إلغاء السباق المقرّر إقامته في 23 مايو المقبل مثلما حدث العام الماضي.

كما أنّ السباقَين التاليين في روزنامة 2021 – أذربيجان وكندا – أصبحا مهدّدين كذلك.

وتُعتبر سباقات الشوارع أو الأخرى المقامة على الحلبات المؤقّتة بدعمٍ من الحكومات الأكثر عرضة للإلغاء أو التأجيل بالمقارنة مع السباقات التي تُقام على الحلبات التقليديّة وذلك بالنظر إلى تطلّبها للمزيد من الوقت المسبق لتجهيز المسار.

وبشكلٍ مماثل لموناكو، فإنّ سباق باكو يُقام على حلبة شوارع كاملة يتطلّب عدّة أسابيع من التحضيرات وبتكاليف عالية، وفي حين أنّ سباق مونريال يُقام على حلبة شبه مؤقّتة، إلّا أنّها تتطلّب المزيد من الأعمال كلّ عام.

وتعلّم جميع المروّجين الدرس العام الماضي إثر إلغاء جائزة أستراليا الكبرى في اللحظات الأخيرة واضطرار المنظّمين لإرجاع الأموال لأصحاب التذاكر. وتمّ بالفعل نقل سباق ملبورن لهذا العام من مارس إلى نوفمبر.

وأصرّ نادي السيارات في موناكو على أنّ جميع الأحداث ستُقام مثلما هو مخطّطٌ لها.

وكتب النادي على حسابه في تويتر: "بالرغم من الشائعات الأخيرة التي يتمّ ترويجها في بعض المواقع ووسائل الإعلام، يُمكن للنادي أن يُؤكّد أنّ جائزة موناكو الكبرى ستُقام بين 20 و23 مايو 2021".

وأضاف: "كما يُؤكّد النادي أنّ جائزة موناكو الكبرى التاريخيّة (23 حتّى 25 أبريل) وجائزة موناكو للفورمولا إي (8 مايو) ستُقام جميعها في مواعدها".

بدورها نفت الفورمولا واحد وجود أيّة تعديلات إضافيّة وشيكة على روزنامة 2021.