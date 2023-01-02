منظمو جائزة الصين الكبرى يستهدفون عودة إلى روزنامة 2023 مع تخفيف قيود جائحة كورونا
بدأ منظمو جائزة الصين الكبرى محادثات مع الفورمولا واحد من أجل عودة السباق إلى روزنامة موسم 2023، في ظل الاتجاه لتخفيف قيود التعامل مع جائحة كورونا.
غابت الصين عن روزنامة الفورمولا واحد في الأعوام الثلاثة الأخيرة بسبب جائحة كورونا وقيود السفر الموضوعة لمجابهة الوضع.
وظهرت جائزة الصين الكبرى على الروزنامة المبدئية لموسم 2023 قبل أن يتم الإعلان عن إلغاء الجائزة بسبب القيود الموضوعة، ولم يتم الإعلان عن بديل بعد.
لكن وفي نهاية العام الماضي، أعلنت السلطات الصينية أنها ستنهي الحجر الصحي على المسافرين القادمين إلى البلاد بدءًا من 8 يناير/كانون الثاني، ضمن خطة الدولة لتخفيف سياسة تعاملها مع جائحة كورونا.
وقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن منظمي الجائزة قد عقدوا بالفعل محادثات داخلية وتواصلوا مع الفورمولا واحد، حيث يعتقد بأن ستنعقد محادثات بعد عطلة بداية العام الجديد.
وكان من المقرر أن يقام سباق الصين على الروزنامة المؤقتة في 14-16 أبريل/نيسان، إذ ومع بدء العمل اللوجستي والخاص بالنقل لدى الفورمولا واحد بالنسبة للسباقات خارج أوروبا في نهاية الشهر الجاري، فإن هنالك وقت كافٍ لأن يستعيد السباق مكانه على الروزنامة إذا ما تم التوصل لاتفاق.
جديرٌ بالذكر أنه وإذا ما عادت الصين إلى روزنامة هذا الموسم، فسيسجل ذلك سباق الموطن الأول لجو غوانيو سائق ألفا روميو.
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