منظمة الفورمولا واحد تسرح عدداً من موظفيها وتخفض مرتبات المدراء

سيتلقى مدراء البطولة كذلك خفضاً قدره 20 بالمئة من مرتباتهم، ومن المتوقع أن يتطوع تشايس كاري المدير التنفيذي لخفض مرتبه أيضاً.

وتواجه الفورمولا واحد أزمة مالية كبيرة في 2020، وذلك مع تصاعد احتمالية خسارة الموسم بأكمله بسبب جائحة "كوفيد-19"، وبالتالي غياب أيّ مورد ماليّ للبطولة.

لكن، وبالرغم من ذلك، ما زال على البطولة دفع حصة الفرق من العوائد المالية للموسم الماضي والتي تأجلت. في 2019، تقاسمت الفرق العشرة مبلغ 1012 مليون دولار أمريكي فيما بينها.

كما أن على المنظمة مواصلة دفع نفقاتها. حيث بلغت كمية الإنفاق الإجمالي العام الماضي 381 مليون دولار أمريكي.

يشار إلى أن فرق البطولة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها: مكلارين، ويليامز وريسينغ بوينت قد أكدت جميعها تسريح قسم من الموظفين.