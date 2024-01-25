منصة نتفليكس تعلن موعد إصدار الموسم السادس من وثائقي "قُد للنجاة"

سيتمحور الجزء السادس من السلسلة الشهيرة حول موسم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الذي سحق فيه جميع المنافسين وسجل أرقاماً قياسية جديدة على متن السيارة التي هيمنت بالكامل على مقدرات الموسم.

ويتضمن كذلك لمحات حول فريقي أستون مارتن ومكلارين، إضافة إلى مرسيدس. والسعي للعودة إلى سكة الانتصارات مع دانيال ريكاردو على متن ألفا تاوري.

وسيتم بثّ الموسم السادس يوم 23 فبراير ثالث وآخر أيام التجارب الشتوية في البحرين، وسيكون بمثابة تشويق لموسم 2024 المقبل الذي سينطلق من حلبة البحرين الدولية.

وقد لعبت السلسلة الوثائقية دوراً محورياً في تعزيز شعبية الفورمولا واحد ضمن صفوف الجيل الشاب وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم أن موسم 2023 لم يحمل الكثير من الدراما بسبب هيمنة ريد بُل، لكن مدراء السلسلة واثقون من قدرة الفورمولا واحد على تقديم قصص ووقائع رائعة للجمهور في الموسم السادس.

ويتطلب إنتاج سلسلة "قُد للنجاة" التعاون من قبل الفرق العشرة جميعها، رغم معارضة أولية سابقة لفريقي فيراري ومرسيدس.

وكان الموسم الخامس قد تلقى نقداً إيجابياً وذلك بسبب الالتزام بالمصداقية وعدم تجزئة الأقوال وإخراجها من سياقها بهدف خلق مزيد من الدراما، وهذه ما كانت نقطة الانتقاد الأساسية في السابق.