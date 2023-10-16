منصة "ديزني +" تكشف موعد وثائقي فريق برون جي بي في الفورمولا واحد
كشفت منصة "ديزني +" عن موعد إطلاق الوثائقي الذي يقدمه النجم كيانو ريفز حول فريق برون جي بي الذي أحرز الفوز بلقب موسم 2009 للفورمولا واحد.
سيتم عرض السلسلة برون: القصة المستحيلة في الفورمولا واحد، يوم 15 نوفمبر المقبل، والذي يروي قصة روس برون الذي أنقذ فريق هوندا المصنعي السابق، بعد قرار العلامة اليابانية الانسحاب من الفورمولا واحد.
ويضم الوثائقي مقابلات مع عدة شخصيات أساسية من بينها برون نفسه، وكذلك السائقين جنسن باتون وروبنزو باريكيللو، والمدير التقني نيك فراي وكذلك كريستيان هورنر الذي كان منافس برون الأساسي في 2009.
ووعدت ديزني بلقطات من خلف الكواليس من أرشيف الفورمولا واحد "أغلبها يُعرض للمرة الأولى".
روس برون
تصوير: ديزني
وسيقصّ هذا الوثائقي إحدى أكثر القصص إدهاشاً في تاريخ الفورمولا واحد، والتي بدأت عبر مساعي هوندا بيع فريقها المصنعي في موسم 2008.
ومع عدم وجود جهة ترغب بالشراء، قررت العلامة اليابانية الانسحاب، حينها تدخل برون واستحوذ على الفريق بمبلغ رمزي.
ونجح بتأمين صفقة محركات مرسيدس لموسم 2009، ورغم أن الفريق لم يكد يبدأ مشواره لكن السيارة التي عملت هوندا على تصميمها كانت صاروخية بالفعل.
حيث ضمّت تصميم الناشر المزدوج المبتكر، وتم تغيير اسمها ونجحت بالفعل في التقدم للصدارة منذ التجارب الشتوية.
وأحرز السائقان باتون وباريكيللو الثنائية في السباق الافتتاحي على أرض حلبة أستراليا، ليشق باتون طريقه فائزاً بستة سباقات من أصل السبعة الأولى، ومن ثم يحسم اللقب في البرازيل.
مرسيدس قامت لاحقاً بشراء الفريق في نوفمبر 2009 وعادت لتشارك كفريق مصنعي في 2010، لتضع أساسيات سيطرتها في حقبة المحركات الهجينة مع 8 ألقاب متتالية، سبعة منها حققها لويس هاميلتون والآخر حققه نيكو روزبرغ.
كيانو ريفز، جنسن باتون
تصوير: ديزني
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