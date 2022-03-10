منصة "أبل تي في+" بصدد عرض وثائقي جديد عن لويس هاميلتون 

لم يتم إعلان اسم المشروع بعد، وسيتم إخراج العمل من قبل البريطاني مات كاي ومن إنتاج هاميلتون ومديرته الإعلامي بيني ثاو وكذلك شركتي الإنتاج "ون كوميونيتي" و"بوكس تو بوكس"، اللتين شاركتا في إنتاج سلسلة "قُد للنجاة" على شبكة "نتفليكس"، إضافة إلى فيلمي "سينا" و"مارادونا" الشهيرَين.

وحظي العمل بوصول كاملٍ من قبل هاميلتون وفريقه، حيث يعدُ بمقابلات "مع جميع النجوم" إضافة إلى لقطات وصور حصرية من داخل وخارج الحلبات.

وسيتولى ريتشارد بليبر المدير التنفيذي السابق لدى شبكة "اتش بي او" منصب المنتج التنفيذي إلى جانب سكوت بانديك (الذي عمل على أفلام شهيرة مثل ’هانغ اوفر’).

وستضيف منصة "أبل تي في+" وثائقي هاميلتون إلى مكتبتها التي تنمو باستمرار من المحتويات المتعلقة بأحداث وشخصيات حقيقية، والتي تتضمن كذلك وثائقيَّ They Call Me Magic، الذي يتناول حياة نجم بطل كرة السلة الأمريكية إيرفين "ماجيك" جونسون.

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وجاء في بيان من منصة "أبل تي في+": "لقد وصل هاميلتون إلى مرحلةٍ غير مسبوقة على مختلف الأصعدة: المهنية، الاجتماعية والثقافية، وقد حوّل وجه الرياضة على المستوى العالمي".

وتابع البيان: "جاء من أسرة عاملة، ونجح في الرياضة رغم جميع التحديات، موهبتهُ اللامعة سمحت له بالهيمنة على مقاليد الرياضة لفترة تجاوزت عقداً من الزمن".

وأردف البيان: "هاميلتون حالياً هو السائق الوحيد ذو البشرة السمراء في الفورمولا واحد. وقد نجح بقلب اختلافه إلى مصدر قوة ليتألق في مسيرته المهنية إضافة إلى التزامه الكبير باستعمال موقعه لتحقيق تأثير إيجابي في الأجيال المقبلة".

وسيتواجد هاميلتون كذلك كمستشارٍ للعمل، وربما التمثيل أيضاً في فيلم "أبل الأصلي" المقبل عن الفورمولا واحد من بطولة النجم الهوليوودي براد بيت.