منصات تتويج أستون مارتن "غير كافية" لطموحات لورانس سترول
قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أن المالك لورانس سترول "يريد المزيد" من فريقه في الفورمولا واحد بالرغم من البداية القوية لموسم 2023 الجاري.
بعد تحقيق المركز السابع في موسم 2022، حققت أستون مارتن خطوة كبيرة للغاية إلى الأمام مع سيارتها الجديدة، لتنجح بحصد ثلاث منصات تتويج متتالية (من أصل ثلاثة سباقات) على يد نجمها فرناندو ألونسو المنتقل حديثاً إلى الفريق.
هذه القفزة في الأداء تُعتبر الأكبر التي حققتها فرق الفورمولا واحد منذ سنوات طويلة، لكن طموحات سترول أكبر من ذلك.
حيث يجمع الملياردير الكنديّ فريقاً مليئاً بالمواهب للمنافسة على اللقب العالمي في غضون المواسم المقبلة، حيث ضمّ شخصيات مؤثرة من فرق أخرى، أبرزهم دان فالوز الذي كان يعمل في قسم الانسيابية لدى ريد بُل.
كما أن الفريق يعمل على تجديد لمقراته في سيلفرستون بأخرى تمتلك أحدث التقنيات وبكلفة تبلغ 200 مليون جنيه أسترليني.
وكشف كراك أن سترول يواصل التشديد على السعي نحو المزيد من الأداء.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أهداف لورانس واضحة جداً. لم يتأخر في التصريح لنا جميعاً: ’متى سنحرز الفوز؟’".
وأكمل: "من الواضح أنه مسرور بالتقدم الذي حققناه، لكن ذلك لا يكفي لطموحاته".
وتابع: "لكنه يريد المزيد وعلينا تقديم المزيد".
وحين سُئِل إن كان الفريق قادراً على المواصلة في معدل تطوير مناسب لهذا الموسم، ردّ كراك: "نجحنا العام الماضي في مواصلة تطوير السيارة على مدار الموسم. والآن بدأنا الموسم بشكل أفضل لذا لن يكون التطوير سهلاً كما كان العام الماضي".
وأكمل: "لكن علينا تحقيق التقدم إن أردنا البقاء في موقعنا، لأنه وحتى إن لم نقم بأي شيء فإننا سنتراجع".
وتابع: "أنا واثق من أننا قادرون على جلب تحديثات تنافسية للسيارة لكن الكسب سيكون نسبياً (بالنظر إلى تقدم الفرق الأخرى). الوقت سيكون كفيلاً بتقديم الإجابة".
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