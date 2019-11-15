منح "حبل نجاة" لسباق ميامي بالاعتراض على قرار منع استخدام الطرقات العامة

تستخدم الحلبة التي من المقرر إقامة السباق عليها حول أستاد "هارد روك" في منطقة "ميامي غاردينز" أرضًا تُستخدم كمرآب للسيارات في المعظم وأخرى يمتلكها فريق "ميامي دولفينز"، لكنّها تتضمّن مقطعًا بطول نصف ميل من الطريق العام على شارع "نورثويست 199" إلى جنوب الملعب.

وقد تمّ تمرير القرار الذي كان ليمنع استخدام الطرقات العامة بعد اجتماع لمفوّضي المقاطعة في 29 أكتوبر/تشربن الأوّل الماضي والذي شهد اعتراضًا من السياسيين المحليين والمقيمين على خطط إقامة السباق، في حين دافع شون براتشيز المدير التجاري للفورمولا واحد وبطل العالم السابق إيمرسون فيتيبالدي عن خطط إقامة الجائزة.

من جانبه، اجتمع كارلوس أيه غيمينيز عمدة المقاطعة - والذي أوضح دعمه الكامل للسباق - مع المقيمين والمسؤولين عن الأستاد وممثّلي الفورمولا واحد هذا الأسبوع. إذ ومن خلال اعتراضه على قرار منع استخدام الطرقات العامّة فقد منح مزيدًا من الوقت لمروّجي السباق من أجل إقناع المفوضين المحليين بعدم الاعتراض على خطط إقامة الجائزة.

"لقد اعترضت على قرار كان ليؤثّر على خطّة إقامة سباق الفورمولا واحد على أستاد هارد روك في 2021" أعلن غيمينيز على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم.

وأضاف: "اجتمعت بداية هذا الأسبوع مع بعض سكّان منطقة حدائق ميامي، مسؤولي الأستاد وبعض الأطراف الأخرى التي أبدت تخوّفات من الضجيج والتلوث الهوائي الذي قد ينتج عن السباق. إذ سنواصل العمل من أجل الوصول إلى حلّ وسط يُرضي السكان، مشجّعي السباقات واقتصاد دولتنا".

وضمن بيان رسمي مرفق مع وثيقة الاعتراض، استفاض غيمينيز في الحديث عن سبب منحه مزيدًا من الوقت من أجل الوصول إلى حلّ يُرضي جميع الأطراف.

فجاء فيه: "بينما تُشغلني كثيرًا تخوّفات السكان في حدائق ميامي، لكنّني أعتقد بأنّه من السابق لآوانه أن نرفض مباشرة إقامة حدث بهذا الحجم في بطولة العالم للفورمولا واحد".

وتابع: "وعليه، فإنّي أعترض على ذلك القرار من أجل إعادة الوضع إلى منطقة حيادية لمنح جميع الأطراف الوقت من أجل العمل على حلّ يعود بالنفع على المجتمع هنا ويسمح للفورمولا واحد كذلك بمواصلة التواجد في مقاطعة ميامي-دايد. حيث توصّلنا في ذلك الاجتماع إلى اتّفاق من قِبَل فريق ميامي دولفينز بالردّ كتابيًا خلال أسبوعين على التخوّفات التي أثيرت خلال لقائنا، وأن يقدّموا خطة لتلافي أو تخفيف تلك التخوّفات".

واختتم: "ما أزال ملتزمًا بجلب ذلك الحدث العالمي إلى مجتمعنا هنا".

جديرٌ بالذكر أنّ بعض المصادر قد أشارت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنّ مروّجي السباق كانوا يبحثون عن طريقة لتفادي شارع "نورثويست 199" عبر إعادة تصميم للحلبة لتكون بالكامل على منطقة الأستاد.