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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

مناقشة مسألة الاقتراب السريع بين السيارات بعد حادثة ماغنوسن وأوكون في برشلونة

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مناقشة مسألة الاقتراب السريع بين السيارات بعد حادثة ماغنوسن وأوكون في برشلونة
18-08-2020

يتجه سائقو الفورمولا واحد لخوض نقاشات تتعلق بمخاطر الاقتراب السريع بين السيارات التي تكمل لفات سريعة والأخرى التي تكمل لفات بطيئة، وذلك بعد الحادثة التي جمعت كيفن ماغنوسن وإستيبان أوكون في إسبانيا.

تعرض أوكون إلى حادثة ارتطم خلالها بالحائط في نهاية التجارب الحرة الثالثة لجائزة إسبانيا الكبرى وذلك بعد أن قام بمناورة سريعة لتفادي الاصطدام بسائق هاس كيفن ماغنوسن الذي كان يتحرك ببطء، بين المنعطفين الثالث والرابع.

وكان ماغنوسن يكمل لفة بطيئة بهدف تبريد إطاراته، بينما كان أوكون يحاول رفع حرارة إطاراته بعد الخروج من خط الحظائر، ما يشرح الفارق بين سرعتي السيارتين.

وتمّ اعتبار هذه الحادثة من قبل السائقَين والحكام "حادثة تسابق مؤسفة"، ولم يتم إلحاق عقوبة بأي منهما.

لكن حصلت حالات مماثلة لسيارات تقترب بسرعة من سيارات أخرى خلال تصفيات برشلونة، حين كان يحاول السائقون تبريد إطاراتهم، ما تسبب باقترابهم من بعضهم البعض قبل بداية لفاتهم السريعة.

"ليس من المقبول حقاً أن نحصل على قطار سيارات متلاحقة خلف بعضها البعض" قال أوكون.

وأكمل: "إن كانت هناك سيارة تسير بسرعة تسابقية، فإن الوضع يصبح خطيراً للغاية. وقد باتت مثل هذه الحالات واردة كثيراً مؤخراً".

وتابع: "ضمن ظروف الحرارة المرتفعة، فإننا نكون أبطأ بفارق دقيقة ضمن لفة تبريد الإطارات أو لفة الخروج. تكون السيارات بطيئة جداً، جداً".

واسترسل: "لا بدّ لنا من حدّ أدنى. كي أبدأ لفتي الأخيرة، كان عليّ ضغط الدواسة من ثم التوقف. لقد كانت سرعتي ’صفراً’ تماماً في منتصف الخطّ".

واستطرد: "لقد باتت مثل هذه الأمور تحصل بشكلها الأقصى وبشكل متكرر".

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من جهته، أشار رومان غروجان مدير جمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" أن المسألة ستناقش خلال الاجتماع التالي، معترفاً بوجود قلقٍ حيال السلامة فيما يتعلق بالفروقات بين سرعات السيارات.

فقال: "تمّت إثارة المسألة خلال اجتماع السائقين في سيلفرستون. أعتقد أنها ستُثار مجدداً".

وأكمل: "يمكننا الإسراع أكثر، لكن لا يمكننا إكمال لفة سريعة أخرى. نعم إنها مسألة تتعلق بالسلامة. وفي الحقيقة، فإنك لا تشعر بالسلامة مع وجود سيارات بطيئة على الحلبة وأنت تقترب منها بسرعة كبيرة".

بالمقابل، أوضح غروجان أنّ التقلبات في درجات حرارة إطارات بيريللي تجبر السائقين على الإبطاء بهدف التجهيز للفاتهم السريعة.

فقال: "علينا التخلص مما يعادل 30 درجة مئوية في لفة واحدة. وكي نخسرها، لا بد من الإبطاء بأكبر قدر ممكن، وعدم تطبيق أي حمل على الإطارات".

وأكمل: "لقد ذكرنا هذا عدة مرات، وسيحصل مكروهٌ يوماً ما. لقد شهدنا لحظة دراماتيكية بعض الشيء خلال التجارب الحرة. لحسن الحظ لم تكن السرعات عالية".

واختتم: "لا يبدو أن ما يحصل حالياً، سليمٌ".

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قائمة السائقين إستيبان أوكون , كيفن ماغنوسن

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