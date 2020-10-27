منافسو هاميلتون يتوقعون أن يكسر حاجز المئة انتصار

سُلطت الأضواء على هاميلتون مؤخراً ليس بسبب فوزه بسباق جائزة البرتغال الكبرى وحسب، بل لأنه دخل التاريخ كأكثر السائقين تسجيلاً للانتصارات في الفورمولا واحد، حيث كان ذلك هو فوزه الـ 92 في الفئة الملكة.

وبذلك، تجاوز البريطانيّ الرقم القياسي الذي حمله البارون الأحمر مايكل شوماخر مع 91 انتصاراً، والذي كان يعتقد الكثيرون أنه رقمٌ من المستحيل الوصول إليه حتى، ناهيك عن تجاوزه.

وقدّم هاميلتون في عطلة نهاية الأسبوع في البرتغال لمحاتٍ أثبتت صلابة معدنه، حين نجح بالتفوق على زميله فالتيري بوتاس - الذي تصدر جميع حصص التجارب الحرة - في التصفيات.

وبالرغم من جنون الانطلاقة في بورتيماو، تمكن هاميلتون من استعادة الصدارة قبل وقفة الصيانة، ومن ثم أكمل السباق متقدماً على زميله بفارق وصل إلى 25 ثانية.

وبعد السباق، تكلم عدد من السائقين عن الإنجاز الجديد لسائق مرسيدس، حيث أجمعوا على أن هاميلتون لن يتوقف عند هذه النقطة وحسب، بل سيواصل تقدمه.

حيث قال ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل مازحاً: "قال لويس أنه سيواصل الضغط لأنه يود تسجيل رقم قياسي مرتفع جداً، لأنه… نعم، عليّ العمل بجدّ لمحاولة الوصول إلى ذلك المستوى!".

وأكمل: "إنه إنجاز مذهل. ما الذي يمكن قوله حقاً؟ إنه إنجاز لا يصدق. إنجاز رائع. 92 انتصاراً ولا أعتقد أنه سيتوقف. سيتجاوز حاجز المئة انتصار!".

وتابع: "إنه يدفعني للبقاء في البطولة حتى عمر الأربعين أو ما شابه. إنه بمثابة حافزٍ جيد لي كذلك. على أية حال، إنه إنجاز لا يصدق".

واسترسل: "يبدو أنه يسير على طريق تحقيق لقبه السابع، وذلك أمر مثير جداً للإعجاب".

واستطرد: "يعلم الجميع أنه سريع جداً، لكن نقطة قوته الكبيرة تتمحور حول ثباته الكبير في الأداء وعدم ارتكاب الأخطاء إلا ما ندر، لهذا أعتقد أنه يسجل هذه الأرقام القياسية بسرعة".

من جهته، أثنى سيباستيان فيتيل منافس هاميلتون وغريمه لفترة طويلة، على إنجازات بطل العالم.

فقال: "أعتقد أنه يستحق كل انتصار أحرزه".

وأكمل: "أعتقد أن الأرقام تتكلم عن نفسها، وأنا واثق أنه سيصل إلى المئة انتصار. أرسلتُ له رسالة نصّية قبل السباق حول فوزه رقم 92، وقد فعلها حقاً".

وتابع: "أنا واثق أنه سيواصل تقديم المزيد، ولا أعتقد أننا نوفيه حقّه في الثناء على ما حققه".

بالمقابل، قال فالتيري بوتاس زميل هاميلتون: "أود تقديم تهنئة كبيرة جداً إلى لويس على هذا الإنجاز الرائع، ولكونه جزءاً من رياضة السيارات".

وأكمل: "كان يعتقد الكثيرون أنه من المستحيل كسر هذا الرقم، لكن التفكير بهذه الطريقة أمر خاطئ".

وأضاف: "أنا واثق أن لويس لطالما كان واثقاً بقدرته على كسر الرقم. سيواصل المضي قدماً".

واختتم: "لذا، حقاً، تُرفع القبّعة له باحترام كبير".