منافسو مرسيدس يضغطون من أجل التدخل في ثغرة قوانين محركات الفورمولا 1… لكن ما مدى واقعية ذلك؟
يعمل المصنعون المنافسون على خطط لدفع الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) إلى تعديل طرق فحص نسبة الانضغاط قبل انطلاق موسم الفورمولا 1 لعام 2026. لكن أي تغيير في هذا الشأن سيتطلب أغلبية تشمل دعم الاتحاد الدولي للسيارات.
بموجب القوانين الجديدة، اشتعل النقاش حول نسبة الانضغاط حتى قبل أن تقطع سيارات 2026 متراً واحداً على الحلبة.
فقد كانت النسبة بين حجم الأسطوانة عندما يكون المكبس في القسم الأسفل وعندما يكون في الأعلى تبلغ 18:1 في القوانين السابقة، لكنها خُفِّضت إلى 16:1 لعام 2026، جزئياً، لجعلها أكثر سهولة للمصنعين الجدد.
وقد التقط المنافسون إشارات على أن مرسيدس قادرة على الامتثال لنسبة 16:1 خلال الاختبارات الساكنة، لكنها قد تحقق نسبة أعلى عند درجات حرارة مرتفعة أثناء تشغيل السيارة.
ولهذا السبب، أرسلت كل من آودي وفيراري وهوندا رسالة مشتركة إلى الاتحاد الدولي للسيارات لطلب توضيح، إلا أن الاتحاد لم يُبدِ بعد اجتماع أولي للخبراء التقنيين في 22 يناير أي نية فورية للتدخل.
لاحقاً، عُقدت اجتماعات جديدة، من بينها اجتماع لجنة استشارات وحدات الطاقة يوم الخميس.
ووفقاً لمعلومات حصل عليها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، كانت نسبة الانضغاط مرة أخرى على رأس جدول الأعمال، وتمت مناقشتها مع جميع الأطراف المعنية، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
ولا يزال المصنعون المنافسون يستكشفون طرقاً لدفع تدخل تنظيمي قبل الموسم الجديد. وينصب التركيز الرئيسي على تعديل طرق قياس نسبة الانضغاط.
في الوقت الحالي، تُجرى الاختبارات الساكنة فقط عند درجة الحرارة المحيطية، لكن إحدى الأفكار المطروحة هي إجراء هذه الاختبارات بعد تسخين المحرك أولاً.
فإجراء الاختبار في ظروف ساخنة سيعطي صورة أكثر واقعية، وقد يكشف أي فروقات. وهناك فكرة أخرى تتمثل في استخدام حساسات أثناء القيادة.
ريد بُل والاتحاد الدولي للسيارات مفتاح الأغلبية؟
مع ذلك، فإن كل ذلك أسهل قولاً من فعله. إذ إن أي تغيير في الإجراءات يتطلب أغلبية كبيرة، ما يعني أن أربعة من أصل خمسة مصنعين، إضافة إلى الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1، يجب أن يوافقوا جميعاً.
وفي هذا السياق، تحتل ريد بُل موقعاً بالغ الأهمية. فمع الرسالة الأولية من آودي وفيراري وهوندا، بات من الواضح فوراً أن ثلاثة من مزودي وحدات الطاقة الخمسة يضغطون من أجل التغيير.
أما ريد بُل، فقد ارتبط اسمها أيضاً بثغرة في المحرك، لكن هذه الصورة أصبحت أكثر توازناً في الأسابيع الأخيرة. فقد ظهرت اقتراحات تفيد بأن ريد بُل ربما تمتلك معرفة بحل مرسيدس، لكنها قد لا تعارض التدخل بالضرورة.
وقد يكون ذلك في حال رأت أن مكاسبها الخاصة أقل من مكاسب منافس رئيسي، وفي هذه الحالة مرسيدس وفرقها الزبونة.
وبعيداً عن موقف ريد بُل، فإن موقفي الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 حاسمان للغاية. فكلا المؤسستين تصوتان عادةً ككتلة واحدة عندما يتعلق الأمر بالمسائل التقنية. وكما ذُكر، لم يرَ الاتحاد الدولي في البداية سبباً للتدخل، لكن بعد اجتماع الأمس بات من الضروري انتظار الموقف المحدّث للاتحاد.
وعند سؤاله، قال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات أن المسألة لا تزال قيد النقاش داخلياً، وإن تحديثاً قد يُعلن في مرحلة لاحقة.
الوقت يداهم قبل الموعد النهائي لاعتماد المحركات
إذا جرى تعديل إجراءات القياس، فقد تكون لذلك تبعات بعيدة المدى. فلن يؤثر ذلك فقط على الصورة التنافسية، بل يرتبط أيضاً ارتباطاً وثيقاً بموعد اعتماد المحركات.
إذ من المقرر اعتماد محركات 2026 في 1 مارس، ما يترك وقتاً ضئيلاً جداً - أو لا وقت إطلاقاً - لإجراء أي تعديلات إذا لزم الأمر، خصوصاً وأن التغييرات المتعلقة بالمحركات تتطلب عادة فترة إعداد طويلة.
وعلى أي حال، فقد أوضح توتو وولف رأيه بشكل قاطع. إذ قال مدير فريق مرسيدس قبل إطلاق الموسم إن على المصنعين الآخرين أن "يضبطوا أمورهم".
حيث قال: "أنا فقط لا أفهم لماذا تركز بعض الفرق كثيراً على الآخرين وتواصل إثارة الجدل حول أمر واضح وشفاف للغاية. كان تواصلنا مع الاتحاد الدولي للسيارات إيجابياً للغاية منذ البداية، وليس فقط فيما يتعلق بنسبة الانضغاط، بل في أمور أخرى أيضاً".
وأكمل: "في هذا الجانب تحديداً، القوانين واضحة جداً. وإجراءات القياس القياسية واضحة جداً؛ حتى بالنسبة للمحركات خارج الفورمولا 1. لذا على الجميع أن يهتموا بشؤونهم!".
واختتم: "وحدة الطاقة قانونية. وحدة الطاقة تتوافق مع ما تنص عليه القوانين. وحدة الطاقة تتوافق مع الطريقة التي تُجرى بها الفحوصات".
