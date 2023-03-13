منافسو مرسيدس يتوقعون أن الفريق "سيصحو" من كبوته قريباً
يتوقع منافسو مرسيدس في الفورمولا واحد، أن الفريق "سيصحو" من كبوته قريباً، مع وتيرة تعافٍ سريعة.
واجهت السهام الفضية صعوبات واضحة في سباق البحرين الافتتاحي، مع تأخر واضح خلف ريد بُل وفيراري، كما أن أستون مارتن كانت أسرع منها.
ومع إمكانية تغيير الاتجاه التصميمي وما سينتج عنه من تضحية في الأداء على المدى القصير، لكن منافسي السهام الفضية يرون أنها ستتعافى على المدى الطويل.
حيث قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري: "إنه السباق الأول، لا يمكننا استنتاج الكثير منه. أعتقد أن مرسيدس ستصحو قريباً".
وأكمل: "لا نعلم ما قد يحصل في الأسبوع المقبل. لأن السباق سيكون مختلفة في جدة. سننتظر كي نحصل على الصورة الكاملة".
من جهته، قال هيلموت ماركو مستشار ريد بُل رداً على سؤال إن كانت فيراري الفريق المنافس الأساسي لـ ريد بُل: "من الصعب تحديد ذلك بعد السباق الأول".
كما يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بوجود احتمالية لتحقيق مرسيدس لكسب كبير في الأداء عند الانتقال إلى تصميم أكثر كفاءة.
فقال: "الأمور قد تتغير بسرعة. أعتقد أن هذه السيارات ما زالت غير ناضجة نوعاً ما، والفرق تطورها وتعمل عليها بشكل متواصل".
وأشار هورنر إلى أنه ستكون هناك الكثير من التصاميم المستوحاة من التصميم الذي اتبعته ريد بُل والذي استعملته أستون مارتن كذلك.
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