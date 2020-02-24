منافسو مرسيدس كانوا "مذهولين" من نظام "داس"

أسالت مرسيدس الكثير من الحبر عندما انتشرت مقاطع فيديو للويس هاميلتون وهو يُعدّل زاوية توجيه الإطارَين الأماميين من خلال سحب المقود نحوه.

وفي حين أنّ النظام اعتُبر قانونيًا من قبل "فيا" وفق القوانين التقنيّة الحاليّة، فإنّه قد يكون عرضة للسقوط على صعيد قوانين خطّ الحظائر المغلق التي تحدّ من التغييرات التي يُمكن إجراؤها على السيارة بعد انطلاق التجارب التأهيليّة.

وقال ألان بيرمان المدير الرياضي لفريق رينو أنّ هناك "نقطة استفهام" بخصوص نظام "داس" ضمن قوانين خطّ الحظائر المغلق، لكنّه اعترف بأنّه كان منبهرًا بالنظام المبتكر.

وقال بيرمان: "أعتقد بأنّ أعيننا بقيت مفتوحة وبقينا مذهولينا بما يقومه النظام، وكيف يفعل ذلك".

واضاف: "مثل أغلب الفرق الأخرى فإنّنا أجرينا تحليلًا لمقاطع الفيديو. أعتقد بأنّنا لا نعلم ما يفعله النظام بالضبط".

وأكمل: "أنجز جايمس أليسون وطاقمه عملًا ذكيًا، ويعتقدون بأنّ هناك مكسبًا كبيرًا منه من دون شكّ".

وأردف: "من الواضح أنّ مرسيدس توصّلت إلى تصميم تعتقد بأنّه يُوفّر مكسبًا، وأعتقد بأنّ ذلك أحد الأشياء المذهلة في الفورمولا واحد".

كما أشاد أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين بنظام مرسيدس الجديد، مُشيرًا إلى أنّه جذب اهتمام كامل بادوك الفورمولا واحد.

وقال الألماني: "يجب رفع القبّعة لمرسيدس على هذا الابتكار الذي من الرائع رؤيته في الفورمولا واحد".

وأضاف: "كما يجب رفع القبّعة على كلّ هذا الإشهار الذي خلقته مرسيدس من خلاله. لا أعلم تفاصيل هذا النظام، لذا أعتقد بأنّه سيكون من الخطأ تقييمه هكذا".

وأكمل: "أعتقد بأنّه بالنسبة لفريقٍ مثلنا وفي موقعنا الحاليّ فإنّ لدينا جوانب أخرى للتركيز عليها، حيث يُمكننا تحقيق مكاسب كبيرة فيها عوضًا عن محاولة نسخ نظام مرسيدس".

من جانبه اعترف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بمدى ابتكار نظام "داس"، لكنّه أصرّ على أنّه لن يكون المكوّن الحاسم للمعركة على اللقب في مواجهة مرسيدس هذا العام.

وقال السويسري: "هناك الكثير من الابتكارات على السيارات، أعتقد بأنّ بعض الحلول التي على سيارة مرسيدس قد تمّ نسخها من سيارة فيراري، والعكس كذلك"

وأكمل: "نظام داس واضحٌ بالتأكيد، لكن هل سيكون هو من يُغيّر قواعد اللعبة؟ لا أعتقد ذلك".

وأردف: "أعتقد بأنّه جزء من الحزمة بأكملها، نتيجة لذلك أعتقد بأنّ لديهم حزمة جيّدة".