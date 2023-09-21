منافسو ريد بُل يتوقعون عودتها بقوة في اليابان
يتوقع منافسو ريد بُل أنها ستعود بقوة إلى وتيرتها السريعة خلال مجريات جائزة اليابان الكبرى لموسم 2023 الجاري في الفورمولا واحد، وذلك بعد معاناتها في جولة سنغافورة.
رغم معاناة ريد بُل في تصفيات سنغافورة حيث لم تفلح سيارتاها بالتأهل للقسم الثالث من التصفيات، لكن ماكس فيرستابن نجح بالتقدم حتى المركز الخامس، وأنهى زميله سيرجيو بيريز بالمركز الثامن.
وهذا ما فتح الباب أمام كارلوس ساينز سائق فيراري للفوز بالسباق متقدماً على لاندو نوريس سائق مكلارين، ما وضع حداً لمسيرة ريد بُل في الفوز بكل سباق منذ جولة أبوظبي 2022.
لكن الفرق الأخرى تبدو مقتنعة بأن العلامة النمساوية ستعود إلى سابق عهدها على حلبة سوزوكا اليابانية.
حيث قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "لقد كانوا أقوياء جداً ولهذا فازوا بكل تلك السباقات هذا الموسم. علينا لأا ننسى ذلك فقط بسبب ما حصل في جولة سنغافورة".
وأكمل: "لا شك لدي بأنهم سيعودون بقوة وبنفس الطريقة السابقة. لكن جولة سنغافورة كانت بمثابة ’نسمة هواء منعشة’: أن يتواجد سائقون مختلفون على منصة التتويج".
من جهته، يرى لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي حقق المركز الثالث في سنغافورة، أنه كان "من الرائع" رؤية فيراري ومكلارين تتصدران منصة التتويج.
بينما أشار ساينز إلى أن فريقه استفاد من هذه الفرصة النادرة ليخطف الفوز من براثن ريد بُل على حلبة مارينا باي.
فقال: "لن أتفاجأ إن واصلوا تحقيق الفوز بالسباقات المتبقية هذا الموسم".
وأكمل: "أعتقد أن سنغافورة منحتنا فرصة ونجحنا باستغلالها. لكنني ما زلت أعتقد بأن ريد بُل ستتواجد بقوة لبقية الموسم، وستكون هزيمتهم صعبة جداً جداً جداً".
بالمقابل، يتفق نوريس مع تعليقات ساينز، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع مثل ذلك الأداء لريد بُل في تصفيات سنغافورة.
فقال: "كنت أحلم بذلك بعض الشيء (بتأخر ريد بُل)، لكنني واثق من أنهم سيعودون بقوة هنا".
وأكمل: "لا أعلم لماذا واجهوا صعوبات. أعتقد أنني ضحكتُ حين شاهدت لقطات الإعادة من سيارة فيرستابن، لأنني لم أرَ سيارة تعاني بهذا الشكل من قبل. ماكس أيضاً كان يضحك".
واختتم: "سنرى كيف ستسير الأمور في اليابان. أعتقد أنهم سيعودون إلى القمة مجدداً على الأغلب".
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