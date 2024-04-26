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منافسو ريد بُل قد يضطرون للانتظار حتى 2027 قبل الحصول على خدمات نيوي

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن آدريان نيوي المصمم الأسطوري في الفورمولا واحد، قد يُمنع من الانضمام إلى أي فريق منافس لـ ريد بُل، حتى 2027، إلا في حال التوصل لصفقة بهدف تحريره مبكراً.

أدريان نيوي، ريد بُل

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

عُلم يوم الخميس أن نيوي عبر لبعض أفراد ريد بُل وبشكل خاص، نيته بالرحيل من الفريق.

ورغم أن ريد بُل ما زالت تهيمن على مقدرات البطولة، لكن نيوي مستاء من صراع القوى ضمن الفريق الذي تبدّت ملامحه مع بداية الموسم وسط شكوك حول مستقبل كريستيان هورنر مدير الفريق كذلك.

لكن، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الوضع ليس واضحاً تماماً، حيث يعتقد البعض أنه لا يوجد تواصل رسمي مع الإدارة العليا في ميلتون كينز أو الشركة الأم، حيال رغبة نيوي بترك منصبه.

علاوة على ذلك، أشارت مصادر أنه لم يقدم بعد استقالة رسمية.

وهذا التطور الصادم أشعل المزيد من النار حيال إمكانية انتقال نيوي إلى فريق منافس، حيث من المعلوم أن فيراري وأستون مارتن مهتمتان بشكل كبير بخدمات عبقري التصميم.

فيراري من جهتها، عزّزت تشكيلتها للموسم المقبل بضم لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات إلى جانب شارل لوكلير.

لكن يبدو أن إمكانية الاستفادة من مهارات نيوي، قد تستغرق بعض الوقت. حيث ما زالت هناك عوائق كبيرة تقف في وجه انضمام نيوي لفريق منافس، ولا شكّ أن ريد بُل ستلعب كامل أوراقها لتؤخر ذلك السعي.

كما أن أستون مارتن تحاول ضم نيوي بدورها، حيث كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً أن لورانس سترول مالك الفريق، قدم عرضاً مالياً هائلاً بهدف جذبه.

ولدى سترول طموح كبير للغاية في الفورمولا واحد، بالتالي فإن ضم نيوي يمثل خطوة منطقية، وتلك تعني كذلك تجديد العلاقة بين نيوي ودان فالوز حيث كانا يعملان كلاهما مع ريد بُل لعدة سنوات.

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Watch: Adrian Newey Set to Leave Red Bull

إلا أن الوضع المتعلق بـ نيوي معقد جداً، خاصة بالنظر إلى التضاربات في العقود.

وأشارت ريد بُل بوضوح إلى أن عقد نيوي الحالي الذي تم تجديده العام الماضي، يُلزمه بالعمل مع الفريق حتى نهاية 2025.

لكن، يبدو كذلك أنه لا توجد بنود فك ارتباط في العقد، ما قد يمنعه من الانضمام إلى أحد منافسي ريد بُل لـ 12 شهراً إضافية، ما يعني أن لن يكون متاحاً لأي فريق آخر قبل 2027.

وهذا التأخير قد يعني غياب أي وجود لبصمة عمل نيوي حتى بداية موسم 2028، أي بعد الدخول في حقبة المحركات الجديدة بالفعل.

وحينها سيكون قد بلغ عمر نيوي 70 عاماً وبات قريباً من التقاعد وإنهاء مسيرته المهنية في الفورمولا واحد.

السيناريو الآخر الممكن، هو ابتعاد نيوي عن الفورمولا واحد تماماً بدلاً من الانتقال لفريق آخر.

ولطالما عُرف أنه معجب بمشاريع أخرى خارجية، مثل عمله على سيارة آر.بي17 الخارقة، لكن مواصلة ذلك يتطلب منه البقاء كجزء من مجموعة عمل ميلتون كينز.

والحل الوحيد المتبقي لتسريع انضمامه هو قيام الفريق المنافس بشراء اتفاقية ترضي جميع الأطراف، لكن مثل هذه الصفقة قد تكون هائلة التكلفة نظراً لتردد ريد بُل بأن منح نيوي لفريق منافس قد يمنحه الأفضلية.

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