منافسو ريد بُل غير مهتمين بالتحقيق في حادثة بيريز

تعرّض بيريز لحادٍ بالخروج من منعطف "بورتييه" خلال اللحظات الأخيرة من تصفيات موناكو المتقاربة، واصطدم به كارلوس ساينز الإبن القادم خلفه.

وتسبّبت الحادثة في رفع العلم الأحمر ما أنهى فرص فيرشتابن في تحقيق قطب الانطلاق الأوّل.

وبعد رفض فيرشتابن مساعدة بيريز في سباق البرازيل، أشارت عدّة مصادر إلى أنّ حادثة موناكو كانت السبب الرئيسي وراء ذلك.

وكسبت القصّة بعض الزخم الإضافيّ في الأيّام الأخيرة، حيث أشار بن سليّم إلى أنّه سيُطلق تحقيقًا في حال تقدّم أيّ فريقٍ منافسٍ باحتجاج.

لكن حتّى فيراري، التي تضرّرت سيارتها ما أثّر على مصاريفها في إطار سقف النفقات، رفضت تمديد المسألة.

وقال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري عندما سُئل حول ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما حدث في موناكو كان يصعب تقييمه من الخارج بالنسبة إلينا. كما لا يعود الأمر إلينا بل لفيا".

وأردف: "أنا متأكّدٌ من أنّهم نظروا في المسألة حينها، ونحتاج للمضيّ إلى الأمام".

من جانبه قال زاك براون مدير فريق مكلارين: "مرّ وقتٌ طويلٌ منذ حادثة بيريز. أعتقد بأنّنا نحتاج كرياضة للنظر في المسائل التي تستحق التحقيق بسرعة. مرّ وقتٌ طويلٌ منذ جائزة موناكو الكبرى. أعتقد بأنّ القطار قد غادر".

من جانبه شكّك توتو وولف مدير فريق مرسيدس في فكرة مجازفة بيريز تعمّد التعرّض لحادث، مُشيرًا إلى أنّ فتح تحقيقٍ الآن لن يكون جيّدًا للرياضة.