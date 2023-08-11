المنافسون "غير متفائلين" من إمكانية مجاراة تفوق ريد بُل أثناء "دي آر أس"
يرى منافسو ريد بُل بأن التفوق الذي تمتلكه أثناء استعمال نظام الحد من الجر "دي آر أس" لن يتغير في المستقبل القريب.
من بين الخصائص التي تتميز بها سيارة ريد بُل الحالية، أفضليتها الكبيرة أثناء "دي آر أس"، ما سمح لكل من ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز بالتفوق على المقاطع المستقيمة أمام الجميع.
وذلك كان من أسباب تقديم أداء ممتاز خلال التصفيات وكذلك تجاوز المنافسين خلال السباقات دون عناء يُذكر.
وبينما يبدو أن المنافسين قد فهموا نوعاً ما طريقة عمل نظام الحد من الجرّ لدى ريد بُل، لكنهم لا يتوقعون مجاراة هذا التفوق في وقت قريب، نظراً لأنه يعتمد على طريقة توازن مستويات الجرّ في القسم الخلفي للسيارة.
بالتالي لا يمكن للمنافسين نسخ التصميم ببساطة ضمن سياراتهم نظراً لاختلاف تصاميم الجانح الخلفي وعلاقته بالسيارة ككل.
ورغم أن الفرق الأخرى بدأت تقلد ريد بُل في عدة نواحٍ، من بينها، أستون مارتن، فيراري، مكلارين ومؤخراً مرسيدس كذلك، لكن أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين عبر بوضوح بأن الطريق طويل قبل أن يتم تطوير القسم الخلفي للسيارة بنفس الطريقة التي تعتمدها ريد بُل.
حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يبدو أنهم كانوا يعملون على ذلك التصميم منذ وقت طويل".
وأكمل: "لذا، أعتقد أنهم سيحتفظون ببعض الأفضلية نظراً لامتلاكهم خبرة كبيرة في مثل تلك التصاميم. أعتقد أن ذلك بات واضحاً".
وأردف: "نحن نحاول السعي لتحقيق ما هو ممكن، عبر السعي للتطوير في ذلك الاتجاه".
بالمقابل، أكدت أستون مارتن بدورها أنها تعمل على هذا الاتجاه كذلك عبر المزيد من التطويرات.
حيث قال توم ماكولوغ مدير الأداء: "أعتقد ان التحديثات التي جلبناها إلى بلحيكا، كانت تسير نوعاً ما في ذلك الاتجاه".
وأكمل: "الأمر يتعلق بطريقة عمل القسم الخلفي للسيارة بأكمله".
وتابع: "من الواضح أنك ترغب بحزمة انسيابية ثابتة، لكنك تريد كذلك تحسناً واضحاً عندما تستعمل ’دي آر أس’. الأمر يعتمد على مستوى الجانح الخلفي والعديد من العوامل الأخرى".
واختتم: "ذلك أمر تتفوق فيه ريد بُل منذ بداية العام الماضي، كانوا أقوياء حينها، وأعتقد أن الجميع يحاول اللحاق بهم في هذا الصدد".
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