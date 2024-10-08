مناطق حصوية مزيفة من بين إجراءات حدود المسار الجديدة لجائزة الولايات المتحدة

أدخل منظمو جائزة الولايات المتحدة الكبرى سلسلة من التغييرات على حلبة أوستن في محاولة لتقليل خروقات حدود المسار، وذلك وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

في ظل عملية إعادة تعبيد مسار حلبة الأمريكتين لهذا الموسم، فقد كانت الفرصة متاحة من أجل معالجة بعض المشاكل التي ألقت بظلالها على سباق العام الماضي مع تجاوز السائقين للخطوط البيضاء المحددة للمسار على حافة الحلبة.

وفي الواقع، فقد كانت مشكلة اختصار السائقين للمنعطفات متكررة إلى حد أن هاس سعت لحق مراجعة النتائج حول ما ادعت بأنها خروقات متعددة من قبل المنافسين خلال السباق كانت تستدعي العقوبة.

وبالرغم من رفض فيا لاحتجاج هاس، لكن الحلبة كانت مدركة للوضع وعمدت هذا العام لإدخال سلسلة من التعديلات على المسار والتي من شأنها منع تكرار نفس السيناريو هذا العام.

حيث تم تضييق حواف المسار الأسفلتي بـ 1.5 متر واستبدالها بمناطق عشبية من شأنها منع السائقين من محاولة قطعها كاملة، وهي تلك المتواجدة في الجهة الداخلية للمنعطفات 6، 13، 14 و15.

ومن أجل المساعدة في مراقبة مشاكل حدود المسار المحتملة، فقد أوضحت حلبة أوستن بأنها أضافت كاميرات في "أماكن استراتيجية" من شأنها تحسين رصد أية سيارات تخرج بشكل كامل عن المسار.

كما تم كذلك إجراء تغيير عند مخرج المنعطف 11، وهو المنعطف الأيسر الضيق المؤدي إلى الخط المستقيم الخلفي. كانت هذه المنطقة في السابق عبارة عن منطقة خروج آمن أسفلتية بها ما يعرف بـ "بمطبات السلحفاة" عند المخرج، ولكنها الآن باتت عبارة عن منطقة حصوية مزيفة محشوة بمادة الريزين الصمغية.

وقد تم اعتماد فكرة المنطقة الحصوية المزيفة للمرة الأولى في زاندفورت قبل عدة أعوام لتعمل كرادع للسائقين، ولكن من دون خطر أن يتناثر الحصى داخل المسار.

هذا علاوة على استبدال بعض الحفف الجانبية حول المسار، مع إضافة فتحات تصريف للمساعدة في تحسين الوضع ضمن الأجواء الماطرة.

جديرٌ بالذكر أن هذه التغييرات تعد بمثابة تجربة لسباق هذا العام، في ظل حاجة حلبة الأمريكتين إلى موازنة متطلبات الفورمولا 1 مع بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" التي تستضيفها كذلك.