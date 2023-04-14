ملياردير من هونغ كونغ يسعى للاستثمار في فريق فورمولا واحد جديد

ظهر لو العام الماضي كأحد المستثمرين المحتملين في الرياضة، بالرغم من أنه في البداية كان متردداً حيال رغبته ضمّ جهوده إلى أحد الفرق الموجودة أو بدء مشروع جديد خاص به.

لكن يبدو أنه قرر الانضمام إلى أحد الفرق الجديدة التي ترغب الدخول في منافسات الفورمولا واحد.

ويعتبر تاريخ 30 أبريل/نيسان الجاري الموعد النهائي لاستلام الطلبات، لكن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" صرّح بأنه يمكن تأخير الموعد قليلاً لإكمال العمليات الإدارية.

ويشغل لو منصب المدير التنفيذي لشركة "آر.إي لي العالمية" للتأمين، كما كان مشاركاً بالفعل مع فريق ويليامز بعد بيعه إلى شركة دوريلتون كابيتال عام 2020، لكنه لم يرغب المواصلة معهم.

حيث قال في تصريح لوكالة رويترز: "يمكن القول أن هناك سعياً عبر شركات استثمارية للاستثمار المشترك في ذلك الفريق".

وأردف: "أعتقد أن ذلك هو كلّ ما يمكنني قوله حالياً خاصة الآن مع إمكانية العمل مع فريق جديد في 2026".

وأشارت رويترز إلى أن لو نفى أيّة علاقة مع أندريتي/كاديلاك أو هايتيك جي بي، ما يشير إلى أن فريق بانثيرا آسيا قد يكون الخيار الأوضح.

"بالنسبة لي، القسم المالي ليس المشكلة الأكبر على الإطلاق" قال لو.

وأكمل: "بل جمع الخبراء والميكانيكيين وكامل الفريق معاً ضمن بوتقة واحدة".

وأردف: "حالياً، هناك فرص قليلة متاحة، ونحن نتكلم جدياً مع عدة فرق".

وبالمقابل، أشار لو إلى أن الفورمولا واحد تركز كثيراً على الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه يتوجب على البطولة الانتباه أكثر إلى آسيا.