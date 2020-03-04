ملبورن تتحضّر لإقامة سباق الفورمولا واحد لكنّها لا تستبعد الإلغاء

قد يتسبّب انتشار فيروس كورونا الجديد في تأجيل أو إلغاء جائزة أستراليا الكبرى التي من المنتظر إقامتها نهاية الأسبوع المقبل لتكون باكورة موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد. وتسير جميع الأمور وفق المتوقّع في الوقت الحاضر، في ظلّ عدم وجود أيّة قيود في البلاد، وتحديدًا القادمين من إيطاليا الذين يُواجهون معاملة خاصة في البلدان الأخرى.

وكان ذلك ما أدّى إلى إلغاء جائزة قطر الكبرى للموتو جي بي، إلى جانب تأجيل جائزة تايلاند الكبرى، ما أخّر انطلاقة الموسم بشهرٍ.

وقال مارتين باكولا وزير السياحة والرياضة والأحداث الكبيرة في حكومة فكتوريا لوكالة رويترز: "جميع المؤشّرات من فوم تُشير إلى أنّ الجائزة الكبرى ستُقام".

وأضاف: "التحضيرات تجري بالفعل، وننتظر وصول المعدّات والفرق بدءًا من اليوم وحتّى نهاية الأسبوع. نحن في مرحلة سيتواجد فيها الجميع هنا في الأيّام المقبلة".

ثمّ تابع: "بالرغم من قول ذلك، فإنّني أعلم أنّ الوضع متغيّرٌ للغاية وهناك ظروفٌ معيّنة قد نواجه فيها مشاكل خارجة عن سيطرتنا".

وأردف: "هناك قرارات سيتمّ اتّخاذها من قبل الحكومة وقد يتمّ اتّخاذها من الخارج. كلّي أملٌ وثقة، لكن لا يمكنني قول أيّ شيء بيقين مطلق".