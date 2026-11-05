فورمولا 1

ملاك ليفربول بين المهتمين بشراء حصة في فريق كاديلاك للفورمولا 1

تشير تقارير حديثة في قطاع رياضة السيارات إلى أن أجزاءً من حصة شركة "تي دبليو جي غلوبال" في فريق كاديلاك للفورمولا 1 معروضة للبيع.

منشور: 05-11-2026

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سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: جو بورتلوك صور جيتي

موتورسبورت للأعمال



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ظهرت شكوك جديدة بشأن مستقبل حصة ملكية الأغلبية في فريق كاديلاك للفورمولا 1، وسط تقارير تفيد بأن شركة "تي دبليو جي غلوبال" التابعة لمارك والتر تسعى إلى بيع جزء من أسهمها، مع ورود اسم مجموعة "فينواي سبورتس" المالكة لنادي ليفربول لكرة القدم ضمن الأطراف المهتمة بالاستحواذ.

ويخضع الملياردير الأمريكي والتر وشركاته لتحقيق اتحادي تجريه وزارة العدل الأمريكية، بشأن ما إذا كانت شركات التأمين التابعة له، بما فيها شركة "ديلاوير لايف إنشورنس" و"كلير سبرينغ لايف آند أنيويتي"، قد استثمرت أموال حاملي وثائق التأمين بشكل غير قانوني في شركات مرتبطة بها. وتشير التقارير إلى أن المعاملات المعنية تتضمن قروضًا واستثمارات تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، يُزعم أنها لم تُفصح عنها بالشكل الكافي.

ويُزعم أن بعض هذه الأموال استُخدمت لتوسيع إمبراطورية والتر الرياضية المتنامية، التي شملت في مرحلة من المراحل فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول، وفريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة، وحصة أقلية في نادي تشيلسي لكرة القدم، وفريق لوس أنجلوس سباركس في دوري كرة السلة النسائي الأمريكي. وقد نفت "تي دبليو جي غلوبال" باستمرار ارتكاب أي مخالفات.

وتُعد "تي دبليو جي غلوبال" الشركة الأم لـ"تي دبليو جي موتورسبورتس"، التي تمتلك حصة الأغلبية في فريق كاديلاك للفورمولا 1، إلى جانب فرقها المشاركة في ناسكار وإندي كار وبطولة "آي إم إس إيه" وبطولة السيارات الخارقة الأسترالية. كما تمتلك شركة جنرال موتورز، الشركة الأم لعلامة كاديلاك، حصة أقلية غير معلنة في فريق الفورمولا 1، مقابل توفير البنية التحتية والموظفين، والعمل على تطوير وحدات طاقة مستقبلية.

لماذا قد يكون فريق كاديلاك للفورمولا 1 الأصل التالي المعروض للبيع؟

بدأ والتر بالفعل خطوات بيع فريق ليكرز وحصته البالغة 12.8% في نادي تشيلسي، كما عُرض فريق لوس أنجلوس سباركس للبيع أيضًا. والآن، أفاد الموقع المتخصص في الأعمال الرياضية "سبورتيكو" بأن والتر يسعى كذلك إلى التخلي عن جزء من حصته المسيطرة في فريق كاديلاك للفورمولا 1، مع تقييم قيمة الفريق بنحو 3 مليارات دولار.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مجموعة "فينواي سبورتس" التابعة لجون هنري، المالكة لنادي ليفربول لكرة القدم وفريق بوسطن ريد سوكس للبيسبول، تُعد واحدة من عدة جهات مهتمة. وكانت المجموعة قد باعت مؤخرًا 38% من حصتها في ليفربول، كما تتمتع بحضور مسبق في رياضة السيارات، من خلال امتلاكها 50% من أسهم فريق "آر إف كيه ريسينغ" المشارك في ناسكار.

سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

ورغم أن "تي دبليو جي غلوبال" رفضت في البداية التكهنات بشأن إمكانية بيع جزء من حصتها في فريق الفورمولا 1، فإن هناك أسبابًا منطقية قد تجعل الفريق الأصل التالي المعروض للبيع، إذا أُجبر والتر على استبدال القروض بين الأطراف المرتبطة به، والتي يجري التحقيق بشأنها، برأس مال جديد.

وكانت مجموعة "غوغنهايم بيسبول بارتنرز" التابعة لوالتر قد اشترت فريق لوس أنجلوس دودجرز مقابل 2.15 مليار دولار في عام 2012، من خلال إجراءات محكمة الإفلاس.

وساهمت حقوق البث التلفزيوني المحلية المربحة، إلى جانب ارتفاع الشعبية وإيرادات الرعاية في الأسواق الخارجية عقب التعاقد مع النجم الياباني شوهي أوتاني، في جعل النادي أول فريق بيسبول يحقق إيرادات إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار في عام 2025. وقد رفع ذلك مكانة دودجرز إلى مستوى أكبر الامتيازات الرياضية في العالم، مثل ريال مدريد وبرشلونة وفريق دالاس كاوبويز في دوري كرة القدم الأمريكية.

ومع ارتفاع قيمة الفريق إلى نحو 7.8 مليار دولار، وفقًا لمجلة "فوربس"، إلى جانب فوزه بلقب بطولة العالم للبيسبول لعامين متتاليين في 2024 و2025، أصبح دودجرز بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبًا بالنسبة إلى والتر، ما يرجّح أن يكون آخر الأصول الرياضية الكبرى التي ستتمسك بها "تي دبليو جي".

ويختلف وضع فريق كاديلاك للفورمولا 1 تمامًا، إذ لم ينضم إلى البطولة إلا هذا العام، بعد عملية دخول طويلة ومعقدة. وبعد دفع رسوم مكافحة تخفيف قيمة الأسهم البالغة 450 مليون دولار، مقابل الحصول على حق الانضمام بوصفه الفريق الحادي عشر في البطولة، أفادت التقارير بأن "تي دبليو جي غلوبال" وشريكتها جنرال موتورز ضخّتا موارد مالية يُعتقد أنها تتجاوز مليار دولار لبناء الفريق، بما يشمل مقرين رئيسيين متطورين، أحدهما في سيلفرستون بالمملكة المتحدة والآخر في فيشرز بولاية إنديانا الأمريكية.

فالتيري بوتاس، كاديلاك

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وقد حقق فريق كاديلاك بداية مقبولة نسبيًا في مسيرته ضمن الفورمولا 1، مع تقديم مستويات تحترم بالنسبة إلى فريق جديد، رغم أن مشاكل الموثوقية التي جاءت دون المستوى المطلوب أثرت على أدائه. لكن الطريق نحو التحول إلى فريق ناجح في الفورمولا 1 لا يزال يتطلب استثمارًا طويل الأمد.

وفي الوقت نفسه، ساهمت الطفرة في شعبية الفورمولا 1 وسقف الميزانيات في ارتفاع تقييمات الفرق بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حتى باتت الفرق الكبرى تحقق أرباحًا حاليًا.

وبالاقتران مع محدودية عدد المقاعد في شبكة انطلاق مغلقة تضم 11 فريقًا، أدى نظام الامتيازات هذا إلى تقييم مبالغ فيه يصل إلى 3 مليارات دولار لفريق لا يزال عاجزًا عن المنافسة حاليًا، وإن كان يمتلك أصولًا كبيرة من البنية التحتية ويحظى بدعم جنرال موتورز.

وقد جرى التواصل مع "تي دبليو جي غلوبال" للحصول على تعليق، فيما رفض ممثلو جنرال موتورز التعليق على التقارير الأخيرة.

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